УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14355 відвідувачів онлайн
Новини Ядерна зброя
2 937 17

У ЄС забагато говорять про ядерну зброю, тримайте язик за зубами, - міністр оборони Бельгії Франкен

У Бельгії критикують Мерца за слова про ядерне стримування

Глава Міноборони Бельгії Тео Франкен вважає, що європейські лідери забагато говорять про ядерну зброю.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

Раніше канцлер Мерц відкинув можливість розробки німецького ядерного стримування, проте заявив, що винищувачі Німеччини потенційно можуть нести французьку та британську ядерну зброю.

"Щодо ядерного стримування, я справді не розумію, чому європейські лідери так багато говорять. Це нерозумно. Будь ласка, тримайте язик за зубами", - прокоментував слова Мерца Франкен.

У Бельгії критикують Мерца за слова про ядерне стримування

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Українці почали виїжджати з Франції, Чехії, Бельгії, Естонії та Литви, – Євростат

Що передувало?

Читайте: Росія роками порушувала умови договору про ядерну зброю. США вестимуть переговори з позиції сили, - Рубіо

Автор: 

Бельгія (511) ядерна зброя (1289) Євросоюз (15105) Мерц Фрідріх (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
А хто такий цей Франкен щоб давати подібні поради? Бельгійський куколд. Кацапи штаб-квартиру НАТО в Брюсселі ***********,а Франкен тільки втреться 100%.
показати весь коментар
19.02.2026 10:13 Відповісти
+6
Так это единственное что они могу. Что ж они тогда делать будут? Можно будет и на работу не ходить.
показати весь коментар
19.02.2026 10:09 Відповісти
+5
Мабуть він натякає "не триндіть а робіть мовчки"
показати весь коментар
19.02.2026 10:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так это единственное что они могу. Что ж они тогда делать будут? Можно будет и на работу не ходить.
показати весь коментар
19.02.2026 10:09 Відповісти
А хто такий цей Франкен щоб давати подібні поради? Бельгійський куколд. Кацапи штаб-квартиру НАТО в Брюсселі ***********,а Франкен тільки втреться 100%.
показати весь коментар
19.02.2026 10:13 Відповісти
"Щодо ядерного стримування, я справді не розумію, чому європейські лідери так багато говорять."
А ти подумай)
показати весь коментар
19.02.2026 10:13 Відповісти
Мабуть він натякає "не триндіть а робіть мовчки"
показати весь коментар
19.02.2026 10:30 Відповісти
Та вже простіше (і правильніше), казать не "тримайте язика за зубами", а "припніть свого язика"... Бо ці ідіоматичні вислови несуть різне смислове значення...
"Тримайте язика за зубами", стосується рекомендації "мовчать про те, що насправді, таємно робиться...".
А " тримать свого язика на припоні", "припнуть свого язика", стосується рекомендації "не займаться пустопорожньою дурною балаканиною, яка, часто, наносить більше шкоди тому, хто її озвучує..."
показати весь коментар
19.02.2026 10:13 Відповісти
Може цей міністр якраз і мав на увазі "мовчать про те, що насправді, таємно робиться...".
показати весь коментар
19.02.2026 12:09 Відповісти
Ну, тоді поясни, як вони можуть це "таємно робить", без виходу з договору, який стосується нерозповсюдження ядерної зброї?...
показати весь коментар
19.02.2026 12:56 Відповісти
А поговорити !?
Та й ще це узгодити з кремлем, щоб не дай Боже не призвело до надмірної "ескалації"
показати весь коментар
19.02.2026 10:14 Відповісти
спочатку тримати язика за зубами, а пізніше - активно працювати ним в чиїсь дупі (за відсутності інших аргументів стримування)...
показати весь коментар
19.02.2026 10:16 Відповісти
яз не ніж, до кишені не сховаєш
а подраконити троха *****? нє?
показати весь коментар
19.02.2026 10:20 Відповісти
звернись бельгійський дебіл до бульбенфюрера, куйла і Північно Корейського "пельменя" нехай тримають" язик за зубами"
показати весь коментар
19.02.2026 10:21 Відповісти
Не сси Френкі все буде: гут!
показати весь коментар
19.02.2026 10:26 Відповісти
Цікаво, що він діялектом пише.
показати весь коментар
19.02.2026 10:31 Відповісти
Наверно уже построили стену ядерной зброи своими неутомимыми языками.
показати весь коментар
19.02.2026 10:42 Відповісти
еще один гигант мысли
показати весь коментар
19.02.2026 11:02 Відповісти
Ой як гарно сказав представник країни ЗС якій чинили спротив гітлирівцям аж 18 діб а потім, бац, і копітулювали і сформували з добровольців спочатку 2 бригади СС а потім їх переформатували в 2 дівізії СС,27-ту добровольчу гренадерську дивізію СС «Лангемарк» і 28-му добровольчу гренадерську дивізію СС «Валлонія», яки н7а відмінну дівізії СС "Галітчина" не неслі в тилу караульну службу а воювали на Східному фронті.
показати весь коментар
19.02.2026 11:19 Відповісти
Хоч одна розумна людина знайшлася !
показати весь коментар
19.02.2026 13:57 Відповісти
 
 