1 519 13
В ЕС слишком много говорят о ядерном оружии, держите язык за зубами, - министр обороны Бельгии Франкен
Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен считает, что европейские лидеры слишком много говорят о ядерном оружии.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Ранее канцлер Мерц отверг возможность разработки немецкого ядерного сдерживания, однако заявил, что истребители Германии потенциально могут нести французское и британское ядерное оружие.
"Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так много говорят. Это глупо. Пожалуйста, держите язык за зубами", - прокомментировал слова Мерца Франкен.
Что предшествовало?
- Ранее издание Politico сообщило, что европейские страны обсуждают собственное ядерное сдерживание из-за сомнений в США.
- Президент Польши Навроцкий считает, что страна должна идти по пути создания собственного ядерного потенциала.
- Канцлер Мерц предположил, что Германия может предоставить свои истребители для французских и британских ядерных боеголовок.
Топ комментарии
+4 Malloy Kampfer
показать весь комментарий19.02.2026 10:09 Ответить Ссылка
+2 Goga
показать весь комментарий19.02.2026 10:13 Ответить Ссылка
+2 Philip Od
показать весь комментарий19.02.2026 10:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
А ти подумай)
"Тримайте язика за зубами", стосується рекомендації "мовчать про те, що насправді, таємно робиться...".
А " тримать свого язика на припоні", "припнуть свого язика", стосується рекомендації "не займаться пустопорожньою дурною балаканиною, яка, часто, наносить більше шкоди тому, хто її озвучує..."
Та й ще це узгодити з кремлем, щоб не дай Боже не призвело до надмірної "ескалації"
а подраконити троха *****? нє?