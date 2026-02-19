У ЄС забагато говорять про ядерну зброю, тримайте язик за зубами, - міністр оборони Бельгії Франкен
Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен вважає, що європейські лідери забагато говорять про ядерну зброю.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Раніше канцлер Мерц відкинув можливість розробки німецького ядерного стримування, проте заявив, що винищувачі Німеччини потенційно можуть нести французьку та британську ядерну зброю.
"Щодо ядерного стримування, я справді не розумію, чому європейські лідери так багато говорять. Це нерозумно. Будь ласка, тримайте язик за зубами", - прокоментував слова Мерца Франкен.
Що передувало?
- Раніше видання Politico повідомило, що європейські країни обговорюють власне ядерне стримування через сумніви в США.
- Президент Польщі Навроцький вважає, що країна має йти шляхом створення власного ядерного потенціалу.
- Канцлер Мерц припустив, що Німеччина може надати свої винищувачі для французьких та британських ядерних боєголовок.
А ти подумай)
"Тримайте язика за зубами", стосується рекомендації "мовчать про те, що насправді, таємно робиться...".
А " тримать свого язика на припоні", "припнуть свого язика", стосується рекомендації "не займаться пустопорожньою дурною балаканиною, яка, часто, наносить більше шкоди тому, хто її озвучує..."
Та й ще це узгодити з кремлем, щоб не дай Боже не призвело до надмірної "ескалації"
а подраконити троха *****? нє?