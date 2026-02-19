Цензор.НЕТ у Telegram
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
Єврокомісія скликає екстрене засідання через нафтопровід "Дружба"

Європейська комісія скликає позачергове засідання координаційної групи з нафти через ситуацію навколо нафтопроводу "Дружба".

Екстрена зустріч відбудеться у середу, 25 лютого. У ній візьмуть участь представники Угорщини, Словаччини та Хорватії.

Представниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен зазначила, що сторони обговорять наслідки перебоїв у постачанні та можливі альтернативні маршрути забезпечення паливом.

"Ми скликали спеціальне засідання координаційної групи з нафти, щоб обговорити наслідки перебоїв у постачанні та можливі альтернативні варіанти постачання палива", – заявила вона.

Позиція Єврокомісії та країн регіону

Раніше Sky News повідомляв, що Європейська комісія хоче отримати від України інформацію щодо графіка ремонту "Дружби", яка транспортує російську нафту до країн Європи. Трубопровід було пошкоджено на початку року.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Україна затягує відновлення роботи нафтопроводу. За його словами, це може бути пов’язано з політичними розбіжностями.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто також припустив, що транзит не відновлено з політичних міркувань.

Ситуація з альтернативними поставками

Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням допомогти в постачанні російської нафти, щоб уникнути можливого дефіциту палива.

Втім, міністр економіки Хорватії Анте Сушняр заявив, що такий варіант наразі не розглядається.

Водночас Анна-Кайса Ітконен уточнила, що Європейський Союз не висував Україні жодних вимог чи чітких дедлайнів щодо завершення ремонту. Єврокомісія підтримує контакт із владою України, Словаччини та Угорщини, щоб отримати ясність щодо термінів відновлення роботи нафтопроводу.

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

Який ремонт - - дружба розбита в пух і прах
19.02.2026 20:34
Шо там думати!!
Штрафувати рашку за пошкодження майна!!
Штрафувати рашку за аикористання товару як зброї, для шантажу!!
Штрафувати рашку за хуцпу!!
Штрафувати рашку за польоти дронів і ракет над територією ЄС і Молдови
19.02.2026 20:37
Через рік після закінчення війни ( перемоги України).
19.02.2026 20:38
19.02.2026 20:34
- ка кі є ваші да ка за тє ль ства !!!??
- какаінум... 😎
19.02.2026 20:38
назавжди
ремонт неможливий!
19.02.2026 21:27
19.02.2026 20:37
19.02.2026 20:38
коли скликають? Через тиждень? Ну то на вихідних най знову щось прилетить....
19.02.2026 20:38
Це якась дивна війна - гатять по домах і по всьому в дружба ціла, ******* договорняком зеленої банди з пукіним?
19.02.2026 20:42
Та треба було спочатку ставити вздовж труб та насосних станцій активи ППО, хаймарси, радари тощо..... Та багато їхніх макетів....
Як казав Сократ: *****... моя територія, де хочу там і ставлю...
19.02.2026 20:42
Так його ж рашисти грохнули, до чого тут ми? Чи вони там думають, що ремонт під обстрілами - це фігня?
19.02.2026 20:43
Нафтопровід "Дружба" рашисти "модернізували" у нафтопровід "Вражда". То ж всі претензії до рашки!
19.02.2026 20:47
Для вступу до ЄС Україні необхідно легалізувати одностатеві шлюби та захищати права ЛГБТ-спільноти, - Єврокомісія
19.02.2026 20:47
- і запустити нафтопровід !
19.02.2026 20:54
19.02.2026 21:07
и зарегистрировать брак ермака и зеленского, чтобы не жили в грехе
19.02.2026 21:47
Тобто, в камері можна буде поставити двоспальні нари. Непогано для початку.
19.02.2026 22:38
Орбан та Фіцо гарантують, що ремонтні брегади будуть у безпеці? Звісно ні, якщо вони не сторона в війні... А (не)голосування про допомогу Україні від ЄС, які Орбан ховав... це не політичні мотиви були?
19.02.2026 20:48
20.02.2026 00:15
Європейська комісія хоче отримати від України інформацію щодо графіка ремонту "Дружби", яка транспортує російську нафту до країн Європи. Джерело: https://censor.net/ua/n3601487
- одразу після отримання достатньої Таурус і Storm Shadow ! 🖕
19.02.2026 20:48
Як же цих корумпованих нафтоманів, які сидять на російській нафтовій голці, ламає тепер і корчить. Повернення до нормального стану воно таке, болюче. Терпіть. Україні набагато важче. Вас не вбивають, не заморожують і не катують, як українців. Де ваше співчуття, угорці і словаки? Чому ви не поставите на місце у вас тих політиків, хто дозволяє собі знущання в бік багатостраждального українського народу, змушуючи транспортувати нафту, на доходи від якої, росія скоює всі ці воєнні злочини проти України? Вам не соромно?
19.02.2026 20:58
Нехай фіцики з ******** самі їдуть та ремонтують під кацапсячими дронами та ракетами. У нас війна! Під час війни ніякі економічні домовленості не працюють тим більше по вині кацапсячої погані!
19.02.2026 21:04
Схоже не одні фіцики з ******** цю нафту споживають.
19.02.2026 21:08
По суті - ЄС має єдину енергосистему . Те , що відбувається десь - стосується всіх .
Просто відклбчити цей нафтопровід треба було , як мінімум 3 роки тому . Чому цього не зроблено - ось питання
19.02.2026 21:10
Якби у нас не злили міжнародну дипломатію дєрьмаку під хвіст, то Україна мала би відповісти: вибачте, шановні, але у нас люди серед зими сидять без тепла, води і світла. Тому ми всі сили кинемо на забезпечення потреб населення власної країни, а кому цікава "Дружба", то най приїздять і ремонтують, але гарантії їхньої безпеки ми не даємо. КРАПКА!
А там хай збираються терміново чи не збираються, то вже "проблеми індіанців шерифа не турбують"
19.02.2026 21:10
"Фіцо заявив, що Україна затягує відновлення роботи…"

А хто гепнув по тій «Дружбі», того не заявив?
19.02.2026 21:41
 
 