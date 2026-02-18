Росія скоротила темпи буріння нафтових свердловин до мінімуму за три роки, – Bloomberg

Російські нафтовидобувні компанії у 2025 році суттєво знизили темпи буріння ‒ до найнижчого рівня за останні три роки.

Це погіршує перспективи зростання видобутку нафти у 2026 році через дію західних санкцій та зміцнення рубля, які значно скоротили доходи галузі, повідомляє Bloomberg.

Бурові установки РФ пройшли близько 29 140 км експлуатаційних свердловин ‒ на 3,4 % менше, ніж у 2024 році. Після рекордних показників на початку 2025 року активність почала падати з червня, а у грудні обсяги буріння скоротилися приблизно на 16 % порівняно з груднем попереднього року.

Уповільнення відбувається на тлі тиску на російських виробників: світові ціни на нафту знижуються, знижки на російські сорти суттєво зросли через посилення санкцій Заходу, а зміцнення рубля робить експорт менш прибутковим.

Тим часом ОПЕК+ переглядає реальні можливості видобутку своїх членів на роки вперед, намагаючись точніше узгодити квоти з фактичними потужностями країн. Видобуток у Росії ‒ фактичного співлідера альянсу разом із Саудівською Аравією ‒ уже два місяці поспіль скорочується через обмеження експорту. Зниження буріння може додатково посилити цей тиск, коли ОПЕК+ визначатиме подальшу політику поставок.

У грудні ціна на основну експортну суміш Urals для цілей оподаткування впала до $39,18 за барель ‒ на 42 % нижче, ніж у січні.

Після внесення США до санкційного списку ключових виробників ‒ ПАТ "Роснефть" та ПАТ "Лукойл" ‒ дисконт Urals до Brent на момент експорту у грудні зріс до приблизно $27 за барель, тобто більш ніж удвічі порівняно з початком 2025 року. Покупці вимагають значно більших знижок, щоб продовжувати закупівлі.

Водночас рубль зміцнився майже на чверть відносно долара США, оскільки ключова процентна ставка Центрального банку Росії залишається поблизу рекордно високих рівнів.

"Усі ці ефекти знижують чисту приведену вартість перспективної свердловини в рублях, що змушує компанії бурити менше", – зазначив науковий співробітником Фонду Карнегі Сергій Вакуленко.

Як повідомлялося, Угорщина отримала від Європейської комісії дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

За словами представників Єврокомісії, це тимчасовий виняток, наданий Євросоюзом, оскільки нафтопровід "Дружба" вийшов з ладу з причин, незалежних від Угорщини ‒ країни без власного виходу до моря.