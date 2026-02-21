Украина предлагает ЕС новый маршрут поставки нефти после повреждения "Дружбы", - СМИ
После повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российской атаки Украина предложила странам ЕС альтернативный маршрут транспортировки нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об использовании других участков украинской нефтетранспортной системы, в частности нефтепровода "Одесса–Броды".
Об этом говорится в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20.02.2026, адресованном Генеральному директору по вопросам энергетики Европейской комиссии, с которым имела возможность ознакомиться "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.
Украина обратилась к Еврокомиссии по поводу альтернативного транзита
Пока продолжается ремонт нефтепровода "Дружба", Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".
"В результате целенаправленных атак, осуществленных государством-агрессором 27 января 2026 года, был нанесен значительный ущерб элементам нефтетранспортной системы Украины, включая технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода "Дружба"", - говорится в документе.
Ремонт "Дружбы" продолжается под угрозой новых атак
Украинские дипломаты проинформировали Еврокомиссию, что "в настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу".
"Продолжаются усилия по обследованию поврежденных элементов, стабилизации технического состояния системы и ликвидации последствий вражеского удара. В то же время украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины", - отмечается в письме.
В частности, отмечается, что украинские специалисты "вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы под постоянной угрозой авиаударов, рискуя своей жизнью".
"Одесса–Броды" и морская логистика как вариант для Венгрии и Словакии
"В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", - предложила Украина Евросоюзу.
Что предшествовало?
Напомним, 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
( Я просто не в курсі структури трубопроводів, які є зараз дієздатні і в якому місці )
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
Україна може запропонувати цим країнам альтернативу - постачати азербайджанську нафту або сировину, яку видобувають американські компанії в Казахстані.
цей проєкт перспективний для співпраці з американськими партнерами.
проєкт, коли Словаччина і Угорщина відмовляться від російської нафти - у межах загального курсу ЄС - і замість неї отримуватимуть азербайджанську нафту або сировину від американських компаній у Казахстані"
мета - витіснити російську з ринку..... нічого лічного
америка про рашку - дружба дружбою, а тютюн окремо
заодно і одеса стане безпечною...не стане ж росія бити по терміналах з нафтою для друзів у єс
в угорщини менше, але там вибори і можуть перед ними зрости ціни, і тоді орбан і сіярто стануть нє у дєл...
Загинаєш срач, аби збити з теми.
При Порошенку не було якигось проблем з Угорщиною,а тепер є.
Якщо би захопив всю країну,то точно,що би не віддав частину країни-країні НАТО
А чіплятися до тих,хто пише правду-оце є лайно.
Зображувати зах.лідерів,як клієнтів путіна -також лайно,бо не можна рубати сук,на якому сидиш-без них країна би впала.
Це те,чим просякнута зепропаганда,вірніше її стовп-контораподоляка.
До речі,про "порохоботів":в лапках: Разумков детально описав про них.
Думаю,на мене немає причин,щоб жалітись.
А те,що ти просуваєш подоляцьку пропаганду, крутиш вентилятор в бік країн НАТО: Угорщини,Польщі, Румунії,показую:
21.02.2036 13.26
Наведи мої слова,до яких ти можеш мати претензії,тим більше,щоби жалітись.
І Порошенко не "воював" з ніякими країнами НАТО,з ніякими зах.лідерами,а лише укріплював відносини з ними,так що мимо...
Що їздив слуга в Оман-ні слова у них.
Що наробив зе за час свого правління, ні слова.
І винні зах.лідери,хіба не найвеличніший.
Зелеботів зразу видно по тексту: це кривляння на зах.лідерів і нічого про зе.
Був би, Порошенка чи хто інший-договорились би,якщо би була подібна ситуація.