Словаччина припиняє експорт дизеля в Україну через зупинку нафтопроводу "Дружба", - Фіцо

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо розпорядився припинити постачання дизельного палива в Україну після зупинки нафтопроводу "Дружба" через російські атаки на українську інфраструктуру.

Про це йдеться на сайті словацького уряду, передає Цензор.НЕТ.

Рішення уряду

За словами Фіцо, уряд вивільнить 250 тисяч тонн нафти зі стратегічного резерву, щоб забезпечити внутрішній ринок країни.

"Slovnaft припиняє експорт дизельного палива до України та будь-який інший експорт, і все, що вона тепер перероблятиме вдома, у Словаччині, буде призначено для словацького ринку", - зазначив прем’єр.

Він запевнив, що дефіциту пального чи інших нафтопродуктів у Словаччині наразі немає.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

+31
Ми платили Словаччині за дізель, а не за спічі. Можна поцілувати орбана з фіцою в сраку але якщо їм прийшла команда від ***** гадити Україні то вони будуть гадити. Незалежно,бубачка буде їх тролити чи Папа Римський.
18.02.2026 15:50 Відповісти
+13
Тобто в тому що фіца з орбаном кацапські пососники, винен члєнограй? Така логіка?
18.02.2026 16:00 Відповісти
+12
розбомбило трубопровід ***** (до того ним слухняно качали русняву нафту, від чого тут постійно сраки горіли), але винна в цьому Україна.
Нормальна логіка друзєй *****.
18.02.2026 16:01 Відповісти
Читав знизу, що Угорщина то дрібниці для нас, тепер Словаччина... Ну ну криворізький дипломат маладець, тільки йому то що... А нам знову весело. Правда круто наше МЗС тролить посіпак уйла? Тільки платити за ці спічі будемо ми.
18.02.2026 15:43 Відповісти
А ще електроенергію можуть прикрутити
18.02.2026 15:48 Відповісти
Та щас. А грошики за неї хто буде отримувати?
18.02.2026 15:51 Відповісти
18.02.2026 15:50 Відповісти
Ну знову сонцесяйний ніде не винен там США, там посіпаки *****, там негода там погода, НЛО і ТД. Як добре що на все є свої " причини".
18.02.2026 15:53 Відповісти
18.02.2026 16:00 Відповісти
У "Нафтогазі" підтвердили удар по об'єкту компанії на заході України. Ймовірно, йдеться про нафтопровід "Дружба" (оновлено)
До ***** прєд'яву за "дружбу".
А нє, ето другоє.
18.02.2026 15:55 Відповісти
Ні не другоє, для мене ***** перманентно *****, на рахунок цього можна не нагадувати.
18.02.2026 15:57 Відповісти
18.02.2026 16:01 Відповісти
Та добре хоч у сатани друзі, в нас більшість лише стурбованих закликаторів.
18.02.2026 16:03 Відповісти
Друзі у нього доти, доки він їм гроші дає (крім Китаю, там ситуація інша).
18.02.2026 16:08 Відповісти
Ми теж копалини ввідали і невідомо ще що. А результат? А результат тільки макаронні вироби.
18.02.2026 16:10 Відповісти
Трамп не нам друг. Він - мародер. Навіть нафтою з *********** тіньових ******** не гребує.
18.02.2026 16:13 Відповісти
Ну так всерівно про надра договір то я сподіваюся на якихось умовах підписували. Чи так віддали.
18.02.2026 16:18 Відповісти
фіца та орбан поставили тіко одну умову - повне відновлення роботи дружби
також фіца пригрозив припинити імпорт електрики
вимога рудого, Штатів та Європи - повне припинення транзиту кацапської нафти дружбою
шо обрати?
дружбу відновлюємо та качаємо кацапську нафту й надалі?
а це 20 млн. $ щоденно на фінансування війни ***** проти нас
18.02.2026 15:57 Відповісти
Працювати МЗС, бо політика це виявляється гнила та тонка річ, а не дулі крутити кожен раз з трибуни для оплесків чи перегавкуватися в телеграм каналах.
18.02.2026 16:01 Відповісти
шо робити з дружбою?
відновлювати чи ні?
наразі від цього залежить електрика та дизель зі словаччини та дизель з мадярщини
18.02.2026 16:02 Відповісти
За залежність від дружби та друзів ***** потрібно було думати владі ще позавчора, а внас все завтра, а може пронисе, а може розсосеться.
18.02.2026 16:04 Відповісти
зрозумів, не відновлювати, підтримую цілком
бо нема чого ще й дружбою підтримувати фінансово *****
тіко будемо без електрики та дизеля, факт
18.02.2026 16:06 Відповісти
Ті дві кацапські підстилки не одні поставщики
18.02.2026 16:39 Відповісти
а шо в только они производят дизель?им замену найдут и они потеряют рынок.
18.02.2026 16:06 Відповісти
18.02.2026 16:07 Відповісти
Тобто Угорщина і всі ,,інші,, включно з Словаччиною тільки 8 відсотків. Думаю, це не проблема для тої ж Румунії з Туреччиною збільшити по пів відсотка продаж нам дизелю. І хай мадярська жаба заливає свій непроданий дизель собі в горлянку.
18.02.2026 17:54 Відповісти
Вас хрєн зрозумієш. То ви кричете чому досі не перекрито нафтопровід з росії, то тепер вам дипломатія не така. А може проблема в тому, що вам просто аби пиз...ти?
18.02.2026 16:05 Відповісти
Маю на увазі коли цю срану дружбу і можливі з нею проблеми дотягли до 2026 року, які вже вилазять поступово, то тепер менше хоч " дешеві понти" владі потрібно кидати. А думати і вирішувати. З дружбою ще раз повторюю тягнеться це всю історію незалежної України.
18.02.2026 16:08 Відповісти
так може нарешті дійсно закрити в нуль ту дружбу, шоби не фінансувати *****?
18.02.2026 16:17 Відповісти
Логічно, та тепер що ціни на пальне скажуть, на передодні посівних та взагалі польових робіт, мовчу вже про армію.
Повторюся в сотий раз, притензії мої особисто до того, що влада як із захистом енергетики сподівається на диво, і що все-таки дипломатія має бути, нажаль хоч з відвертим гіаном. Чомусь в Порошенка таких траблів з країнами сусідами було в рази менше.
18.02.2026 16:22 Відповісти
троха вище розмістив графіку шодо імпорту дизеля
орбан нам дизель, а потім і енергетику, скоротив ще з 22-го, а фіца - з 24-го
18.02.2026 16:25 Відповісти
Бачив ну 5% +/- ( разом з Словаччиною), а по ринковій ціні може зрости на всі 20-30%.
18.02.2026 16:28 Відповісти
Литва повертає в роботу свій нпз після реконструкції, а це за прогнозами до 8-10% від усього імпорту може бути, а також Туреччина дуже бажає збільшити свій імпорт на наш ринок
шляхи є
18.02.2026 16:46 Відповісти
У порошенка проблем менше було бо не було такої війни
18.02.2026 16:42 Відповісти
В звітси випливає інше питання, можливо коли путін би побачив, що Україна готується і налаштована рішуче то такої війни не було б? І коли б кацапи переможним маршем не відрізали нам південь ситуація виглядала б зовсім по-іншому.
18.02.2026 16:51 Відповісти
Здохни і згори в пеклі,фіца.
18.02.2026 15:47 Відповісти
Ці довбодятли не знали, що в Україні цей трубопровод може вийти з ладу в кожну хвилину?
18.02.2026 15:48 Відповісти
Тому й припинили дизель поставляти.
18.02.2026 15:51 Відповісти
Їм би тепер самим палива придбать нафта пуйла була тепер нема
18.02.2026 16:44 Відповісти
Все равно дизель из кацапской нефти не кошерный.
18.02.2026 15:49 Відповісти
Логічно. Нема з чого гнати соляру.
18.02.2026 15:49 Відповісти
Україна на *** має той їхній дизель, і свого дизелю вистачає!
18.02.2026 15:49 Відповісти
Та ви що, особливо на фронті завжди є надлишок палива. Так?
18.02.2026 15:51 Відповісти
На фронті завжди є за мало усього, не тільки палива, але всередині країни вистачає, тим більше дизелю!
18.02.2026 15:53 Відповісти
Ок. Ви зрячий я сліпий 😸. Ціни правда не дуже та то таке ми потужні, і до кам'яного віку пристосуємося. Головне щоб дикобраз не здох раніше сроку 😎😈
18.02.2026 15:56 Відповісти
Несеш якусь брєдятіну, йди проспися краще!
18.02.2026 16:00 Відповісти
Сидите в Польщі, хоч не крапайте на мозок потужністю.
18.02.2026 16:06 Відповісти
Не звертайте уваги, у нього Україна вже давно перемогла, справа за малим - знищити 2 млн русні та вийти на кордони-91.
18.02.2026 16:11 Відповісти
Та да. Зеля, коли в пещери пеїзджати будемо? Давай мільйон пещер.
18.02.2026 15:52 Відповісти
Я незнаю хто такий Зеля, я ні в які печери переїжджати не збираюсь
18.02.2026 15:55 Відповісти
фріцо, наступи ще на свої яйця, полегшає!
18.02.2026 15:49 Відповісти
ЄС тисне на Україну щодо ремонту нафтопроводу «Дружба» - Хорватія відмовилася допомагати з транзитом російської нафти до Угорщини та Словаччини, - Sky News. Єврокомісія заявила, що очікує від Києва чіткого таймлайну ремонту ділянки нафтопроводу «Дружба», яку пошкодила Росія під час атаки в січні

Так там не тільки такі "погані угорці та словаки"... Не може бути 😸. Вони ж з нами стільки скільки буде потрібно 😸
18.02.2026 15:50 Відповісти
Та тепер вже точно не відремонтують той нафтопровід, бо без дизелю від Фіцо та Орбана нам тепер нема чим техніку заправити!
18.02.2026 16:14 Відповісти
ми маємо за свій рахунок ремонтувати цей нафтопровід що пошкодила росія, щоб задовольнити словаків і угорців? ріалі???
18.02.2026 17:47 Відповісти
Не скажу, не знаю що написано в новині те й скинув 😸
18.02.2026 18:30 Відповісти
В Украине наверно тоже есть стратегический запас дизеля
18.02.2026 15:50 Відповісти
Може і є-а якщо прилетить-ЗСУ в основному на дизелі
18.02.2026 16:05 Відповісти
Для наших бариг достатньо цієї заяви. Зараз виявиться, що все дизельне пальне "завозиться" із Словаччини. Ну і типу треба негайно підняти ціни до 136 грн. за літр ДП.
18.02.2026 15:50 Відповісти
ПНХ
18.02.2026 15:51 Відповісти
Основні поставки дизеля в Україну у 2026 році здійснюються переважно з країн Європейського Союзу, заміщуючи втрачені обсяги через зупинку транзиту російської нафти, що спричинило призупинення експорту Угорщиною та Словаччиною (разом до 10% ринку). Основними джерелами є морські поставки (через порти Хорватії та інші) та суходолом з Європи.
18.02.2026 15:52 Відповісти
Наразі український ринок пального успішно заміщує обсяги, що раніше постачалися угорськими та словацькими компаніями.
18.02.2026 15:53 Відповісти
Ось і ответочка прилетіла
18.02.2026 15:52 Відповісти
10% разом с фіцо і йорбаном
18.02.2026 15:54 Відповісти
Це перша пробна ласточка- електороенергія на черзі.
18.02.2026 16:15 Відповісти
1%
18.02.2026 16:18 Відповісти
Украина существенно увеличила импорт электроэнергии, где основными поставщиками стали Венгрия и Словакия, обеспечившие в совокупности около 62% от общего объема, сообщают данные Forbes.ua. В частности, Венгрия поставила 1,7 млн МВт·ч (38,4%), а Словакия - 1,04 млн МВт·ч (23,4%).
18.02.2026 16:25 Відповісти
Якщо угорці проголосують за партію орбана-голвна заслуга в цьому НЕЛОХА.
18.02.2026 16:08 Відповісти
Ви зараз отвєтствєнних товаріщєй дуже сильно ображаєте.
18.02.2026 16:10 Відповісти
А ще перерестануть е/енергію продавати,потім закриють транзит для фур-і що зеблазень у відосиках заспіває?
18.02.2026 16:15 Відповісти
Мова йшла про якийсь таємний вплив зєлі на свідомість угорських виборців.
18.02.2026 16:17 Відповісти
Орбан їм розказує скільки зеля і його свита крадуть з грошей європейців і це на його користь.Моя сусідка угорка 5 років плювалась на орбана,а тепер каже що орбан все правильно доносить про нелоха і його менеджерів,які тільки знають красти-хто тут кому лікар?
18.02.2026 16:43 Відповісти
https://censor.net/ua/photonews/3601242/vykryto-shemy-nezakonnogo-vykorystannya-gumanitarnoyi-dopomogy_____і з кого беруть приклад ці уроди?
18.02.2026 16:47 Відповісти
Коли у нього рф - гарант безпеки, ще й не те розкаже.
18.02.2026 16:48 Відповісти
А скільки Вітьок краде, сусідка не розповіла?
18.02.2026 17:18 Відповісти
Вона живе поряд зі мною в Україні,а скільки він краде хай угорці в Угорщині розбираються.
18.02.2026 17:36 Відповісти
Шо, з рудим маразматиком невдалося домовитись?))
18.02.2026 15:57 Відповісти
Этим двум прикормленним нужно готовить схрон . Только некому будеть их принимать. Может Гаага.... Слава Украине!
18.02.2026 16:51 Відповісти
Друзі навіки: Адольф Гітлер і президент Словаччини Йозеф Тісо радо вітають один одного.


Через чотири дні після вторгнення німецької армії до СРСР в ході Операції Барбаросса, Словаччина направила свої військові частини, об'єднані в Словацьку експедиційну армійську групу. Командувачем цієї армійської групи був призначений міністр оборони Словаччини Фердинанд Чатлош.
Словацька армійська група просувалася вглиб території України з військами Групи армій «Південь». Словацькі підрозділи брали участь у бойових діях.
А тепер поговоримо про репарації словаків, які вони повинні виплатити українцям за окупацію України.
18.02.2026 17:16 Відповісти
Надіюсь їм швидко знайдеться заміна і більше ми не будемо повертатися до цього питання
18.02.2026 20:52 Відповісти
 
 