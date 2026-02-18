РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9714 посетителей онлайн
Новости Экспорт дизеля
2 331 63

Словакия прекращает экспорт дизеля в Украину из-за остановки нефтепровода "Дружба", - Фицо

Словаччина

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо распорядился прекратить поставки дизельного топлива в Украину после остановки нефтепровода "Дружба" из-за российских атак на украинскую инфраструктуру.

Об этом говорится на сайте словацкого правительства, передает Цензор.НЕТ.

Решение правительства

По словам Фицо, правительство высвободит 250 тысяч тонн нефти из стратегического резерва, чтобы обеспечить внутренний рынок страны.

"Slovnaft прекращает экспорт дизельного топлива в Украину и любой другой экспорт, и все, что она теперь будет перерабатывать дома, в Словакии, будет предназначено для словацкого рынка", - отметил премьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия сократила темпы бурения нефтяных скважин до минимума за три года, – Bloomberg

Он заверил, что дефицита топлива или других нефтепродуктов в Словакии пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с транзитом нефти, но не российской, - министр Шушняр

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом через нефтепровод "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

  • Премьер-министр Словакии Роберто Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транзит российской нефти в обход Украины

Автор: 

Словакия (374) экспорт (131) дизель (2)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Ми платили Словаччині за дізель, а не за спічі. Можна поцілувати орбана з фіцою в сраку але якщо їм прийшла команда від ***** гадити Україні то вони будуть гадити. Незалежно,бубачка буде їх тролити чи Папа Римський.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
+4
Читав знизу, що Угорщина то дрібниці для нас, тепер Словаччина... Ну ну криворізький дипломат маладець, тільки йому то що... А нам знову весело. Правда круто наше МЗС тролить посіпак уйла? Тільки платити за ці спічі будемо ми.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:43 Ответить
+3
Для наших бариг достатньо цієї заяви. Зараз виявиться, що все дизельне пальне "завозиться" із Словаччини. Ну і типу треба негайно підняти ціни до 136 грн. за літр ДП.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Читав знизу, що Угорщина то дрібниці для нас, тепер Словаччина... Ну ну криворізький дипломат маладець, тільки йому то що... А нам знову весело. Правда круто наше МЗС тролить посіпак уйла? Тільки платити за ці спічі будемо ми.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:43 Ответить
А ще електроенергію можуть прикрутити
показать весь комментарий
18.02.2026 15:48 Ответить
Та щас. А грошики за неї хто буде отримувати?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
Ми платили Словаччині за дізель, а не за спічі. Можна поцілувати орбана з фіцою в сраку але якщо їм прийшла команда від ***** гадити Україні то вони будуть гадити. Незалежно,бубачка буде їх тролити чи Папа Римський.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
Ну знову сонцесяйний ніде не винен там США, там посіпаки *****, там негода там погода, НЛО і ТД. Як добре що на все є свої " причини".
показать весь комментарий
18.02.2026 15:53 Ответить
Тобто в тому що фіца з орбаном кацапські пососники, винен члєнограй? Така логіка?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:00 Ответить
Ні не другоє, для мене ***** перманентно *****, на рахунок цього можна не нагадувати.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:57 Ответить
розбомбило трубопровід ***** (до того ним слухняно качали русняву нафту, від чого тут постійно сраки горіли), але винна в цьому Україна.
Нормальна логіка друзєй *****.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:01 Ответить
Та добре хоч у сатани друзі, в нас більшість лише стурбованих закликаторів.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:03 Ответить
Друзі у нього доти, доки він їм гроші дає (крім Китаю, там ситуація інша).
показать весь комментарий
18.02.2026 16:08 Ответить
Ми теж копалини ввідали і невідомо ще що. А результат? А результат тільки макаронні вироби.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:10 Ответить
Трамп не нам друг. Він - мародер. Навіть нафтою з *********** тіньових ******** не гребує.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:13 Ответить
Ну так всерівно про надра договір то я сподіваюся на якихось умовах підписували. Чи так віддали.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:18 Ответить
фіца та орбан поставили тіко одну умову - повне відновлення роботи дружби
також фіца пригрозив припинити імпорт електрики
вимога рудого, Штатів та Європи - повне припинення транзиту кацапської нафти дружбою
шо обрати?
дружбу відновлюємо та качаємо кацапську нафту й надалі?
а це 20 млн. $ щоденно на фінансування війни ***** проти нас
показать весь комментарий
18.02.2026 15:57 Ответить
Працювати МЗС, бо політика це виявляється гнила та тонка річ, а не дулі крутити кожен раз з трибуни для оплесків чи перегавкуватися в телеграм каналах.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:01 Ответить
шо робити з дружбою?
відновлювати чи ні?
наразі від цього залежить електрика та дизель зі словаччини та дизель з мадярщини
показать весь комментарий
18.02.2026 16:02 Ответить
За залежність від дружби та друзів ***** потрібно було думати владі ще позавчора, а внас все завтра, а може пронисе, а може розсосеться.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:04 Ответить
зрозумів, не відновлювати, підтримую цілком
бо нема чого ще й дружбою підтримувати фінансово *****
тіко будемо без електрики та дизеля, факт
показать весь комментарий
18.02.2026 16:06 Ответить
Ті дві кацапські підстилки не одні поставщики
показать весь комментарий
18.02.2026 16:39 Ответить
а шо в только они производят дизель?им замену найдут и они потеряют рынок.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:06 Ответить
показать весь комментарий
18.02.2026 16:07 Ответить
Вас хрєн зрозумієш. То ви кричете чому досі не перекрито нафтопровід з росії, то тепер вам дипломатія не така. А може проблема в тому, що вам просто аби пиз...ти?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:05 Ответить
Маю на увазі коли цю срану дружбу і можливі з нею проблеми дотягли до 2026 року, які вже вилазять поступово, то тепер менше хоч " дешеві понти" владі потрібно кидати. А думати і вирішувати. З дружбою ще раз повторюю тягнеться це всю історію незалежної України.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:08 Ответить
так може нарешті дійсно закрити в нуль ту дружбу, шоби не фінансувати *****?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:17 Ответить
Логічно, та тепер що ціни на пальне скажуть, на передодні посівних та взагалі польових робіт, мовчу вже про армію.
Повторюся в сотий раз, притензії мої особисто до того, що влада як із захистом енергетики сподівається на диво, і що все-таки дипломатія має бути, нажаль хоч з відвертим гіаном. Чомусь в Порошенка таких траблів з країнами сусідами було в рази менше.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:22 Ответить
троха вище розмістив графіку шодо імпорту дизеля
орбан нам дизель, а потім і енергетику, скоротив ще з 22-го, а фіца - з 24-го
показать весь комментарий
18.02.2026 16:25 Ответить
Бачив ну 5% +/- ( разом з Словаччиною), а по ринковій ціні може зрости на всі 20-30%.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:28 Ответить
У порошенка проблем менше було бо не було такої війни
показать весь комментарий
18.02.2026 16:42 Ответить
Здохни і згори в пеклі,фіца.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:47 Ответить
Ці довбодятли не знали, що в Україні цей трубопровод може вийти з ладу в кожну хвилину?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:48 Ответить
Тому й припинили дизель поставляти.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
Все равно дизель из кацапской нефти не кошерный.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:49 Ответить
Логічно. Нема з чого гнати соляру.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:49 Ответить
Україна на *** має той їхній дизель, і свого дизелю вистачає!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:49 Ответить
Та ви що, особливо на фронті завжди є надлишок палива. Так?
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
На фронті завжди є за мало усього, не тільки палива, але всередині країни вистачає, тим більше дизелю!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:53 Ответить
Ок. Ви зрячий я сліпий 😸. Ціни правда не дуже та то таке ми потужні, і до кам'яного віку пристосуємося. Головне щоб дикобраз не здох раніше сроку 😎😈
показать весь комментарий
18.02.2026 15:56 Ответить
Несеш якусь брєдятіну, йди проспися краще!
показать весь комментарий
18.02.2026 16:00 Ответить
Сидите в Польщі, хоч не крапайте на мозок потужністю.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:06 Ответить
Не звертайте уваги, у нього Україна вже давно перемогла, справа за малим - знищити 2 млн русні та вийти на кордони-91.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:11 Ответить
Та да. Зеля, коли в пещери пеїзджати будемо? Давай мільйон пещер.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:52 Ответить
Я незнаю хто такий Зеля, я ні в які печери переїжджати не збираюсь
показать весь комментарий
18.02.2026 15:55 Ответить
фріцо, наступи ще на свої яйця, полегшає!
показать весь комментарий
18.02.2026 15:49 Ответить
ЄС тисне на Україну щодо ремонту нафтопроводу «Дружба» - Хорватія відмовилася допомагати з транзитом російської нафти до Угорщини та Словаччини, - Sky News. Єврокомісія заявила, що очікує від Києва чіткого таймлайну ремонту ділянки нафтопроводу «Дружба», яку пошкодила Росія під час атаки в січні

Так там не тільки такі "погані угорці та словаки"... Не може бути 😸. Вони ж з нами стільки скільки буде потрібно 😸
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
Та тепер вже точно не відремонтують той нафтопровід, бо без дизелю від Фіцо та Орбана нам тепер нема чим техніку заправити!
показать весь комментарий
18.02.2026 16:14 Ответить
В Украине наверно тоже есть стратегический запас дизеля
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
Може і є-а якщо прилетить-ЗСУ в основному на дизелі
показать весь комментарий
18.02.2026 16:05 Ответить
Для наших бариг достатньо цієї заяви. Зараз виявиться, що все дизельне пальне "завозиться" із Словаччини. Ну і типу треба негайно підняти ціни до 136 грн. за літр ДП.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:50 Ответить
ПНХ
показать весь комментарий
18.02.2026 15:51 Ответить
Основні поставки дизеля в Україну у 2026 році здійснюються переважно з країн Європейського Союзу, заміщуючи втрачені обсяги через зупинку транзиту російської нафти, що спричинило призупинення експорту Угорщиною та Словаччиною (разом до 10% ринку). Основними джерелами є морські поставки (через порти Хорватії та інші) та суходолом з Європи.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:52 Ответить
Наразі український ринок пального успішно заміщує обсяги, що раніше постачалися угорськими та словацькими компаніями.
показать весь комментарий
18.02.2026 15:53 Ответить
Ось і ответочка прилетіла
показать весь комментарий
18.02.2026 15:52 Ответить
10% разом с фіцо і йорбаном
показать весь комментарий
18.02.2026 15:54 Ответить
Це перша пробна ласточка- електороенергія на черзі.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:15 Ответить
1%
показать весь комментарий
18.02.2026 16:18 Ответить
Украина существенно увеличила импорт электроэнергии, где основными поставщиками стали Венгрия и Словакия, обеспечившие в совокупности около 62% от общего объема, сообщают данные Forbes.ua. В частности, Венгрия поставила 1,7 млн МВт·ч (38,4%), а Словакия - 1,04 млн МВт·ч (23,4%).
показать весь комментарий
18.02.2026 16:25 Ответить
Якщо угорці проголосують за партію орбана-голвна заслуга в цьому НЕЛОХА.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:08 Ответить
Ви зараз отвєтствєнних товаріщєй дуже сильно ображаєте.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:10 Ответить
А ще перерестануть е/енергію продавати,потім закриють транзит для фур-і що зеблазень у відосиках заспіває?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:15 Ответить
Мова йшла про якийсь таємний вплив зєлі на свідомість угорських виборців.
показать весь комментарий
18.02.2026 16:17 Ответить
Орбан їм розказує скільки зеля і його свита крадуть з грошей європейців і це на його користь.Моя сусідка угорка 5 років плювалась на орбана,а тепер каже що орбан все правильно доносить про нелоха і його менеджерів,які тільки знають красти-хто тут кому лікар?
показать весь комментарий
18.02.2026 16:43 Ответить
Шо, з рудим маразматиком невдалося домовитись?))
показать весь комментарий
18.02.2026 15:57 Ответить
 
 