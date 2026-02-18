Словакия прекращает экспорт дизеля в Украину из-за остановки нефтепровода "Дружба", - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить поставки дизельного топлива в Украину после остановки нефтепровода "Дружба" из-за российских атак на украинскую инфраструктуру.
Об этом говорится на сайте словацкого правительства, передает Цензор.НЕТ.
Решение правительства
По словам Фицо, правительство высвободит 250 тысяч тонн нефти из стратегического резерва, чтобы обеспечить внутренний рынок страны.
"Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что она теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка", - отметил премьер.
Он заверил, что дефицита топлива или других нефтепродуктов в Словакии пока нет.
- Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна также временно приостанавливает поставки дизельного топлива в Украину до возобновления работы нефтепровода "Дружба".
Что предшествовало?
Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.
-
Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.
До ***** прєд'яву за "дружбу".
А нє, ето другоє.
Нормальна логіка друзєй *****.
також фіца пригрозив припинити імпорт електрики
вимога рудого, Штатів та Європи - повне припинення транзиту кацапської нафти дружбою
шо обрати?
дружбу відновлюємо та качаємо кацапську нафту й надалі?
а це 20 млн. $ щоденно на фінансування війни ***** проти нас
відновлювати чи ні?
наразі від цього залежить електрика та дизель зі словаччини та дизель з мадярщини
бо нема чого ще й дружбою підтримувати фінансово *****
тіко будемо без електрики та дизеля, факт
Повторюся в сотий раз, притензії мої особисто до того, що влада як із захистом енергетики сподівається на диво, і що все-таки дипломатія має бути, нажаль хоч з відвертим гіаном. Чомусь в Порошенка таких траблів з країнами сусідами було в рази менше.
орбан нам дизель, а потім і енергетику, скоротив ще з 22-го, а фіца - з 24-го
Так там не тільки такі "погані угорці та словаки"... Не може бути 😸. Вони ж з нами стільки скільки буде потрібно 😸