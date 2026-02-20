Угорщина блокуватиме позику ЄС на €90 млрд для України до відновлення "Дружби", - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".
Про це Сійярто написав на своїй сторінці в соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
Заява Угорщини
Глава МЗС Угорщини стверджує, що "Україна шантажує Угорщину", зупиняючи транзит нафти через "Дружбу" й узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією", щоб підвищити ціни на паливо перед виборами.
"Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", - оголосив угорський міністр.
Ба більше, Сійярто заявив, що Україна нібито порушила угоду про асоціацію з Євросоюзом тим, що нібито "блокувала транзит" нафти з Росії через нафтопровід "Дружба".
Глава МЗС Угорщини не написав, що саме Росія розпочала загарбницьку війну проти України й атакує енергетику України — зокрема й інфраструктуру "Дружби", а також не став уточнювати, як саме Київ порушував угоду про асоціацію з Євросоюзом.
Більше про позику
- 19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.
- Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.
- При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.
- 14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.
Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.
Влаштовується передвиборче шоу.
Боротьба з українцями, які "ускладнили життя" угорцям, з урахуванням того, що кацапи і довбонули по власному нафтопроводу. Вперше, за чотири роки.
МногоходовОчка.
видатним перемовникомяк ВладімірСсанич, і його дибільно- квартальним жартом про пузо орбана. Це унеможливить вступ України до ЄС. 90 млрд вже зависло.
А тоді спитайте Сосярту коли пришле наступну бригаду, бо ж мудярва без росіянської нафти бідує. До цих тварин, я бачу, інакше не доходить.
Натомість стаття 7 уповноважує Раду ЄС визначати, чи існують такі порушення з боку певної держави на підставі обґрунтованої пропозиції однієї третини держав-членів, Європарламенту чи Єврокомісії з подальшою можливістю застосувати до порушниці обмежувальні заходи. Саме такі заходи щодо Угорщини і вимагає вжити Європарламент.
Критика на адресу Орбана, який 15 років поспіль перебуває при владі, лунає в Брюсселі вже доволі давно. ЄП ще у 2018 році скористався своїм правом ініціювати процедуру за статтею 7, щоб закликати Раду ЄС визнати порушення Угорщиною цінностей Євросоюзу, і надав факти таких порушень у дванадцятьох сферах державної політики, зокрема, у функціонуванні виборчої системи, забезпеченні незалежності судової влади, свободи слова, боротьбі з корупцією та захисту прав національних менших та спільноти ЛГБТІК+.
У разі, якщо ці порушення будуть підтверджені, проти Будапешта будуть застосовані санкції, котрі можуть включати призупинення прав, зокрема право голосу представника уряду в Раді ЄС, а також заморожування фінансових надходжень Угорщині із бюджету ЄС.
Проте Орбан переконаний, що виняток для Угорщини буде чинним доти, "доки Трамп є президентом США і в Угорщині існує національний уряд". "Це особиста домовленість між двома лідерами. Бюрократи пишуть, що хочуть, але це не має значення", - сказав він.
