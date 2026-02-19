РУС
В ЕС слишком много говорят о ядерном оружии, держите язык за зубами, - министр обороны Бельгии Франкен

В Бельгии критикуют Мерца за слова о ядерном сдерживании

Глава Минобороны Бельгии Тео Франкен считает, что европейские лидеры слишком много говорят о ядерном оружии.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Ранее канцлер Мерц отверг возможность разработки немецкого ядерного сдерживания, однако заявил, что истребители Германии потенциально могут нести французское и британское ядерное оружие.

"Что касается ядерного сдерживания, я действительно не понимаю, почему европейские лидеры так много говорят. Это глупо. Пожалуйста, держите язык за зубами", - прокомментировал слова Мерца Франкен.

Что предшествовало?

