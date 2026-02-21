РУС
7 947

Украина предлагает ЕС новый маршрут поставки нефти после повреждения "Дружбы", - СМИ

дружба,нефть,нефтепровод,транзит

После повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российской атаки Украина предложила странам ЕС альтернативный маршрут транспортировки нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об использовании других участков украинской нефтетранспортной системы, в частности нефтепровода "Одесса–Броды".

Об этом говорится в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20.02.2026, адресованном Генеральному директору по вопросам энергетики Европейской комиссии, с которым имела возможность ознакомиться "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Украина обратилась к Еврокомиссии по поводу альтернативного транзита

Пока продолжается ремонт нефтепровода "Дружба", Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

"В результате целенаправленных атак, осуществленных государством-агрессором 27 января 2026 года, был нанесен значительный ущерб элементам нефтетранспортной системы Украины, включая технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода "Дружба"", - говорится в документе.

Ремонт "Дружбы" продолжается под угрозой новых атак

Украинские дипломаты проинформировали Еврокомиссию, что "в настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу".

"Продолжаются усилия по обследованию поврежденных элементов, стабилизации технического состояния системы и ликвидации последствий вражеского удара. В то же время украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины", - отмечается в письме.

В частности, отмечается, что украинские специалисты "вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы под постоянной угрозой авиаударов, рискуя своей жизнью".

"Одесса–Броды" и морская логистика как вариант для Венгрии и Словакии

"В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", - предложила Украина Евросоюзу.

Что предшествовало?

Напомним, 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Венгрия (773) Словакия (380) нефтепровод (29) Евросоюз (2821)
Топ комментарии
+22
Поки одні українці гинуть в окопах другі українці живуть як середньовіччі то треті ""українці " разом з партнерами забезпечують комфортне собі життя торгуючи з ворогом..А вже кого власником тієї нафти призначать не важливо
21.02.2026 10:07
+11
Ти мабуть не пам"ятаєш але ми вже купляли колись "туркменський " газ---був він кацапський тільки до ціни кацапської добавили ще ціну за доставку з туркменії..
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
21.02.2026 10:28
+7
Або донбаське вугілля по ціні Ротердам +++
21.02.2026 10:48
Нафта така ж сама російська ??

( Я просто не в курсі структури трубопроводів, які є зараз дієздатні і в якому місці )
21.02.2026 09:57
Дайте подумати, може нігерійська?
21.02.2026 10:04
Поки одні українці гинуть в окопах другі українці живуть як середньовіччі то треті ""українці " разом з партнерами забезпечують комфортне собі життя торгуючи з ворогом..А вже кого власником тієї нафти призначать не важливо
21.02.2026 10:07
Нафтопровід «Одеса-Броди», збудований у 2001 році, є стратегічним об'єктом, призначеним для транспортування каспійської нафти до Європи. Наразі розглядається його реанімація для постачання неросійської нафти з порту «Південний» до Угорщини та Словаччини, щоб замінити російські енергоносії до 2027 року. Проєкт вимагає модернізації.
21.02.2026 10:23
Ти мабуть не пам"ятаєш але ми вже купляли колись "туркменський " газ---був він кацапський тільки до ціни кацапської добавили ще ціну за доставку з туркменії..
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
21.02.2026 10:28
https://odesa.novyny.live/naftoprovid-odesa-brodi-mozhut-perezapustiti-dlia-ievropi-290772.html

Україна може запропонувати цим країнам альтернативу - постачати азербайджанську нафту або сировину, яку видобувають американські компанії в Казахстані.

цей проєкт перспективний для співпраці з американськими партнерами.

проєкт, коли Словаччина і Угорщина відмовляться від російської нафти - у межах загального курсу ЄС - і замість неї отримуватимуть азербайджанську нафту або сировину від американських компаній у Казахстані"

мета - витіснити російську з ринку..... нічого лічного
америка про рашку - дружба дружбою, а тютюн окремо
21.02.2026 10:45
Або донбаське вугілля по ціні Ротердам +++
21.02.2026 10:48
пряма кишка орбана
21.02.2026 10:36
Якщо вона буде не російська, то Орбан з Фіцо відмовляться, мотивуючи це тим, що Одесу теж ********...
21.02.2026 11:33
Дебіли блд.
21.02.2026 09:58
Дебіли є і завжди будуть, але тут має місце нюанс: яким чином буде проводитись перевалка нафти в Одесі. Танкери під російським прапором законна ціль для знищення, а під підставним - абордаж і конфіскація, бо це є контрабанда. З політичної точки зору відповідь є: нафтопровід готовий хоч зараз качати нафту Фіцо і Орбану, але обставини не дозволяють, бо з росією війна, а так ми раді вам допомогти....
21.02.2026 10:33
Танкери з Грузії з Каспійською нафтою.
21.02.2026 10:49
Нафтопровід Одеса - Броди шо - невбиваємий?
21.02.2026 10:00
з огляду на те, що в білорусії мобілізація, маршрут через одесу буде більш безпечний для словаччини і угорщини...водночас це зробить їх долученим до моря, що додасть гордощів цим двом народам...
заодно і одеса стане безпечною...не стане ж росія бити по терміналах з нафтою для друзів у єс
заодно і одеса стане безпечною...не стане ж росія бити по терміналах з нафтою для друзів у єс
21.02.2026 10:07
стане...
21.02.2026 10:14
ну, на реверс треба ще часу...та й не стане ж у майбутньому угорщина чи словаччина блокувати позик україні, якщо термінал на одеса-броди *********** рускі
21.02.2026 10:42
А "Дрючба" кому нафту качала? НАМ?
21.02.2026 11:35
їм, у країни РЕВ...
21.02.2026 20:21
Я про ********** написав...
21.02.2026 20:34
Ага. Пропонуєть Європі цим шляхом отримувати азербайджанську нафту.
21.02.2026 10:11
Невже не можна офіційно приїхати в Будапешт і пояснити,що транзит рос.нафти-це фінансування виробництва рос.шахедів і ракет,які постійно знищують інфраструктуру країни,та сказати,що для нас це не прийнятно?
21.02.2026 10:12
вони в будапешті все це прекрасно розуміють. кацапи створили вобі клієнтів і підгодовують їх, а ті на них працюють. як 85 років тому гітлєр створив протекторат богемія і моравія, і до них долучилась унгерн, так і путін тепер має такий саме протекторат.
21.02.2026 10:18
Якраз всі- клієнти путіна,лише зе один-герой.Чи може,навпаки?
21.02.2026 10:31
окрім зборки авто і лісу, словнафта це, наповнювач біля половини бюджету словаччини...
в угорщини менше, але там вибори і можуть перед ними зрости ціни, і тоді орбан і сіярто стануть нє у дєл...
21.02.2026 10:50
Ти такий наївний...
21.02.2026 11:36
Наївні зелеботи,які бачуть серед зах.лідерів агентів кремля.чи то Трамп,чи то Орбан,або Фіцо: як подоляк скаже.
21.02.2026 11:48
Ти "хворий"? Підняті по бойовій тривозі, війська Угорщири, з понтонними парками, які прямували до прикордонної Тиси, 24 лютого 2022 року - це "незнання"? СИСТЕМАТИЧНИЙ спротив, Угорщини, допомозі Україні - теж "незнання"?... Твоя "наліпка" "зелебот", навіть до моєї задниці, не приклеїться...
21.02.2026 11:57
З тобою,ясно,подоляківець.
Загинаєш срач, аби збити з теми.
При Порошенку не було якигось проблем з Угорщиною,а тепер є.
21.02.2026 12:07
По якому праву і в реалі міг обіцяти?
Якщо би захопив всю країну,то точно,що би не віддав частину країни-країні НАТО
21.02.2026 12:23
Орбан сакм це "захотів"... А, можливо, йому й пропонували... Поляки ж, чесно заявили, що кацапи їм пропонували "поділить" Україну, по лінії кордонів 1939 року... І, нібито, пропонували подібне, стосовно Буджака, і румунам... Чому не могли, подібне, запропонувать Орбану? Але він, на відміну від поляків, мовчки погодився?
21.02.2026 13:
Ну, після твого "ярлика", для мене - "подоляківець", я "стою на роздоріжжі"... Чи назвать тебе "ідіотом", чи "кацапським провокатором"?... Бо інакше, ніж "порохоботом", апологети "Блазня", і "лахтинці", ще з 2014-го, мене не називали...
21.02.2026 12:36 Ответить
Мені твоя особа не цікава,але в курсі,що часто жалієшся.
21.02.2026 13:20 Ответить
На кацапських та подоляцьких провокаторів? ТАК... Бо ви не тільки "дурь морозите", але й "лайно на вентилятор, накидаєте", регулярно...
21.02.2026 13:28 Ответить
Говорити правду на те,що сотворив зе-це не лайно, шановний.
А чіплятися до тих,хто пише правду-оце є лайно.
Зображувати зах.лідерів,як клієнтів путіна -також лайно,бо не можна рубати сук,на якому сидиш-без них країна би впала.
Це те,чим просякнута зепропаганда,вірніше її стовп-контораподоляка.
До речі,про "порохоботів":в лапках: Разумков детально описав про них.
Думаю,на мене немає причин,щоб жалітись.
21.02.2026 13:51 Ответить
Ще раз питаю: "Ти - "хворий"? Де ти бачиш, що я захищаю Зеленського, та його "шоблу"? Приведи конкретні приклади, а не "накидай лайно на вентилятор...".
21.02.2026 14:03 Ответить
От і наведи мої слова,де ти бачиш,по чому маєш претензії.
А те,що ти просуваєш подоляцьку пропаганду, крутиш вентилятор в бік країн НАТО: Угорщини,Польщі, Румунії,показую:
21.02.2036 13.26
21.02.2026 14:29 Ответить
Ну, вибачай... Це ти мене почав звинувачувать у прихильності до "ЗЕ"... От і доведи ЦЕ... Бо мою прихильність до позиції "Євросолідарності", і Порошенка, люди тут знають ще до ганебного вибору квітня 2019-го... Працюй сам - бо у тебе "вентилятор" працює "вхолосту"...
21.02.2026 14:40 Ответить
Ще раз,ти вмієш читати?
Наведи мої слова,до яких ти можеш мати претензії,тим більше,щоби жалітись.
І Порошенко не "воював" з ніякими країнами НАТО,з ніякими зах.лідерами,а лише укріплював відносини з ними,так що мимо...
21.02.2026 15:05 Ответить
Я "читать" умію... Тут питання в тому, чи вмієш це робить ТИ?
21.02.2026 15:12 Ответить
Всі хто не моляться на швяту ївропку - зелеботи, а як же. Мудярва не дала нам ні копійки допомоги, їздить до ***** на посиденьки, закликає нас капітулювати, не пускає в ЄС, заважає іншим країнам нам допомагати, але всі хто це бачать - зелеботи. Реально ти баран.
21.02.2026 17:45 Ответить
Зелебот- то діагноз,або заробіток.
Що їздив слуга в Оман-ні слова у них.
Що наробив зе за час свого правління, ні слова.
І винні зах.лідери,хіба не найвеличніший.
Зелеботів зразу видно по тексту: це кривляння на зах.лідерів і нічого про зе.
21.02.2026 17:53 Ответить
В тім то справа,що кому: не еснисту же.
Був би, Порошенка чи хто інший-договорились би,якщо би була подібна ситуація.
21.02.2026 12:25 Ответить
Ніхто ніколи не говорить скільки тієї нафти відсмоктує Європа по цій "Дружбі". Чому так заметушилися фондерляївці. За легендою партії вона підключена тільки до гаражу Орбана.
21.02.2026 10:12 Ответить
Так крім ******* та фіциків цей нафтопровід нікому не потрібний в ЄС. То нехай ці ************ і їдуть ремонтувати під постійними обстрілами їхніх дружбанів ***********...
21.02.2026 10:28 Ответить
Нормальний хід української сторони. В Одесу заходить американська нафта, а далі вона транспортується споживачам у Європі. І Трамп в профіті, і угорці зі словаками замовкнуть і кацапи принижені.
21.02.2026 10:31 Ответить
Ти диви, шо робить бабло. Вірніше неможливість його вкрасти
21.02.2026 10:51 Ответить
Так та труба від Кучми так і не запрацювала,а технологічну нафту яку туди закачали,злив Коломойський,і в якому та труба стані нікому не відомо.
21.02.2026 12:06 Ответить
А можна в ту «дружбу» закачати замість нафти якусь гидоту схожу на нафту, щоб нафтопереробні заводи просто зупинилися назавжди.
21.02.2026 12:11 Ответить
Там, на вході в систему НПЗ, сидить хімлабораторія. Вона регулярно відбирає проби сировини, щоб виявлять ті, чи інші зміни хімскладу, та регулювать, з урахуванням цього, параметри роботи системи переробки...
21.02.2026 18:27 Ответить
Чому нема пропозиції мадярам забезпечити доставку їх ремонтних бригад на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба". Хай там під обстрілами попрацюють на благо Орбана. Ми перешкоджати не будемо. Доставці тіл мадяр-героїв назад, теж перешкоджань не буде.
21.02.2026 12:18 Ответить
 
 