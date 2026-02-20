Угорщина блокуватиме позику ЄС на €90 млрд для України до відновлення "Дружби", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це Сійярто написав на своїй сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Угорщини стверджує, що "Україна шантажує Угорщину", зупиняючи транзит нафти через "Дружбу" й узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією", щоб підвищити ціни на паливо перед виборами.

"Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", - оголосив угорський міністр.

Ба більше, Сійярто заявив, що Україна нібито порушила угоду про асоціацію з Євросоюзом тим, що нібито "блокувала транзит" нафти з Росії через нафтопровід "Дружба".

Глава МЗС Угорщини не написав, що саме Росія розпочала загарбницьку війну проти України й атакує енергетику України — зокрема й інфраструктуру "Дружби", а також не став уточнювати, як саме Київ порушував угоду про асоціацію з Євросоюзом.

  • 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
  • Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
  • При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
  • 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

  • Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

Україна має заблокувати "дружбу " з рашистською нафтою для мадярів , на завжди
20.02.2026 21:18 Відповісти
12 квітня вибори. За опитуваннями жаба програє Мадяру.
Влаштовується передвиборче шоу.
Боротьба з українцями, які "ускладнили життя" угорцям, з урахуванням того, що кацапи і довбонули по власному нафтопроводу. Вперше, за чотири роки.
МногоходовОчка.
20.02.2026 21:35 Відповісти
Пускай Венгрия направляет СВОИ ремонтные бригады . До того как они приступят к ремонту . трубопровода . Надо взять обязательную подписку , что в случае смерти , они НЕ будут иметь притензии к Украине. Не думаю что в Венгрии много идиотов , которые хотят попасть под обстел кацапов.
20.02.2026 21:21 Відповісти
та просто завідують мацквє. хочуть тоже "двушечку на буду" і "двушечку на пешт"
20.02.2026 21:16 Відповісти
Угорщина отримає Майдан
20.02.2026 23:17 Відповісти
там де смердить русским миром результат "виборів" відомий наперед
20.02.2026 21:53 Відповісти
Там на тих виборах не все так просто. Бо в мад'яр - змішана система виборів = партійна/пропорційна+мажоритарка. По мажоритарці більша популярність у партії влади. Оскільки сили опозиції на мажоритарних округах розпорощені.
20.02.2026 22:11 Відповісти
не дай Бог знову орбан...
21.02.2026 01:59 Відповісти
У такому випадку можна привітати Україну з таким видатним перемовником як ВладімірСсанич, і його дибільно- квартальним жартом про пузо орбана. Це унеможливить вступ України до ЄС. 90 млрд вже зависло.
21.02.2026 11:10 Відповісти
20.02.2026 21:19 Відповісти
Виктор Орбан и режим падальщика: почему Венгрия идёт против Евросоюза?
https://www.youtube.com/watch?v=D9GCD6SJPC0
20.02.2026 21:23 Відповісти
Дозвольте уйобкам самим відновлювати ту трубу. А як будуть закінчувати - в'їбіть по ним Фламінгою, все одно це гамно на більше не придатне.
А тоді спитайте Сосярту коли пришле наступну бригаду, бо ж мудярва без росіянської нафти бідує. До цих тварин, я бачу, інакше не доходить.
20.02.2026 21:20 Відповісти
Та немає ніякої Фламінги, як ще досі можна в це вірити?!
20.02.2026 22:33 Відповісти
От так мудярам і скажемо. То все Кукарєшнік.
21.02.2026 01:46 Відповісти
В ще нехай мадяри роблять ремонт власними коштами, якщо їм так потрібна нафта. Нам Брюссель дає кошти на відновлення нашої енергетики. Оскільки Україна трубопроводом не користується для своїх потреб, грошей на його ремонт не передбачено. А якщо мадяри заблокують допомогу Україні, вони взагалі ремонту не дочекаються
20.02.2026 21:44 Відповісти
ставлю на те, що обстріли раптово припиняться
20.02.2026 21:50 Відповісти
Литвин вже текст Зелі настукав, де обсміюєтся вся мадярська влада, а заодно і сам народ, що вибрав собі таких лідерів, щоб добитись відміни заборони?
20.02.2026 21:23 Відповісти
Скільки ще до виборів ?
20.02.2026 21:24 Відповісти
12 квітня
20.02.2026 21:32 Відповісти
дружби з пдрми нам і не треба
20.02.2026 21:31 Відповісти
Договір про ЄС декларує цінності, на яких базується Євросоюз і які є спільними для всіх країн-членів, серед них - демократія, верховенство права та повага до прав людини. Договір не має положення про виключення з ЄС країн, які порушують ці цінності.
Натомість стаття 7 уповноважує Раду ЄС визначати, чи існують такі порушення з боку певної держави на підставі обґрунтованої пропозиції однієї третини держав-членів, Європарламенту чи Єврокомісії з подальшою можливістю застосувати до порушниці обмежувальні заходи. Саме такі заходи щодо Угорщини і вимагає вжити Європарламент.

Критика на адресу Орбана, який 15 років поспіль перебуває при владі, лунає в Брюсселі вже доволі давно. ЄП ще у 2018 році скористався своїм правом ініціювати процедуру за статтею 7, щоб закликати Раду ЄС визнати порушення Угорщиною цінностей Євросоюзу, і надав факти таких порушень у дванадцятьох сферах державної політики, зокрема, у функціонуванні виборчої системи, забезпеченні незалежності судової влади, свободи слова, боротьбі з корупцією та захисту прав національних менших та спільноти ЛГБТІК+.
20.02.2026 21:39 Відповісти
ЄП закликає Єврокомісію, Європейську Раду та держави-члени розпочати процедуру відповідно до статті 7 Договору ЄС, щоб визначити, "чи чинить Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей ЄС".
У разі, якщо ці порушення будуть підтверджені, проти Будапешта будуть застосовані санкції, котрі можуть включати призупинення прав, зокрема право голосу представника уряду в Раді ЄС, а також заморожування фінансових надходжень Угорщині із бюджету ЄС.
20.02.2026 21:41 Відповісти
США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть" у жовтні 2025. Американські посадовці заявили, що Угорщині надали тимчасове звільнення на рік.

Проте Орбан переконаний, що виняток для Угорщини буде чинним доти, "доки Трамп є президентом США і в Угорщині існує національний уряд". "Це особиста домовленість між двома лідерами. Бюрократи пишуть, що хочуть, але це не має значення", - сказав він.
20.02.2026 21:58 Відповісти
А шо заважае уряду припинити торгівлю з мадярами??? Правильно - бабло)))
20.02.2026 21:40 Відповісти
Зараз щей на ремонтІ дружби бабла піднімуть.
20.02.2026 21:41 Відповісти
вони б у будь-якому разі заблокували кредит ,
тому, якщо його й ремонтувати, то тільки
їхньою працею та грошима
20.02.2026 21:56 Відповісти
Що нашому МІДу важко відповісти нашим угорським друзям? : «Всі ремонтні бригади мобілізовані на війну з Росією, котра вивела з ладу нафтопровід. Ми вас повідомимо, коли вони звільняться. Поки радимо купувати найкращу в світі нафту імені Д. Трампа.»
20.02.2026 22:06 Відповісти
Самі винні - треба було їм перекрити нафто- і газопроводи ще кілька років тому !
20.02.2026 22:10 Відповісти
нашли врага перед выборами? все по методике кремля, придумали бы что-нибудь поинтереснее что-ли..
20.02.2026 22:11 Відповісти
Він взагалі яким раком до тих грошей? Їхніх там немає
20.02.2026 22:30 Відповісти
В розумінні що угорських грошей там дійсно немає, бо угорська економіка дотаційна.
20.02.2026 22:56 Відповісти
Орда, руками своїх холуїв, відкриває другий фронт за нашими спинами.
20.02.2026 22:42 Відповісти
Угорщина дотаційна країна, тобто сидить на шиї у інших членів ЄС. Їм не набридло ще 'качання прав' та демонстрація 'особливої позиції' державою, яка мала б розкривати рота лише коли дозволять? Чому б ЄС не припинити повністю будь-які фінансові вливання в Угорщину поки Орбани з його партією не лише буде відсторонений від влади, а ще й опиниться у в'язниці? І не забути оповістити про це угорців .
20.02.2026 22:54 Відповісти
 
 