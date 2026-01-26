Польща підтримує Молдову у виході з російської зони впливу, - Навроцький

Молдова успішно виходить з російської зони впливу і може розраховувати на підтримку Польщі.

Про це заявив президент РП Кароль Навроцький під час пресконференції з президенткою Молдови Маєю Санду у Варшаві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Пані президент і вся Молдова є прикладом того, як виходити з російської зони впливу… І в цьому процесі Молдова може розраховувати на Польщу", - підкреслив Навроцький.

За його словами, попри скепсис багатьох експертів, Молдова змогла захистити демократію на останніх виборах.

"Сьогодні на наших очах Молдова фактично стає прикладом для багатьох країн світу, як вийти з російської сфери впливу", - додав президент Польщі.

Навроцький також повідомив, що обговорив із Санду співпрацю у сферах освіти, національної пам’яті, історії та безпеки. До Молдови вирушать польська економічна місія, а також місія з питань національної пам’яті та історії.

