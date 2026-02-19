Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід "Дружба"

Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euronews.

Екстрена зустріч відбудеться у середу, 25 лютого. У ній візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

Представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен зазначила, що сторони обговорять наслідки перебоїв у постачанні та можливі альтернативні маршрути забезпечення паливом.

"Ми скликали спеціальне засідання координаційної групи з нафти, щоб обговорити наслідки перебоїв у постачанні та можливі альтернативні варіанти постачання палива", – заявила вона.

Позиція Єврокомісії та країн регіону

Раніше Sky News повідомляв, що Європейська комісія хоче отримати від України інформацію щодо графіка ремонту "Дружби", яка транспортує російську нафту до країн Європи. Трубопровід було пошкоджено на початку року.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна затягує відновлення роботи нафтопроводу. За його словами, це може бути пов’язано з політичними розбіжностями.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також припустив, що транзит не відновлено з політичних міркувань.

Ситуація з альтернативними поставками

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням допомогти в постачанні російської нафти, щоб уникнути можливого дефіциту палива.

Втім, міністр економіки Хорватії Анте Сушняр заявив, що такий варіант наразі не розглядається.

Водночас Анна-Кайса Ітконен уточнила, що Європейський Союз не висував Україні жодних вимог чи чітких дедлайнів щодо завершення ремонту. Єврокомісія підтримує контакт із владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність щодо термінів відновлення роботи нафтопроводу.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

