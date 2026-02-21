Україна пропонує ЄС новий маршрут постачання нафти після пошкодження "Дружби", - ЗМІ

Після пошкодження нафтопроводу "Дружба" внаслідок російської атаки Україна запропонувала країнам ЄС альтернативний маршрут транспортування нафти до Угорщини та Словаччини. Йдеться про використання інших ділянок української нафтотранспортної системи, зокрема нафтопроводу "Одеса–Броди".

Про це зазначено у листі місії України при Європейському Союзі від 20.02.2026, адресованому Генеральному директорату з питань енергетики Європейської комісії, з яким мала змогу ознайомитися "Європейська правда", інформує Цензор.НЕТ.

Україна звернулася до Єврокомісії щодо альтернативного транзиту

Поки триває ремонт нафтопроводу "Дружба", Україна пропонує ЄС, зокрема, отримувати нафту через нафтопровід "Одеса-Броди".

"Внаслідок цілеспрямованих атак, здійснених державою-агресором 27 січня 2026 року, було завдано значних збитків елементам нафтотранспортної системи України, включаючи технологічне та допоміжне обладнання нафтопроводу "Дружба"", - йдеться в документі.

Ремонт "Дружби" триває під загрозою нових атак

Українські дипломати проінформували Єврокомісію, що "на даний час українські фахівці проводять детальний технічний огляд пошкодженого обладнання та оцінюють технічну можливість і умови для оперативного відновлення транспортування нафти зазначеним трубопроводом".

"Тривають зусилля щодо обстеження пошкоджених елементів, стабілізації технічного стану системи та ліквідації наслідків ворожого удару. Водночас українська сторона хотіла б підкреслити, що безперебійне та стабільне функціонування нафтотранспортної інфраструктури можливе лише за умови припинення Російською Федерацією масованих ракетних та дронових атак, спрямованих на знищення енергетичної інфраструктури України", - наголошується в листі.

Зокрема, зазначається, що українські фахівці "змушені проводити аварійно-відновлювальні роботи під постійною загрозою авіаударів, ризикуючи своїм життям".

"Одеса–Броди" та морська логістика як варіант для Угорщини і Словаччини

"У контексті забезпечення безпеки постачання нафти до європейських країн, зокрема Угорщини та Словаччини, українська сторона пропонує розглянути можливість транспортування нафти з використанням існуючої нафтотранспортної інфраструктури України. Зокрема, така логістика могла б бути організована або через нафтотранспортну систему України, або морським шляхом з подальшою перевалкою в морських портах і транспортуванням нафтопроводом "Одеса-Броди" далі до держав-членів Європейського Союзу", - запропонувала Україна Євросоюзу.

Що передувало?

Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

+22
Поки одні українці гинуть в окопах другі українці живуть як середньовіччі то треті ""українці " разом з партнерами забезпечують комфортне собі життя торгуючи з ворогом..А вже кого власником тієї нафти призначать не важливо
21.02.2026 10:07 Відповісти
+11
Ти мабуть не пам"ятаєш але ми вже купляли колись "туркменський " газ---був він кацапський тільки до ціни кацапської добавили ще ціну за доставку з туркменії..
А ще було вугілля з ПАР...схема та сама
21.02.2026 10:28 Відповісти
+7
Або донбаське вугілля по ціні Ротердам +++
21.02.2026 10:48 Відповісти
Нафта така ж сама російська ??

( Я просто не в курсі структури трубопроводів, які є зараз дієздатні і в якому місці )
21.02.2026 09:57 Відповісти
Дайте подумати, може нігерійська?
21.02.2026 10:04 Відповісти
Нафтопровід «Одеса-Броди», збудований у 2001 році, є стратегічним об'єктом, призначеним для транспортування каспійської нафти до Європи. Наразі розглядається його реанімація для постачання неросійської нафти з порту «Південний» до Угорщини та Словаччини, щоб замінити російські енергоносії до 2027 року. Проєкт вимагає модернізації.
21.02.2026 10:23 Відповісти
https://odesa.novyny.live/naftoprovid-odesa-brodi-mozhut-perezapustiti-dlia-ievropi-290772.html

Україна може запропонувати цим країнам альтернативу - постачати азербайджанську нафту або сировину, яку видобувають американські компанії в Казахстані.

цей проєкт перспективний для співпраці з американськими партнерами.

проєкт, коли Словаччина і Угорщина відмовляться від російської нафти - у межах загального курсу ЄС - і замість неї отримуватимуть азербайджанську нафту або сировину від американських компаній у Казахстані"

мета - витіснити російську з ринку..... нічого лічного
америка про рашку - дружба дружбою, а тютюн окремо
21.02.2026 10:45 Відповісти
пряма кишка орбана
21.02.2026 10:36 Відповісти
Якщо вона буде не російська, то Орбан з Фіцо відмовляться, мотивуючи це тим, що Одесу теж ********...
21.02.2026 11:33 Відповісти
Дебіли блд.
21.02.2026 09:58 Відповісти
Дебіли є і завжди будуть, але тут має місце нюанс: яким чином буде проводитись перевалка нафти в Одесі. Танкери під російським прапором законна ціль для знищення, а під підставним - абордаж і конфіскація, бо це є контрабанда. З політичної точки зору відповідь є: нафтопровід готовий хоч зараз качати нафту Фіцо і Орбану, але обставини не дозволяють, бо з росією війна, а так ми раді вам допомогти....
21.02.2026 10:33 Відповісти
Танкери з Грузії з Каспійською нафтою.
21.02.2026 10:49 Відповісти
Нафтопровід Одеса - Броди шо - невбиваємий?
21.02.2026 10:00 Відповісти
з огляду на те, що в білорусії мобілізація, маршрут через одесу буде більш безпечний для словаччини і угорщини...водночас це зробить їх долученим до моря, що додасть гордощів цим двом народам...
заодно і одеса стане безпечною...не стане ж росія бити по терміналах з нафтою для друзів у єс
21.02.2026 10:07 Відповісти
стане...
21.02.2026 10:14 Відповісти
ну, на реверс треба ще часу...та й не стане ж у майбутньому угорщина чи словаччина блокувати позик україні, якщо термінал на одеса-броди *********** рускі
21.02.2026 10:42 Відповісти
А "Дрючба" кому нафту качала? НАМ?
21.02.2026 11:35 Відповісти
їм, у країни РЕВ...
21.02.2026 20:21 Відповісти
Я про ********** написав...
21.02.2026 20:34 Відповісти
мало...пишите исчо...
22.02.2026 11:31 Відповісти
Треба буде - напишу...
22.02.2026 11:35 Відповісти
Ага. Пропонуєть Європі цим шляхом отримувати азербайджанську нафту.
21.02.2026 10:11 Відповісти
Невже не можна офіційно приїхати в Будапешт і пояснити,що транзит рос.нафти-це фінансування виробництва рос.шахедів і ракет,які постійно знищують інфраструктуру країни,та сказати,що для нас це не прийнятно?
21.02.2026 10:12 Відповісти
вони в будапешті все це прекрасно розуміють. кацапи створили вобі клієнтів і підгодовують їх, а ті на них працюють. як 85 років тому гітлєр створив протекторат богемія і моравія, і до них долучилась унгерн, так і путін тепер має такий саме протекторат.
21.02.2026 10:18 Відповісти
Якраз всі- клієнти путіна,лише зе один-герой.Чи може,навпаки?
21.02.2026 10:31 Відповісти
окрім зборки авто і лісу, словнафта це, наповнювач біля половини бюджету словаччини...
в угорщини менше, але там вибори і можуть перед ними зрости ціни, і тоді орбан і сіярто стануть нє у дєл...
21.02.2026 10:50 Відповісти
Ти такий наївний...
21.02.2026 11:36 Відповісти
Наївні зелеботи,які бачуть серед зах.лідерів агентів кремля.чи то Трамп,чи то Орбан,або Фіцо: як подоляк скаже.
21.02.2026 11:48 Відповісти
Ти "хворий"? Підняті по бойовій тривозі, війська Угорщири, з понтонними парками, які прямували до прикордонної Тиси, 24 лютого 2022 року - це "незнання"? СИСТЕМАТИЧНИЙ спротив, Угорщини, допомозі Україні - теж "незнання"?... Твоя "наліпка" "зелебот", навіть до моєї задниці, не приклеїться...
21.02.2026 11:57 Відповісти
З тобою,ясно,подоляківець.
Загинаєш срач, аби збити з теми.
При Порошенку не було якигось проблем з Угорщиною,а тепер є.
21.02.2026 12:07 Відповісти
По якому праву і в реалі міг обіцяти?
Якщо би захопив всю країну,то точно,що би не віддав частину країни-країні НАТО
21.02.2026 12:23 Відповісти
Орбан сакм це "захотів"... А, можливо, йому й пропонували... Поляки ж, чесно заявили, що кацапи їм пропонували "поділить" Україну, по лінії кордонів 1939 року... І, нібито, пропонували подібне, стосовно Буджака, і румунам... Чому не могли, подібне, запропонувать Орбану? Але він, на відміну від поляків, мовчки погодився?
21.02.2026 13:26 Відповісти
Ну, після твого "ярлика", для мене - "подоляківець", я "стою на роздоріжжі"... Чи назвать тебе "ідіотом", чи "кацапським провокатором"?... Бо інакше, ніж "порохоботом", апологети "Блазня", і "лахтинці", ще з 2014-го, мене не називали...
21.02.2026 12:36 Відповісти
Мені твоя особа не цікава,але в курсі,що часто жалієшся.
21.02.2026 13:20 Відповісти
На кацапських та подоляцьких провокаторів? ТАК... Бо ви не тільки "дурь морозите", але й "лайно на вентилятор, накидаєте", регулярно...
21.02.2026 13:28 Відповісти
Говорити правду на те,що сотворив зе-це не лайно, шановний.
А чіплятися до тих,хто пише правду-оце є лайно.
Зображувати зах.лідерів,як клієнтів путіна -також лайно,бо не можна рубати сук,на якому сидиш-без них країна би впала.
Це те,чим просякнута зепропаганда,вірніше її стовп-контораподоляка.
До речі,про "порохоботів":в лапках: Разумков детально описав про них.
Думаю,на мене немає причин,щоб жалітись.
21.02.2026 13:51 Відповісти
Ще раз питаю: "Ти - "хворий"? Де ти бачиш, що я захищаю Зеленського, та його "шоблу"? Приведи конкретні приклади, а не "накидай лайно на вентилятор...".
21.02.2026 14:03 Відповісти
От і наведи мої слова,де ти бачиш,по чому маєш претензії.
А те,що ти просуваєш подоляцьку пропаганду, крутиш вентилятор в бік країн НАТО: Угорщини,Польщі, Румунії,показую:
21.02.2036 13.26
21.02.2026 14:29 Відповісти
Ну, вибачай... Це ти мене почав звинувачувать у прихильності до "ЗЕ"... От і доведи ЦЕ... Бо мою прихильність до позиції "Євросолідарності", і Порошенка, люди тут знають ще до ганебного вибору квітня 2019-го... Працюй сам - бо у тебе "вентилятор" працює "вхолосту"...
21.02.2026 14:40 Відповісти
Ще раз,ти вмієш читати?
І Порошенко не "воював" з ніякими країнами НАТО,з ніякими зах.лідерами,а лише укріплював відносини з ними,так що мимо...
показати весь коментар
Я "читать" умію... Тут питання в тому, чи вмієш це робить ТИ?
показати весь коментар
Всі хто не моляться на швяту ївропку - зелеботи, а як же. Мудярва не дала нам ні копійки допомоги, їздить до ***** на посиденьки, закликає нас капітулювати, не пускає в ЄС, заважає іншим країнам нам допомагати, але всі хто це бачать - зелеботи. Реально ти баран.
21.02.2026 17:45 Відповісти
Зелебот- то діагноз,або заробіток.
Що їздив слуга в Оман-ні слова у них.
Що наробив зе за час свого правління, ні слова.
І винні зах.лідери,хіба не найвеличніший.
Зелеботів зразу видно по тексту: це кривляння на зах.лідерів і нічого про зе.
21.02.2026 17:53 Відповісти
Зелеботи те саме що ти 1 в 1 пишуть про всіх хто каже що зєля винний. Одразу ******* "чому ви знімаєте вину з рашки і путєна". А правда в тому що підари усі - і зєля і ***** і орбан. А останній взагалі до Європи дотичний тільки тим що його дикі предки туди дуже удачно здристнули з рідного приуралля.
показати весь коментар
Ти трохи,або досить в неадекваті,коли заганяєш всіх до одної купи.
Проект сн-російський.Зеботва прислуговує цьому проекту і моральні уроди: ніякої культури,виховання,інтелекту,як зомбі, що і продемонстрували себе тут.
Років десять тому, якось через впн,для приколу, що з того вийде,зайшов на сайт Русская весна(днр),почав обережно відстоювати укр.інтереси,щоби зразу не заблокували.
Так,там те саме,що ви зеботва тут: почали скавуліти,прозиватись,матюкатись,1 в 1,як ви тут цілою зграєю.Було відчутно,що під дією психотропів: ну вар'яти,як вар'яти.
Трохи побув місяць-два,потім вийшов,бо в принципі не було з ким щось і про щось, та і інших ПРО не було.
23.02.2026 18:07 Відповісти
Поки що єдиний хто на цій гілці несе ***** і кидається на всіх зі винуваченням в зелеботстві - це ти. Яр не був помічений в зеленізмі, та і я також. Отже всі твої душевні історії про те як ти там з сєпарами спілкувався і тепер тобі всюди бачаться зелеботи - це привід піти підлікувати нерви і потім заново навчитись читати що тобі люди пишуть а не що тобі там ввижається.
23.02.2026 18:13 Відповісти
Ти себе перечитай,що понаписував і порівняй з своїм віком,чи в адекваті.
В порівняв сепарів з зеботами: культура один в один,тексти сепарів трохи інші були в той час.
А зеботи є зеботи,їх по тексту видно,не кажучи вже про культуру,інтелект.
Яра не чіпай,свій базар якось контролюй.
23.02.2026 18:34 Відповісти
Я в повному адеекваті, адже називаю гандонів і путінскьких холуїв гандонома і путінськими холуями спирабчись виключно на факти їх діянь. Якщо ти прагнеш захищати вітюшу орбана тільки тому що проти нього на твою думку виступають зелеботи - то можеш користуючись цією ж логікою захищати хоч самого *****, але не треба мені тут намазувати за свою уявну адекватність.
23.02.2026 18:40 Відповісти
Ото то,що зелеботи переводять стрілки на країни НАТО і ти в т.ч.,як з їхньої зграї або як корисний ід.,що одне те саме.
А я вважаю,що винен найвеличніший і його оточення,яке не вміє,або спеціально псує відносини з країнами ЄС,задля доручення,отриманого в Омані.
Щось зрозумів,та де там тобі,як ти хіба прозиватись навчився.
Лікбез закінчено,думай сам трохи.А то що прозиваєшся,то лише сам себе показуєш,яким є.
23.02.2026 18:54 Відповісти
ясно, зєля вітю орбана змусив бути путінським холуйом. ну і ще фіцу. правда попередній словацький уряд чомусь не змусив а от фіцу певне зненавидів і тому так сталось що 2 гниди нам сують палки в колеса - не тому що гниди а тому що зєля їх образив.
23.02.2026 19:16 Відповісти
В тім то справа,що кому: не еснисту же.
Був би, Порошенка чи хто інший-договорились би,якщо би була подібна ситуація.
21.02.2026 12:25 Відповісти
Ніхто ніколи не говорить скільки тієї нафти відсмоктує Європа по цій "Дружбі". Чому так заметушилися фондерляївці. За легендою партії вона підключена тільки до гаражу Орбана.
21.02.2026 10:12 Відповісти
Так крім ******* та фіциків цей нафтопровід нікому не потрібний в ЄС. То нехай ці ************ і їдуть ремонтувати під постійними обстрілами їхніх дружбанів ***********...
21.02.2026 10:28 Відповісти
Нормальний хід української сторони. В Одесу заходить американська нафта, а далі вона транспортується споживачам у Європі. І Трамп в профіті, і угорці зі словаками замовкнуть і кацапи принижені.
21.02.2026 10:31 Відповісти
Ти диви, шо робить бабло. Вірніше неможливість його вкрасти
21.02.2026 10:51 Відповісти
Так та труба від Кучми так і не запрацювала,а технологічну нафту яку туди закачали,злив Коломойський,і в якому та труба стані нікому не відомо.
21.02.2026 12:06 Відповісти
А можна в ту «дружбу» закачати замість нафти якусь гидоту схожу на нафту, щоб нафтопереробні заводи просто зупинилися назавжди.
21.02.2026 12:11 Відповісти
Там, на вході в систему НПЗ, сидить хімлабораторія. Вона регулярно відбирає проби сировини, щоб виявлять ті, чи інші зміни хімскладу, та регулювать, з урахуванням цього, параметри роботи системи переробки...
21.02.2026 18:27 Відповісти
Чому нема пропозиції мадярам забезпечити доставку їх ремонтних бригад на місце пошкодження нафтопроводу "Дружба". Хай там під обстрілами попрацюють на благо Орбана. Ми перешкоджати не будемо. Доставці тіл мадяр-героїв назад, теж перешкоджань не буде.
21.02.2026 12:18 Відповісти
 
 