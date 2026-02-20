Угорщина блокуватиме позику ЄС на €90 млрд для України до відновлення "Дружби", - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт блокуватиме виділення Україні кредиту ЄС на 90 млрд євро до відновлення транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

Про це Сійярто написав на своїй сторінці в соцмережі X.

Заява Угорщини

Глава МЗС Угорщини стверджує, що "Україна шантажує Угорщину", зупиняючи транзит нафти через "Дружбу" й узгоджуючи це з Брюсселем та угорською опозицією", щоб підвищити ціни на паливо перед виборами.

"Ми блокуємо кредит ЄС для України у розмірі 90 мільярдів євро до відновлення транзиту нафти до Угорщини трубопроводом "Дружба", - оголосив угорський міністр.

Ба більше, Сійярто заявив, що Україна нібито порушила угоду про асоціацію з Євросоюзом тим, що нібито "блокувала транзит" нафти з Росії через нафтопровід "Дружба".

Глава МЗС Угорщини не написав, що саме Росія розпочала загарбницьку війну проти України й атакує енергетику України — зокрема й інфраструктуру "Дружби", а також не став уточнювати, як саме Київ порушував угоду про асоціацію з Євросоюзом.

Більше про позику

19 грудня 2025 року Європейська рада погодилася надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки на основі запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС.

Щоб отримати фінансування, Україна повинна виконати низку умов, йдеться, зокрема, про дотримання верховенства права та боротьбу з корупцією.

При цьому купувати зброю можна лише у країн Європейського Союзу. Якщо Україні потрібна зброя від третіх країн, то вони повинні укласти з ЄС угоду в рамках SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

14 січня Європейська комісія затвердила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит у 90 млрд євро від ЄС для покриття фінансових і військових потреб у 2026-2027 роках.

Перший платіж очікується на початку другого кварталу 2026 року.

