Еврокомиссия сзывает экстренное заседание в связи с нефтепроводом "Дружба"

Европейская комиссия созывает внеочередное заседание координационной группы по нефти из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".

Экстренная встреча состоится в среду, 25 февраля. В ней примут участие представители Венгрии, Словакии и Хорватии.

Представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что стороны обсудят последствия перебоев в поставках и возможные альтернативные маршруты обеспечения топливом.

"Мы созвали специальное заседание координационной группы по нефти, чтобы обсудить последствия перебоев в поставках и возможные альтернативные варианты поставок топлива", – заявила она.

Позиция Еврокомиссии и стран региона

Ранее Sky News сообщал, что Европейская комиссия хочет получить от Украины информацию о графике ремонта "Дружбы", которая транспортирует российскую нефть в страны Европы. Трубопровод был поврежден в начале года.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина затягивает восстановление работы нефтепровода. По его словам, это может быть связано с политическими разногласиями.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также предположил, что транзит не возобновлен по политическим соображениям.

Ситуация с альтернативными поставками

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой помочь в поставках российской нефти, чтобы избежать возможного дефицита топлива.

Впрочем, министр экономики Хорватии Анте Сушняр заявил, что такой вариант пока не рассматривается.

В то же время Анна-Кайса Итконен уточнила, что Европейский Союз не выдвигал Украине никаких требований или четких дедлайнов по завершению ремонта. Еврокомиссия поддерживает контакт с властями Украины, Словакии и Венгрии, чтобы получить ясность относительно сроков возобновления работы нефтепровода.

Что предшествовало?

Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом по нефтепроводу "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.

