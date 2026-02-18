Мерц предположил, что Германия может предоставить свои истребители для французских и британских ядерных боеголовок
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность разработки Германией собственного ядерного оружия, зато предположил, что ФРГ могла бы разместить бомбы Франции и Великобритании.
Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.
Германия не будет разрабатывать собственное ядерное оружие
Издание отмечает, что на прошлой неделе Мерц подтвердил конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного щита.
"Франция в настоящее время является единственным европейским государством, которое имеет собственный арсенал ядерного оружия. Программа ядерных ракет Trident Великобритании обеспечивается и поддерживается США", - говорится в статье.
"Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия", - сказал Мерц.
Политик напомнил, что Германия обязалась воздерживаться от ядерного вооружения, указав на Договор "Два плюс четыре" о воссоединении Германии 1990 года и Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года.
Ядерные бомбы Франции и Великобритании
Вместо этого, по словам Мерца, он может представить вариант, при котором немецкие военно-воздушные силы могли бы нести французские или британские ядерные бомбы в соответствии с соглашением, которое еще предстоит заключить.
Действующий план совместного использования ядерного оружия в НАТО предусматривает размещение немецких истребителей на авиабазе Бюхель в регионе Айфель для возможного применения американских ядерных боеприпасов.
По мнению Мерца, "теоретически это можно было бы распространить и на британское и французское ядерное оружие".
Однако он отметил, что французская ядерная программа в настоящее время базируется преимущественно на морских носителях. Это создает технические и практические трудности в случае размещения такого оружия в Германии.
- Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства открыто выражают поддержку идеи ведения переговоров о создании собственного ядерного арсенала в дополнение к американскому оружию, что связано со снижением доверия к США во время президентства Дональда Трампа.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Молодець!
а це вже дарма!