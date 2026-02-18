Мерц предположил, что Германия может предоставить свои истребители для французских и британских ядерных боеголовок

Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность разработки Германией собственного ядерного оружия, зато предположил, что ФРГ могла бы разместить бомбы Франции и Великобритании.

Об этом пишет агентство Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Германия не будет разрабатывать собственное ядерное оружие

Издание отмечает, что на прошлой неделе Мерц подтвердил конфиденциальные переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о создании совместного европейского ядерного щита.

"Франция в настоящее время является единственным европейским государством, которое имеет собственный арсенал ядерного оружия. Программа ядерных ракет Trident Великобритании обеспечивается и поддерживается США", - говорится в статье.

"Я не хочу, чтобы Германия рассматривала возможность разработки собственного ядерного оружия", - сказал Мерц.

Политик напомнил, что Германия обязалась воздерживаться от ядерного вооружения, указав на Договор "Два плюс четыре" о воссоединении Германии 1990 года и Договор о нераспространении ядерного оружия 1970 года.

Ядерные бомбы Франции и Великобритании

Вместо этого, по словам Мерца, он может представить вариант, при котором немецкие военно-воздушные силы могли бы нести французские или британские ядерные бомбы в соответствии с соглашением, которое еще предстоит заключить.

Действующий план совместного использования ядерного оружия в НАТО предусматривает размещение немецких истребителей на авиабазе Бюхель в регионе Айфель для возможного применения американских ядерных боеприпасов.

По мнению Мерца, "теоретически это можно было бы распространить и на британское и французское ядерное оружие".

Однако он отметил, что французская ядерная программа в настоящее время базируется преимущественно на морских носителях. Это создает технические и практические трудности в случае размещения такого оружия в Германии.

Ранее сообщалось, что некоторые европейские государства открыто выражают поддержку идеи ведения переговоров о создании собственного ядерного арсенала в дополнение к американскому оружию, что связано со снижением доверия к США во время президентства Дональда Трампа.

