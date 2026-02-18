Фицо хочет отправить экспертную группу в Украину для проверки нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о намерении направить экспертную группу на место повреждения нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

Об этом сообщает пресс-служба словацкого правительства, информирует Цензор.НЕТ.

Фицо хочет отправить экспертов в Украину

Сообщается, что Фицо связался с послом Словакии в Украине по поводу деталей прерывания поставок по нефтепроводу "Дружба".

Премьер Словакии заявил, что Украина якобы до сих пор не предоставила никакой информации об инциденте, поэтому посол страны направил официальную ноту украинским представителям с просьбой о разъяснении инцидента.

Кроме этого, Фицо предложил словацкому послу посетить Броды вместе с группой экспертов, чтобы "воочию" увидеть повреждения.

"Мы также обратимся к Европейской комиссии, чтобы она направила мониторинговую группу, чтобы посмотреть, что на самом деле произошло в Бродах, потому что если это политический шантаж, как в случае с газом, то это абсолютно неприемлемо", - заявил глава правительства Словакии.

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

