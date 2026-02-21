Україна пропонує ЄС новий маршрут постачання нафти після пошкодження "Дружби", - ЗМІ
Після пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок російської атаки Україна запропонувала країнам ЄС альтернативний маршрут транспортування нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про використання інших ділянок української нафтотранспортної системи, зокрема нафтопроводу "Одеса–Броди".
Про це зазначено у листі місії України при Європейському Союзі від 20.02.2026, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики Європейської комісії, з яким мала змогу ознайомитися "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.
Україна звернулася до Єврокомісії щодо альтернативного транзиту
Поки триває ремонт нафтопроводу "Дружба", Україна пропонує ЄС, зокрема, отримувати нафту через нафтопровід "Одеса-Броди".
"Внаслідок цілеспрямованих атак, здійснених державою-агресором 27 січня 2026 року, було завдано значних збитків елементам нафтотранспортної системи України, включаючи технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу "Дружба"", - йдеться в документі.
Ремонт "Дружби" триває під загрозою нових атак
Українські дипломати проінформували Єврокомісію, що "на даний час українські фахівці проводять детальний технічний огляд пошкодженого обладнання та оцінюють технічну можливість і умови для оперативного відновлення транспортування нафти зазначеним трубопроводом".
"Тривають зусилля щодо обстеження пошкоджених елементів, стабілізації технічного стану системи та ліквідації наслідків ворожого удару. Водночас українська сторона хотіла б підкреслити, що безперебійне та стабільне функціонування нафтотранспортної інфраструктури можливе лише за умови припинення Російською Федерацією масованих ракетних та дронових атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури України", - наголошується в листі.
Зокрема, зазначається, що українські фахівці "змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів, ризикуючи своїм життям".
"Одеса–Броди" та морська логістика як варіант для Угорщини і Словаччини
"У контексті забезпечення безпеки постачання нафти до європейських країн, зокрема Угорщини та Словаччини, українська сторона пропонує розглянути можливість транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України. Зокрема, така логістика могла б бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшою перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса-Броди" далі до держав-членів Європейського Союзу", - запропонувала Україна Євросоюзу.
Що передувало?
Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
( Я просто не в курсі структури трубопроводів, які є зараз дієздатні і в якому місці )
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
Україна може запропонувати цим країнам альтернативу - постачати азербайджанську нафту або сировину, яку видобувають американські компанії в Казахстані.
цей проєкт перспективний для співпраці з американськими партнерами.
проєкт, коли Словаччина і Угорщина відмовляться від російської нафти - у межах загального курсу ЄС - і замість неї отримуватимуть азербайджанську нафту або сировину від американських компаній у Казахстані"
мета - витіснити російську з ринку..... нічого лічного
америка про рашку - дружба дружбою, а тютюн окремо
заодно і одеса стане безпечною...не стане ж росія бити по терміналах з нафтою для друзів у єс
в угорщини менше, але там вибори і можуть перед ними зрости ціни, і тоді орбан і сіярто стануть нє у дєл...
21.02.2036 13.26
