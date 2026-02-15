Навроцький: Польща має йти шляхом створення власного ядерного потенціалу

Польщі потрібна ядерна зброя: заява Навроцького

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що є прихильником приєднання країни до "ядерного проєкту", однак з урахуванням міжнародних норм.

Про це він сказав у інтерв’ю Polsat News, інформує Цензор.НЕТ.

Навроцький хоче, щоб Польща мала ядерний потенціал 

"Я є великим прихильником приєднання Польщі до ядерного проєкту. Я маю на увазі те, що шлях до створення польського ядерного потенціалу з повним дотриманням усіх міжнародних норм є напрямком, яким ми повинні слідувати",- сказав польський лідер.

На запитання, як це можна втілити, обійшовши договір про нерозповсюдження ядерної зброї, Навроцький відповів, що не знає.

Читайте також: Україна навряд чи вступить до ЄС у 2027 році. Це - "малодосяжна" перспектива, - Навроцький

"Потрібно діяти в цьому напрямку, щоб ми могли розпочати роботу. Ми є державою, що знаходиться безпосередньо біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Російської Федерації до Польщі. Я не скажу, коли це станеться, і чи це станеться",- сказав політик.

"Росія може агресивно реагувати на що завгодно", – сказав польський президент, коли його запитали про можливі дії Москви у зв'язку з початком робіт над польською ядерною програмою.

Читайте також: Польща підтримує Молдову у виході з російської зони впливу, - Навроцький

Польща (9285) ядерна зброя (1289) Навроцький Кароль (143)
Топ коментарі
Це найкращі гарантії безпеки.
15.02.2026 20:22
Першим хто буде проти Польщі з ядерною зброєю - Трамп.
Трампу потрібно, щоб всі західні країни залежали від його забаганок. Інакше будуть посилати подалі - як французи.
15.02.2026 20:30
Можна але такий шанс даеться тілько раз! Ми свій про..и!
15.02.2026 20:31
Буде в поляків бімба,то і вас теж може....
15.02.2026 23:46
15.02.2026 23:46
15.02.2026 20:30
Україна теж
15.02.2026 20:25
В Польше нет даже гражданской ядерной энергетики. Они ядерные девственники.
15.02.2026 20:27
15.02.2026 20:27
Але є ядерні реактори -інститут ядерних досліджень в Варшаві , а ближче до білорашки ооо там таке --гугліть самі .
15.02.2026 21:14
15.02.2026 21:14
Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року з проханням розмістити американську ядерну зброю в Польщі Дуда звертався й до тодішнього президента США Джо Байдена.

Анджей Дуда в березні 2025 року закликав Трампа розмістити ядерну зброю в Польщі як стримуючий фактор від можливої російської агресії.
16.02.2026 00:53
Для чого? Якщо що, просто треба триматися, доки противник виснажиться економічно, і буде перемога. Принаймні у випадку з Литвою чи там Молдовою це має спрацювати.
15.02.2026 20:28
15.02.2026 20:28
"Международное сообщество" думает если кому-то позволить, то захотят все. И как объяснить почему одному можно, а другому нельзя. Главное у кого надо в "международном сообществе" оно уже есть.
15.02.2026 20:35
15.02.2026 20:35
Кого цікавить те посилання?
15.02.2026 20:39
Браво Польша !!! ❤️🇵🇱 !!! ...
15.02.2026 20:40
Роби що задумав , інакше з Польщею зроблять що захочуть ,приклад перед очима.Краще коли ти їх , ніж вони тебе.
15.02.2026 21:05
15.02.2026 21:05
В смысле "Дайте у кого есть"?
как это можно реализовать, обойдя договор о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил, что не знает. Источник: https://censor.net/ru/n3600711
Я не скажу, когда это произойдет, и произойдет ли это", - сказал политик. Источник: https://censor.net/ru/n3600711
15.02.2026 21:10
А у нас є чотири АЕС , одна в окупації , і все ..
15.02.2026 21:16
15.02.2026 21:16
шкода що для нас таке неможливо, поляки перші будут проти. а Трамп лусне Тамагавками не роздумуючі
15.02.2026 21:17
15.02.2026 21:17
Мегатонни! гонору. Як завжди.
15.02.2026 21:57
Ну от Обамачмо-демократи і догралися , своїми в'ялими реакціями на агресивний фашизм
15.02.2026 22:20
15.02.2026 22:20
еще одной недотмперии с амбициями дедов ваевали под боком не хватает для полного счастья)) 0)
15.02.2026 23:01
15.02.2026 23:01
15.02.2026 23:24
если разрешить полякам - то следующая Бразилия, которая порядком подутомилась от американского империализма в латинской америке
15.02.2026 23:25
15.02.2026 23:25
Fuck ruZZian naZis!
ruZZia must die!
16.02.2026 19:55
У рамках створення європейського ядерного щита, про який останнім часом почались розмови - це можливо. Й США нічого не зроблять проти. Якщо колись й Україна приєднається до ЄС, то ми можемо стати частиною цього проєкту. Це в теорії.
15.02.2026 23:29
15.02.2026 23:29
 
 