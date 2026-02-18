Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту дизпалива в Україну

Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Про це заявили на окремих брифінгах міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, передає Liga.net.

Заява Сійярто

Сійярто повідомив, що поставки нафти через нафтопровід "Дружба" досі не відновлені "за рішенням України" й охарактеризував це як "суто політичне рішення".

"Ми припиняємо поставки дизельного палива до України, і воно не буде продовжуватися, доки нафта не почне знову надходити по нафтопроводу "Дружба". На цьому ми зупинимося", – сказав Сійярто після засідання уряду Угорщини.

Заява Фіцо

Фіцо зі свого боку повідомив, що з метою насичення внутрішнього ринку компанія Slovnaft "зупиняє експорт дизпалива до України та будь-який інший експорт, і все, що тепер перероблятиметься в Словаччині, буде призначене для словацького ринку".

Він також припустив, що припинення поставок російської нафти трубопроводом "Дружба" є наслідком політичного рішення президента України Володимира Зеленського.

Окрім того, Фіцо попередив, що у відповідь Словаччина перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити співпрацю в поставках електроенергії.

"Якщо підтвердиться наша підозра, що йдеться про політичний шантаж, він [Зеленський] поступово втратить нашу підтримку", – сказав Фіцо.

Також, як зазначив він, Словаччина передала Україні офіційну ноту з проханням пояснити причини припинення транзиту російської нафти.

Фіцо не виключає, що пошкоджену ділянку нафтопроводу "Дружба" у Бродах вже відремонтували, і має намір звернутися до Європейської Комісії з проханням перевірити ситуацію.

При цьому Угорщина та Словаччина – важливі, але не єдині постачальники нафтопродуктів в Україну.

Імпорт російської нафти

Раніше повідомлялося, що Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

16 лютого Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням забезпечити постачання російської нафти морським шляхом через нафтопровід Adria після зупинки транспортування нафтопроводом "Дружба".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто разом із міністеркою економіки Словаччини Денісою Саковою надіслав листа хорватському міністру економіки Анте Шушняру з проханням дозволити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria відповідно до правил Євросоюзу.

Транспортування російської сирої нафти трубопроводом "Дружба" через територію України припинилося з кінця минулого місяця після масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру.

Перед тим міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив Україну в тому, що вона нібито не відновлює постачання російської нафти нафтопроводом "Дружба" через "політичні мотиви", хоча має таку технічну можливість.