Польша поддерживает Молдову в выходе из российской зоны влияния, - Навроцкий

Молдова успешно выходит из российской зоны влияния и может рассчитывать на поддержку Польши.

Об этом заявил президент РП Кароль Навроцкий во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду в Варшаве, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Госпожа президент и вся Молдова являются примером того, как выходить из российской зоны влияния... И в этом процессе Молдова может рассчитывать на Польшу", - подчеркнул Навроцкий.

По его словам, несмотря на скепсис многих экспертов, Молдова смогла защитить демократию на последних выборах.

"Сегодня на наших глазах Молдова фактически становится примером для многих стран мира, как выйти из российской сферы влияния", - добавил президент Польши.

Навроцкий также сообщил, что обсудил с Санду сотрудничество в сферах образования, национальной памяти, истории и безопасности. В Молдову отправятся польская экономическая миссия, а также миссия по вопросам национальной памяти и истории.

