РУС
Новости Ядерный зонтик для Европы
1 893 25

Навроцкий: Польша должна идти по пути создания собственного ядерного потенциала

Польше нужно ядерное оружие: заявление Навроцкого

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту", однако с учетом международных норм.

Об этом он сказал в интервью Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.

Навроцкий хочет, чтобы Польша имела ядерный потенциал 

"Я являюсь большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Я имею в виду то, что путь к созданию польского ядерного потенциала с полным соблюдением всех международных норм является направлением, которым мы должны следовать", - сказал польский лидер.

На вопрос, как это можно реализовать, обойдя договор о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил, что не знает.

Читайте также: Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году. Это - "недостижимая" перспектива, - Навроцкий

"Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся государством, которое находится непосредственно у границы вооруженного конфликта. Известно, какое отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше. Я не скажу, когда это произойдет, и произойдет ли это", - сказал политик.

"Россия может агрессивно реагировать на что угодно", - сказал польский президент, когда его спросили о возможных действиях Москвы в связи с началом работ над польской ядерной программой.

Читайте также: Польша поддерживает Молдову в выходе из российской зоны влияния, - Навроцкий

+23
Це найкращі гарантії безпеки.
15.02.2026 20:22 Ответить
+21
Першим хто буде проти Польщі з ядерною зброєю - Трамп.
Трампу потрібно, щоб всі західні країни залежали від його забаганок. Інакше будуть посилати подалі - як французи.
15.02.2026 20:30 Ответить
+10
Можна але такий шанс даеться тілько раз! Ми свій про..и!
15.02.2026 20:31 Ответить
Буде в поляків бімба,то і в нас теж може....
показать весь комментарий
15.02.2026 23:46 Ответить
То піди створи, досить срати на цензорі. Будеш відповідальний за загибель сотень тисяч українців.
15.02.2026 20:30 Ответить
Можна але такий шанс даеться тілько раз! Ми свій про..и!
15.02.2026 20:31 Ответить
Україна теж
15.02.2026 20:25 Ответить
В Польше нет даже гражданской ядерной энергетики. Они ядерные девственники.
15.02.2026 20:27 Ответить
Але є ядерні реактори -інститут ядерних досліджень в Варшаві , а ближче до білорашки ооо там таке --гугліть самі .
15.02.2026 21:14 Ответить
Після початку повномасштабної війни Росії проти України в лютому 2022 року з проханням розмістити американську ядерну зброю в Польщі Дуда звертався й до тодішнього президента США Джо Байдена.

Анджей Дуда в березні 2025 року закликав Трампа розмістити ядерну зброю в Польщі як стримуючий фактор від можливої російської агресії.
16.02.2026 00:53 Ответить
Для чого? Якщо що, просто треба триматися, доки противник виснажиться економічно, і буде перемога. Принаймні у випадку з Литвою чи там Молдовою це має спрацювати.
15.02.2026 20:28 Ответить
15.02.2026 20:30 Ответить
"Международное сообщество" думает если кому-то позволить, то захотят все. И как объяснить почему одному можно, а другому нельзя. Главное у кого надо в "международном сообществе" оно уже есть.
15.02.2026 20:35 Ответить
Кого цікавить те посилання?
15.02.2026 20:39 Ответить
Браво Польша !!! ❤️🇵🇱 !!! ...
15.02.2026 20:40 Ответить
Роби що задумав , інакше з Польщею зроблять що захочуть ,приклад перед очима.Краще коли ти їх , ніж вони тебе.
15.02.2026 21:05 Ответить
В смысле "Дайте у кого есть"?
В смысле "Дайте у кого есть"?
Я не скажу, когда это произойдет, и произойдет ли это", - сказал политик. Источник: https://censor.net/ru/n3600711
15.02.2026 21:10 Ответить
А у нас є чотири АЕС , одна в окупації , і все ..
15.02.2026 21:16 Ответить
шкода що для нас таке неможливо, поляки перші будут проти. а Трамп лусне Тамагавками не роздумуючі
15.02.2026 21:17 Ответить
Мегатонни! гонору. Як завжди.
15.02.2026 21:57 Ответить
Ну от Обамачмо-демократи і догралися , своїми в'ялими реакціями на агресивний фашизм
15.02.2026 22:20 Ответить
еще одной недотмперии с амбициями дедов ваевали под боком не хватает для полного счастья)) 0)
15.02.2026 23:01 Ответить
.......
15.02.2026 23:24 Ответить
если разрешить полякам - то следующая Бразилия, которая порядком подутомилась от американского империализма в латинской америке
15.02.2026 23:25 Ответить
У рамках створення європейського ядерного щита, про який останнім часом почались розмови - це можливо. Й США нічого не зроблять проти. Якщо колись й Україна приєднається до ЄС, то ми можемо стати частиною цього проєкту. Це в теорії.
15.02.2026 23:29 Ответить
 
 