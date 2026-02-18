Словаччина припиняє експорт дизеля в Україну через зупинку нафтопроводу "Дружба", - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу "Дружба" через російські атаки на українську інфраструктуру.

Про це йдеться на сайті словацького уряду, передає Цензор.НЕТ.

Рішення уряду

За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тисяч тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни.

"Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку", - зазначив прем’єр.

Він запевнив, що дефіциту пального чи інших нафтопродуктів у Словаччині наразі немає.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна також тимчасово припиняє постачання дизельного палива до України до відновлення роботи нафтопроводу "Дружба".

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транзит російської нафти в обхід України