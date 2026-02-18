РУС
Фицо хочет отправить экспертную группу в Украину для проверки нефтепровода "Дружба"

Фицо требует проверки "Дружбы"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении направить экспертную группу на место повреждения нефтепровода "Дружба" на территории Украины. 

Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо хочет отправить экспертов в Украину 

Сообщается, что Фицо связался с послом Словакии в Украине по поводу деталей прерывания поставок по нефтепроводу "Дружба".

Премьер Словакии заявил, что Украина якобы до сих пор не предоставила никакой информации об инциденте, поэтому посол страны направил официальную ноту украинским представителям с просьбой о разъяснении инцидента.

Кроме этого, Фицо предложил словацкому послу посетить Броды вместе с группой экспертов, чтобы "воочию" увидеть повреждения.

"Мы также обратимся к Европейской комиссии, чтобы она направила мониторинговую группу, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло в Бродах, потому что если это политический шантаж, как в случае с газом, то это абсолютно неприемлемо", - заявил глава правительства Словакии.

Читайте также: Словакия прекращает экспорт дизеля в Украину из-за остановки нефтепровода "Дружба", - Фицо

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

  • Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также: Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизтоплива в Украину

нефть (423) Словакия (374) нефтепровод (27) Фицо Роберт (203)
+12
Зовсім Фіцо уху їв.Може йому ще ключі від квартири дать?
18.02.2026 18:26 Ответить
18.02.2026 18:26 Ответить
+11
Це йому в мацкве порадили?
18.02.2026 18:29 Ответить
18.02.2026 18:29 Ответить
+9
Нехай добираються до місця пошкодження по трубі!
18.02.2026 18:28 Ответить
18.02.2026 18:28 Ответить
Якщо в нашого МЗС є хоча б трохи мізків - вони скажуть , що якісь "експерти" зможуть приїхати в Україну лише в якості супроводжучачів ешелонів з цистернами дизпалива !
18.02.2026 18:24 Ответить
18.02.2026 18:24 Ответить
А загалом - новина не погана . Схоже - істерика у фіців почалась , бо з Хорватією щось в них не складається ...
18.02.2026 18:37 Ответить
18.02.2026 18:37 Ответить
А що, так можна було?
18.02.2026 18:25 Ответить
18.02.2026 18:25 Ответить
Нехай броніки не забудуть одягти - тут стріляють манєхо...
18.02.2026 18:26 Ответить
18.02.2026 18:26 Ответить
Зовсім Фіцо уху їв.Може йому ще ключі від квартири дать?
18.02.2026 18:26 Ответить
18.02.2026 18:26 Ответить
Нехай сам прийде. Зі своїм вазеліном.
І нехай мушку на Браунінгу не забуде спиляти.
18.02.2026 18:26 Ответить
18.02.2026 18:26 Ответить
А я хочу відправити фіцо н@х@й! І хоча ми з ним як небо і земля, проте шанси на здійснення бажання - однакові😎
18.02.2026 18:27 Ответить
18.02.2026 18:27 Ответить
Нехай добираються до місця пошкодження по трубі!
18.02.2026 18:28 Ответить
18.02.2026 18:28 Ответить
А якщо не політичний шантаж, і труба дійсно пошкоджена - то все ок, винна Україна.
18.02.2026 18:28 Ответить
18.02.2026 18:28 Ответить
Це йому в мацкве порадили?
18.02.2026 18:29 Ответить
18.02.2026 18:29 Ответить
І зафільмувати і точніші координати ітд.
18.02.2026 18:54 Ответить
18.02.2026 18:54 Ответить
Через подібний демарш розпочалася І Світова війна... Бо Австрія вимагала допуску своїх слідчих, на територію Сербії, для розслідування обставин вбивства ерцгерцога Франца-Фердінанда...
18.02.2026 18:30 Ответить
18.02.2026 18:30 Ответить
Полізе в трубу, як підари?
18.02.2026 18:31 Ответить
18.02.2026 18:31 Ответить
Хай краще у бункерного в валізі покопається, ти диви - ревізор хренов!
18.02.2026 18:35 Ответить
18.02.2026 18:35 Ответить
На танках приїдуть?
18.02.2026 18:38 Ответить
18.02.2026 18:38 Ответить
Пішов він нах...р
18.02.2026 18:42 Ответить
18.02.2026 18:42 Ответить
Та хай приїжджають. Але через Покровськ, Констаху, Лиман.
18.02.2026 18:43 Ответить
18.02.2026 18:43 Ответить
Це ризиковано.Росіяни можуть його застрілити і звинуватити у цьому Україну.
18.02.2026 18:45 Ответить
18.02.2026 18:45 Ответить
Ну і пох, там у Словаччині і так все до дострокових виборів іде...
18.02.2026 18:49 Ответить
18.02.2026 18:49 Ответить
Відправте краще до нього наших проктологів - може дістануть-таки Пинін ******* з його сраки.
18.02.2026 18:47 Ответить
18.02.2026 18:47 Ответить
В Європі з розумом хтось є ? Одні , старі могили перекопують, до речі всі військових, жертв Волинської так і не знайшли , другі труби перевіряють , зробили з України прохідний двір .
18.02.2026 18:48 Ответить
18.02.2026 18:48 Ответить
Тільки через Покровськ!
18.02.2026 18:48 Ответить
18.02.2026 18:48 Ответить
Пусть заходят прямо в трубу с восточной стороны и пройдут с инспекцией весь путь.
18.02.2026 18:50 Ответить
18.02.2026 18:50 Ответить
Как не крути, но Венгрия и Словакия поставляют 62% импортируемой в Украину электроэнергии.
18.02.2026 18:50 Ответить
18.02.2026 18:50 Ответить
електроенергія - не словацька, а євросоюзівська. на відміну від горючки.
18.02.2026 19:06 Ответить
18.02.2026 19:06 Ответить
Нефть тоже не наша, транзит.
18.02.2026 19:12 Ответить
18.02.2026 19:12 Ответить
Так і треба вести під Покровськ як щіт.
18.02.2026 18:50 Ответить
18.02.2026 18:50 Ответить
Ворожих експертів доставити на місце підриву з зав'язаними очима; розв'язати на місці. Вивозити в автозаках аж до Чопа.
18.02.2026 19:05 Ответить
18.02.2026 19:05 Ответить
За ту нафту Словаччина платить рф ,яка на ці гроші наймає
найманців ,що вбивають українців.
18.02.2026 19:23 Ответить
18.02.2026 19:23 Ответить
 
 