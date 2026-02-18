Мерц припустив, що Німеччина може надати свої винищувачі для французьких та британських ядерних боєголовок

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виключив можливість розробки Німеччиною власної ядерної зброї, натомість припустивши, що ФРН могла б розмістити бомби Франції та Великої Британії.

Про це пише агентство Bloomberg.

Німеччина не розроблятиме власної ядерної зброї

Видання зазначає, що минулого тижня Мерц підтвердив конфіденційні переговори з президентом Франції Емманюелем Макроном щодо створення спільного європейського ядерного щита.

"Франція наразі є єдиною європейською державою, яка має власний арсенал ядерної зброї. Програма ядерних ракет Trident Великої Британії забезпечується та підтримується США",- йдеться у статті.

"Я не хочу, щоб Німеччина розглядала можливість розробки власної ядерної зброї", - сказав Мерц.

Політик наадав, що Німеччина зобов’язалася утримуватися від ядерного озброєння, вказавши на Договір "Два плюс чотири" про возз’єднання Німеччини 1990 року та Договір про нерозповсюдження ядерної зброї 1970 року.

Ядерні бомби Франції та Британії

Натомість, за словами Мерца, він може уявити варіант, за якого німецькі військово-повітряні сили могли б нести французькі або британські ядерні бомби згідно з угодою, яку ще належить укласти.

Чинний план спільного використання ядерної зброї в НАТО передбачає розміщення німецьких винищувачів на авіабазі Бюхель в регіоні Айфель для можливого застосування американських ядерних боєприпасів.

На думку Мерца, "теоретично це можна було б поширити і на британську та французьку ядерну зброю".

Однак він зауважив, що французька ядерна програма нині базується переважно на морських носіях. Це створює технічні та практичні труднощі у разі розміщення такої зброї в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що деякі європейські держави відкрито висловлюють підтримку ідеї ведення переговорів про створення власного ядерного арсеналу на додаток до американської зброї, що пов’язано зі зниженням довіри до США під час президентства Дональда Трампа.

