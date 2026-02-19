Еврокомиссия сзывает экстренное заседание в связи с нефтепроводом "Дружба"
Европейская комиссия созывает внеочередное заседание координационной группы по нефти из-за ситуации вокруг нефтепровода "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euronews.
Экстренная встреча состоится в среду, 25 февраля. В ней примут участие представители Венгрии, Словакии и Хорватии.
Представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен отметила, что стороны обсудят последствия перебоев в поставках и возможные альтернативные маршруты обеспечения топливом.
"Мы созвали специальное заседание координационной группы по нефти, чтобы обсудить последствия перебоев в поставках и возможные альтернативные варианты поставок топлива", – заявила она.
Позиция Еврокомиссии и стран региона
Ранее Sky News сообщал, что Европейская комиссия хочет получить от Украины информацию о графике ремонта "Дружбы", которая транспортирует российскую нефть в страны Европы. Трубопровод был поврежден в начале года.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украина затягивает восстановление работы нефтепровода. По его словам, это может быть связано с политическими разногласиями.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто также предположил, что транзит не возобновлен по политическим соображениям.
Ситуация с альтернативными поставками
Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой помочь в поставках российской нефти, чтобы избежать возможного дефицита топлива.
Впрочем, министр экономики Хорватии Анте Сушняр заявил, что такой вариант пока не рассматривается.
В то же время Анна-Кайса Итконен уточнила, что Европейский Союз не выдвигал Украине никаких требований или четких дедлайнов по завершению ремонта. Еврокомиссия поддерживает контакт с властями Украины, Словакии и Венгрии, чтобы получить ясность относительно сроков возобновления работы нефтепровода.
Что предшествовало?
Транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу "Дружба" через Украину была остановлена с конца января из-за масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что из-за проблем с транзитом по нефтепроводу "Дружба" стране придется использовать стратегические запасы нефти и возложил ответственность на Украину.
-
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметил, что Владимир Зеленский "играет с поддержкой Словакии вступления Украины в ЕС" и пригрозил остановить поставки электроэнергии, несмотря на критическую ситуацию в энергосистеме страны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
- какаінум... 😎
ремонт неможливий!
Штрафувати рашку за пошкодження майна!!
Штрафувати рашку за аикористання товару як зброї, для шантажу!!
Штрафувати рашку за хуцпу!!
Штрафувати рашку за польоти дронів і ракет над територією ЄС і Молдови
Як казав Сократ: *****... моя територія, де хочу там і ставлю...
- одразу після отримання достатньої Таурус і Storm Shadow ! 🖕
Просто відклбчити цей нафтопровід треба було , як мінімум 3 роки тому . Чому цього не зроблено - ось питання
А там хай збираються терміново чи не збираються, то вже "проблеми індіанців шерифа не турбують"
А хто гепнув по тій «Дружбі», того не заявив?