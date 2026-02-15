Навроцький: Польща має йти шляхом створення власного ядерного потенціалу
Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", однак з урахуванням міжнародних норм.
Про це він сказав у інтерв’ю Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.
"Я є великим прихильником приєднання Польщі до ядерного проєкту. Я маю на увазі те, що шлях до створення польського ядерного потенціалу з повним дотриманням усіх міжнародних норм є напрямком, яким ми повинні слідувати",- сказав польський лідер.
На запитання, як це можна втілити, обійшовши договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Навроцький відповів, що не знає.
"Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є державою, що знаходиться безпосередньо біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі. Я не скажу, коли це станеться, і чи це станеться",- сказав політик.
"Росія може агресивно реагувати на що завгодно", – сказав польський президент, коли його запитали про можливі дії Москви у зв'язку з початком робіт над польською ядерною програмою.
Анджей Дуда в березні 2025 року закликав Трампа розмістити ядерну зброю в Польщі як стримуючий фактор від можливої російської агресії.
Трампу потрібно, щоб всі західні країни залежали від його забаганок. Інакше будуть посилати подалі - як французи.
