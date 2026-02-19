ЄС не тисне на Україну щодо відновлення транзиту нафти через "Дружбу", - Єврокомісія

Європейський Союз не вимагає від України поновити транзит російської нафти пошкодженим нафтопроводом "Дружба" через систематичне руйнування Росією енергетичної інфраструктури країни.

Про це заявила речниця Єврокомісії Анна-Кайса Ітконен, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Щодо відновлення Україною нафтопроводу "Дружба", ми перебуваємо в контакті з усіма відповідними органами влади України, щоб отримати роз'яснення щодо термінів ремонту. Ми не підштовхуємо, не тиснемо і не встановлюємо Україні жодних часових рамок", - сказала Ітконен.

Вона підкреслила, що протягом чотирьох років війни Росія систематично руйнує енергетичну інфраструктуру України, і в цей час Україна демонструє надлюдські зусилля для її відновлення.

За її словами, значну підтримку в ремонті надають держави-члени ЄС та Єврокомісія, щоб забезпечити тепло в лікарнях, домівках та роботу промисловості.

Ітконен наголосила: "У цьому випадку ми не підштовхуємо, не тиснемо, немає жодних дедлайнів. Це має бути абсолютно зрозуміло".

Що передувало?

Транспортування російської сирої нафти по трубопроводу "Дружба" через Україну зупинили з кінця січня через масштабні російські удари по енергетичній інфраструктурі України.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що через проблеми з транзитом через нафтопровід "Дружба" країні доведеться використати стратегічні запаси нафти і поклав відповідальність на Україну.

  • Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зазначив, що Володимир Зеленський "грається з підтримкою Словаччини вступу України до ЄС" та пригрозив зупинити поставки електроенергії, попри критичну ситуацію в енергосистемі країни.

І це правильно, бо тільки відновимо, як замість нафти по трубопроводу полізе рашистське дерьмо.
19.02.2026 15:20 Відповісти
Не, особисто я не проти шоб відновили, але за одною вимогою - орбан та сіярото на камери всіх телеканалів цівілізованого світу, в прямому етері, відсмокчуть у "Мадьяра". Звісно як шо Роберт Броуді не погребує їх пащами. І угорським ТВ каналам надаєтся кращий ракурс на подію.
19.02.2026 15:29 Відповісти
19.02.2026 15:30 Відповісти
екзистенційна війна така екзистенційна, що ми маємо підтримувати експорт руснявої нафти

дякую, єс.
19.02.2026 15:31 Відповісти
Тут треба змінити підхід!
Україна повинна відновити/відремонтувати нафтопровід, але після того, як рф відновить/відремонтує усі ТЕЦ/ГЕС/підстанції !!!
19.02.2026 15:39 Відповісти
за всі "благодійства рашистських свиней в Угорщині і в Словачині немає чого відновлювати трубу з котрої куйло отримуватиме валюту для оплати вбивцям українського народу
19.02.2026 15:41 Відповісти
Євросоюз і США з Трампом, вводять санкції проти користування нафтою з мордора, а два агенти могилєвича-фсб фіцо і орбан, волають по команді ******!!
19.02.2026 15:58 Відповісти
ЄС, скажіть це Фіцо з Орбаном.. бо вони або не в курсі, або не в ЄС!
19.02.2026 18:23 Відповісти
 
 