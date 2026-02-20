Угорщина заявила про можливі контрзаходи проти України через "Дружбу"

Сійярто звинуватив Україну у політичному шантажі

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну у негараздах своєї країни, що пов’язані із постачанням російської нафти.

Заява Сійярто щодо України 

Сійярто заявив, що Україна "політично шантажує" Угорщину та Словаччину.

"Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії "Тиса", але ми не дурні!", – написав він.

Глава МЗС Угорщини запевнив, що його країна "буде захищатися". За його словами, постачання нафти і палива в Угорщину і Словаччину будуть забезпечені.

"Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів", – додав він.

Угорщина та Словаччина припинили експорт дизпалива в Україну

Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Про це заявили на окремих брифінгах міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо також  попередив, що Словаччина перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити співпрацю в поставках електроенергії.

+32
"Дрюджбу" пошкоджено. Ремонтувати немає кому, бо усі ремонтники відновлюють пошкоджені кацапами енергетичні об"єкти в Україні. Двом кацапаським холуям треба їхати на болота вмовляти путлєра припинити обстрілювати українські ТЕЦ/ТЕС. Тоді може за три роки нафтопровід і відремонтуємо. Але наразі - ніяк.
20.02.2026 01:23 Відповісти
+21
Завизжали підсвинки
20.02.2026 01:16 Відповісти
+11
не мели прокацапської маячні!
20.02.2026 01:35 Відповісти
Так росія знищила нафтопровід, які претензії до України?
20.02.2026 09:57 Відповісти
Дебiл.
20.02.2026 01:18 Відповісти
Зеленьському по барабану. Мівіну привозять. Що відкриту конфронтацію із країнами, що забезпечують транзит України потрібно завершувати, зрозуміло всім, крім мстивого Зе.
До того, як почалося відверте хамство на адресу Орбана, той не педалював Дружбу.
Але Хаму не ймеця на рівному місці робити проблеми для країни.
20.02.2026 01:20 Відповісти
Здається зе-хамство це наслідок невиконання Орбаном якоїсь підкилимної угоди, яка була укладена разом із офіційною про транспортування через «Дружбу», нізвідки взявшись, нібито угорської нафти. Грубо кажучи умовна «двушечка» перестала заходити на анонімний рахунок, або щось на кшталт.
20.02.2026 01:29 Відповісти
здається , якоїсь , нізвідки взявшись , нібито , або щось ....... Все , змова-зрада розкрита ! Зліпили до купи і мох і болото і все це замазали лайн@м .
20.02.2026 08:51 Відповісти
Жабер Орбан підгонить під український кордон війська? Закарпаття кортить?Так цеж було вже 24 лютого 2022.
20.02.2026 02:09 Відповісти
зеленский простий дурак - він не знає самих простих схем про ворогів та друзів. Дегенерат криворожецький - як і йього виборці.
20.02.2026 02:42 Відповісти
Сіярто не хоче своїх мадьярів відрядити до України на ремонт нафтопроводу?
20.02.2026 04:10 Відповісти
не скорочуйте питання: "... на ремонт нафтопроводу, розхераченого вашими друзями росіянами?"
20.02.2026 04:32 Відповісти
і які будуть контрзаходи? будуть у Сазхаломбатті зливати зайвий дизель у Дунай?
20.02.2026 04:39 Відповісти
в трубу через "Дружбу" будуть лізти
20.02.2026 05:21 Відповісти
Головне, щоб там зворотнього клапану не було 😁
20.02.2026 06:34 Відповісти
Цікава штука виходить - Орбан з Фіцо тепер уже навіть не тільки "бикують" проти прийняття пакетів санкцій , стосовно Росії, а й виступають проти прийнятих ними ж (їхніми урядами) рішень, стосовно надання Україні економічної допомоги? Тобто, по суті, "відкликають " свої голоси під цими документами ЄС? ? Тобто, провокують у ЄС, політичну кризу?
20.02.2026 06:33 Відповісти
Вони навіть уві сні бачать сяючі валізи з газпромівськими відкатами.
20.02.2026 06:44 Відповісти
Підар сійярта докукурікує останні тижні. Досить треша.
20.02.2026 06:40 Відповісти
Я не бачу ніякої проблеми направити ремонтні бригади для ремонту нафтопроводу, але є одне але, ремонтні бригади повинні бути угорські та словацькі, а ми покажемо де потрібно ремонтувати цей нафтопровід, десь під Покровськом,
20.02.2026 07:08 Відповісти
І на час ремонту мадьярськими бригадами нафтопроводу наводити туди кацапські Шахеди.
20.02.2026 09:38 Відповісти
Які "Друзі" такі й наслідки...
20.02.2026 07:37 Відповісти
вах! баюс...баюс....
20.02.2026 07:54 Відповісти
Звичайно ви не дурні. Ви просто пі...си.
20.02.2026 07:54 Відповісти
Пох...
20.02.2026 08:01 Відповісти
КОМУ ці ідіоти будуть продавати свій дизель якщо в Європі ЗАБОРОНЕНО продаж нафтопродуктів, виготовлених з росіянської сировини?!
20.02.2026 08:06 Відповісти
Україні продають.
20.02.2026 09:39 Відповісти
***,ще війну нам об"являть....
20.02.2026 10:52 Відповісти
ужоссс___)))))30 танков и 5 к рагулей мудярских штурмовых с 25 к общей армии это моща )))
20.02.2026 11:18 Відповісти
Це сарказм..
20.02.2026 11:26 Відповісти
 
 