Угорщина заявила про можливі контрзаходи проти України через "Дружбу"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто вкотре звинуватив Україну у негараздах своєї країни, що пов’язані із постачанням російської нафти.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Заява Сійярто щодо України

Сійярто заявив, що Україна "політично шантажує" Угорщину та Словаччину.

"Немає жодних технічних, інженерних чи фізичних причин, через які не було відновлено постачання нафти трубопроводом "Дружба". Причина суто політична. Українці хочуть, щоб ми пішли на вибори з ціною бензину 1000 форинтів, тим самим допомагаючи партії "Тиса", але ми не дурні!", – написав він.

Глава МЗС Угорщини запевнив, що його країна "буде захищатися". За його словами, постачання нафти і палива в Угорщину і Словаччину будуть забезпечені.

"Якщо українці продовжать заважати нам, ми готові вжити подальших спільних контрзаходів", – додав він.

Угорщина та Словаччина припинили експорт дизпалива в Україну

Угорщина та Словаччина оголосили про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Про це заявили на окремих брифінгах міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто і прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Фіцо також попередив, що Словаччина перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити співпрацю в поставках електроенергії.

Раніше повідомлялося, що Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

16 лютого Угорщина та Словаччина звернулися до Хорватії з проханням забезпечити постачання російської нафти морським шляхом через нафтопровід Adria після зупинки транспортування нафтопроводом "Дружба".

