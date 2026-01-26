РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7640 посетителей онлайн
Новости Влияние России в ЕС
793 3

Польша поддерживает Молдову в выходе из российской зоны влияния, - Навроцкий

Президент Польши Кароль Навроцкий

Молдова успешно выходит из российской зоны влияния и может рассчитывать на поддержку Польши.

Об этом заявил президент РП Кароль Навроцкий во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Госпожа президент и вся Молдова являются примером того, как выходить из российской зоны влияния... И в этом процессе Молдова может рассчитывать на Польшу", - подчеркнул Навроцкий.

По его словам, несмотря на скепсис многих экспертов, Молдова смогла защитить демократию на последних выборах.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вряд ли вступит в ЕС в 2027 году. Это - "недостижимая" перспектива, - Навроцкий

"Сегодня на наших глазах Молдова фактически становится примером для многих стран мира, как выйти из российской сферы влияния", - добавил президент Польши.

Навроцкий также сообщил, что обсудил с Санду сотрудничество в сферах образования, национальной памяти, истории и безопасности. В Молдову отправятся польская экономическая миссия, а также миссия по вопросам национальной памяти и истории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский и Навроцкий встретятся в Вильнюсе 25 января, - СМИ

Автор: 

Молдова (1985) Навроцкий Кароль (140)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А якщо росія захоче зупинити вихід з-під зони впливу, як в Грузії, то всі підтримувальники підтримають як Грузію?
показать весь комментарий
26.01.2026 14:53 Ответить
ответ из плоскости географии, у кацапов нет общих границ с Молдовой, что бы наказать Молдову нужно пройти к ней через Украину, теперешняя ситуация это ЕДИНСТВЕННЫЙ ШАНС для Молдовы
показать весь комментарий
26.01.2026 15:16 Ответить
Це відповідь на інше питання.
показать весь комментарий
26.01.2026 15:19 Ответить
 
 