Украина предлагает ЕС новый маршрут поставки нефти после повреждения "Дружбы", - СМИ

После повреждения нефтепровода "Дружба" в результате российской атаки Украина предложила странам ЕС альтернативный маршрут транспортировки нефти в Венгрию и Словакию. Речь идет об использовании других участков украинской нефтетранспортной системы, в частности нефтепровода "Одесса–Броды".

Об этом говорится в письме миссии Украины при Европейском Союзе от 20.02.2026, адресованном Генеральному директору по вопросам энергетики Европейской комиссии, с которым имела возможность ознакомиться "Европейская правда", информирует Цензор.НЕТ.

Украина обратилась к Еврокомиссии по поводу альтернативного транзита

Пока продолжается ремонт нефтепровода "Дружба", Украина предлагает ЕС, в частности, получать нефть через нефтепровод "Одесса-Броды".

"В результате целенаправленных атак, осуществленных государством-агрессором 27 января 2026 года, был нанесен значительный ущерб элементам нефтетранспортной системы Украины, включая технологическое и вспомогательное оборудование нефтепровода "Дружба"", - говорится в документе.

Ремонт "Дружбы" продолжается под угрозой новых атак

Украинские дипломаты проинформировали Еврокомиссию, что "в настоящее время украинские специалисты проводят детальный технический осмотр поврежденного оборудования и оценивают техническую возможность и условия для оперативного восстановления транспортировки нефти по указанному трубопроводу".

"Продолжаются усилия по обследованию поврежденных элементов, стабилизации технического состояния системы и ликвидации последствий вражеского удара. В то же время украинская сторона хотела бы подчеркнуть, что бесперебойное и стабильное функционирование нефтетранспортной инфраструктуры возможно только при условии прекращения Российской Федерацией массированных ракетных и дроновых атак, направленных на уничтожение энергетической инфраструктуры Украины", - отмечается в письме.

В частности, отмечается, что украинские специалисты "вынуждены проводить аварийно-восстановительные работы под постоянной угрозой авиаударов, рискуя своей жизнью".

"Одесса–Броды" и морская логистика как вариант для Венгрии и Словакии

"В контексте обеспечения безопасности поставок нефти в европейские страны, в частности Венгрию и Словакию, украинская сторона предлагает рассмотреть возможность транспортировки нефти с использованием существующей нефтетранспортной инфраструктуры Украины. В частности, такая логистика могла бы быть организована либо через нефтетранспортную систему Украины, либо морским путем с последующей перевалкой в морских портах и транспортировкой по нефтепроводу "Одесса-Броды" далее в государства-члены Европейского Союза", - предложила Украина Евросоюзу.

Что предшествовало?

Напомним, 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

