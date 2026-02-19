ЄС не тисне на Україну щодо відновлення транзиту нафти через "Дружбу", - Єврокомісія

Європейський Союз не вимагає від України поновити транзит російської нафти пошкодженим нафтопроводом "Дружба" через систематичне руйнування Росією енергетичної інфраструктури країни.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Щодо відновлення Україною нафтопроводу "Дружба", ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами влади України, щоб отримати роз'яснення щодо термінів ремонту. Ми не підштовхуємо, не тиснемо і не встановлюємо Україні жодних часових рамок", - сказала Ітконен.

Вона підкреслила, що протягом чотирьох років війни Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру України, і в цей час Україна демонструє надлюдські зусилля для її відновлення.

За її словами, значну підтримку в ремонті надають держави-члени ЄС та Єврокомісія, щоб забезпечити тепло в лікарнях, домівках та роботу промисловості.

Ітконен наголосила: "У цьому випадку ми не підштовхуємо, не тиснемо, немає жодних дедлайнів. Це має бути абсолютно зрозуміло".

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

