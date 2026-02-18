Словаччина припиняє експорт дизеля в Україну через зупинку нафтопроводу "Дружба", - Фіцо
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу "Дружба" через російські атаки на українську інфраструктуру.
Про це йдеться на сайті словацького уряду, передає Цензор.НЕТ.
Рішення уряду
За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тисяч тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни.
"Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку", - зазначив прем’єр.
Він запевнив, що дефіциту пального чи інших нафтопродуктів у Словаччині наразі немає.
- Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна також тимчасово припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".
Що передувало?
Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.
- Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.
-
Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До ***** прєд'яву за "дружбу".
А нє, ето другоє.
Нормальна логіка друзєй *****.
також фіца пригрозив припинити імпорт електрики
вимога рудого, Штатів та Європи - повне припинення транзиту кацапської нафти дружбою
шо обрати?
дружбу відновлюємо та качаємо кацапську нафту й надалі?
а це 20 млн. $ щоденно на фінансування війни ***** проти нас
відновлювати чи ні?
наразі від цього залежить електрика та дизель зі словаччини та дизель з мадярщини
бо нема чого ще й дружбою підтримувати фінансово *****
тіко будемо без електрики та дизеля, факт
Повторюся в сотий раз, притензії мої особисто до того, що влада як із захистом енергетики сподівається на диво, і що все-таки дипломатія має бути, нажаль хоч з відвертим гіаном. Чомусь в Порошенка таких траблів з країнами сусідами було в рази менше.
орбан нам дизель, а потім і енергетику, скоротив ще з 22-го, а фіца - з 24-го
шляхи є
Так там не тільки такі "погані угорці та словаки"... Не може бути 😸. Вони ж з нами стільки скільки буде потрібно 😸
Через чотири дні після вторгнення німецької армії до СРСР в ході Операції Барбаросса, Словаччина направила свої військові частини, об'єднані в Словацьку експедиційну армійську групу. Командувачем цієї армійської групи був призначений міністр оборони Словаччини Фердинанд Чатлош.
Словацька армійська група просувалася вглиб території України з військами Групи армій «Південь». Словацькі підрозділи брали участь у бойових діях.
А тепер поговоримо про репарації словаків, які вони повинні виплатити українцям за окупацію України.