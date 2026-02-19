ЕС не давит на Украину по поводу возобновления транзита нефти через "Дружбу", - Еврокомиссия

Европейский Союз не требует от Украины возобновить транзит российской нефти по поврежденному нефтепроводу "Дружба" из-за систематического разрушения Россией энергетической инфраструктуры страны.

Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Что касается восстановления Украиной нефтепровода "Дружба", мы находимся в контакте со всеми соответствующими органами власти Украины, чтобы получить разъяснения относительно сроков ремонта. Мы не подталкиваем, не давим и не устанавливаем Украине никаких временных рамок", - сказала Итконен.

Она подчеркнула, что в течение четырех лет войны Россия систематически разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, и в это время Украина демонстрирует сверхчеловеческие усилия для ее восстановления.

По ее словам, значительную поддержку в ремонте оказывают государства-члены ЕС и Еврокомиссия, чтобы обеспечить тепло в больницах, домах и работу промышленности.

Итконен подчеркнула: "В этом случае мы не подталкиваем, не давим, нет никаких дедлайнов. Это должно быть абсолютно понятно".

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом по нефтепроводу "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

