Словакия прекращает экспорт дизеля в Украину из-за остановки нефтепровода "Дружба", - Фицо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить поставки дизельного топлива в Украину после остановки нефтепровода "Дружба" из-за российских атак на украинскую инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте словацкого правительства, передает Цензор.НЕТ.

Решение правительства

По словам Фицо, правительство высвободит 250 тысяч тонн нефти из стратегического резерва, чтобы обеспечить внутренний рынок страны.

"Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что она теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка", - отметил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия сократила темпы бурения нефтяных скважин до минимума за три года, – Bloomberg

Он заверил, что дефицита топлива или других нефтепродуктов в Словакии пока нет.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна также временно приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской, - министр Шушняр

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины