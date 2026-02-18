Фіцо хоче відправити експертну групу в Україну для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про намір відрядити експертну групу на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба" на території України. 

Про це повідомляє пресслужба словацького уряду, інформує Цензор.НЕТ.

Фіцо хоче відрядити експертів в Україну 

Повідомляється, що Фіцо зв’язався з послом Словаччини в Україні щодо деталей переривання постачань нафтопроводом "Дружба".

Прем’єр Словаччини заявив, що Україна нібито досі не надала жодної інформації щодо інциденту, тому посол країни надіслав офіційну ноту українським представникам із проханням про роз’яснення інциденту.

Крім цього, Фіцо запропонував словацькому послу відвідати Броди разом із групою експертів, щоб "на власні очі" побачити пошкодження.

"Ми також звернемося до Європейської комісії, щоб вона направила моніторингову групу, щоб подивитися, що насправді сталося в Бродах, бо якщо це політичний шантаж, як у випадку з газом, то це абсолютно неприйнятно",- заявив очільник уряду Словаччини.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберто Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Нехай добираються до місця пошкодження по трубі!
18.02.2026 18:28
Зовсім Фіцо уху їв.Може йому ще ключі від квартири дать?
18.02.2026 18:26
А загалом - новина не погана . Схоже - істерика у фіців почалась , бо з Хорватією щось в них не складається ...
18.02.2026 18:37
Якщо в нашого МЗС є хоча б трохи мізків - вони скажуть , що якісь "експерти" зможуть приїхати в Україну лише в якості супроводжучачів ешелонів з цистернами дизпалива !
18.02.2026 18:24
А що, так можна було?
18.02.2026 18:25
Нехай броніки не забудуть одягти - тут стріляють манєхо...
18.02.2026 18:26
І памперси.
18.02.2026 20:06
18.02.2026 18:26
Нехай сам прийде. Зі своїм вазеліном.
І нехай мушку на Браунінгу не забуде спиляти.
18.02.2026 18:26
А я хочу відправити фіцо н@х@й! І хоча ми з ним як небо і земля, проте шанси на здійснення бажання - однакові😎
18.02.2026 18:27
18.02.2026 18:28
А якщо не політичний шантаж, і труба дійсно пошкоджена - то все ок, винна Україна.
18.02.2026 18:28
Це йому в мацкве порадили?
18.02.2026 18:29
І зафільмувати і точніші координати ітд.
18.02.2026 18:54
Через подібний демарш розпочалася І Світова війна... Бо Австрія вимагала допуску своїх слідчих, на територію Сербії, для розслідування обставин вбивства ерцгерцога Франца-Фердінанда...
18.02.2026 18:30
Полізе в трубу, як підари?
18.02.2026 18:31
Хай краще у бункерного в валізі покопається, ти диви - ревізор хренов!
18.02.2026 18:35
На танках приїдуть?
18.02.2026 18:38
Пішов він нах...р
18.02.2026 18:42
Та хай приїжджають. Але через Покровськ, Констаху, Лиман.
18.02.2026 18:43
Це ризиковано.Росіяни можуть його застрілити і звинуватити у цьому Україну.
18.02.2026 18:45
Ну і пох, там у Словаччині і так все до дострокових виборів іде...
18.02.2026 18:49
Відправте краще до нього наших проктологів - може дістануть-таки Пинін ******* з його сраки.
18.02.2026 18:47
В Європі з розумом хтось є ? Одні , старі могили перекопують, до речі всі військових, жертв Волинської так і не знайшли , другі труби перевіряють , зробили з України прохідний двір .
18.02.2026 18:48
Тільки через Покровськ!
18.02.2026 18:48
Пусть заходят прямо в трубу с восточной стороны и пройдут с инспекцией весь путь.
18.02.2026 18:50
Как не крути, но Венгрия и Словакия поставляют 62% импортируемой в Украину электроэнергии.
18.02.2026 18:50
електроенергія - не словацька, а євросоюзівська. на відміну від горючки.
18.02.2026 19:06
Нефть тоже не наша, транзит.
18.02.2026 19:12
Так і треба вести під Покровськ як щіт.
18.02.2026 18:50
Ворожих експертів доставити на місце підриву з зав'язаними очима; розв'язати на місці. Вивозити в автозаках аж до Чопа.
18.02.2026 19:05
За ту нафту Словаччина платить рф ,яка на ці гроші наймає
найманців ,що вбивають українців.
18.02.2026 19:23
Він що, зовсім фіцанувся?! Весняне загострення після поранення?
18.02.2026 19:52
А ху-ху,не хохо?
18.02.2026 20:00
Нєхрен шастать.
18.02.2026 20:20
В Словаччині та Угорщині два НПЗ. Їх власником є приятель Вітюші Орбана. Скоріш за все, беруть у китайців кредити, купляють нафту по клірингу а маржу ділять. При купівлі нафти через Хорватію гешефт не той, бо ціна зовсім не та. Тому Вітюша наполягає, щоб через Хорватію йшла нафта від х....
18.02.2026 20:30
Пакети хай беруть з собою...
18.02.2026 20:53
Хай Фіцо очолить делегацію та поїде в саме пекло.
Може дійде до нього, що там робить кремль...
18.02.2026 20:56
чому б ні? Їбанути все що залишилось і хай дивляться
18.02.2026 22:19
Та не питання. Вивезти їх га нуль у місця пролягання трубопроводу і залишити. Вийдуть якось самі.
18.02.2026 22:21
 
 