Фіцо хоче відправити експертну групу в Україну для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відрядити експертну групу на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" на території України.

Про це повідомляє пресслужба словацького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Фіцо зв’язався з послом Словаччини в Україні щодо деталей переривання постачань нафтопроводом "Дружба".

Прем’єр Словаччини заявив, що Україна нібито досі не надала жодної інформації щодо інциденту, тому посол країни надіслав офіційну ноту українським представникам із проханням про роз’яснення інциденту.

Крім цього, Фіцо запропонував словацькому послу відвідати Броди разом із групою експертів, щоб "на власні очі" побачити пошкодження.

"Ми також звернемося до Європейської комісії, щоб вона направила моніторингову групу, щоб подивитися, що насправді сталося в Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як у випадку з газом, то це абсолютно неприйнятно",- заявив очільник уряду Словаччини.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

