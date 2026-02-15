Навроцкий: Польша должна идти по пути создания собственного ядерного потенциала
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что является сторонником присоединения страны к "ядерному проекту", однако с учетом международных норм.
Об этом он сказал в интервью Polsat News, информирует Цензор.НЕТ.
Навроцкий хочет, чтобы Польша имела ядерный потенциал
"Я являюсь большим сторонником присоединения Польши к ядерному проекту. Я имею в виду то, что путь к созданию польского ядерного потенциала с полным соблюдением всех международных норм является направлением, которым мы должны следовать", - сказал польский лидер.
На вопрос, как это можно реализовать, обойдя договор о нераспространении ядерного оружия, Навроцкий ответил, что не знает.
"Нужно действовать в этом направлении, чтобы мы могли начать работу. Мы являемся государством, которое находится непосредственно у границы вооруженного конфликта. Известно, какое отношение агрессивной, имперской Российской Федерации к Польше. Я не скажу, когда это произойдет, и произойдет ли это", - сказал политик.
"Россия может агрессивно реагировать на что угодно", - сказал польский президент, когда его спросили о возможных действиях Москвы в связи с началом работ над польской ядерной программой.
Анджей Дуда в березні 2025 року закликав Трампа розмістити ядерну зброю в Польщі як стримуючий фактор від можливої російської агресії.
Трампу потрібно, щоб всі західні країни залежали від його забаганок. Інакше будуть посилати подалі - як французи.
