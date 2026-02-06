Українська тенісистка Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою, яка їздила в Росію: Сійярто обурився
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився на вчинок української тенісистки Олександри Олійникової, яка відмовилась від спільного фото та потиснути руку своїй угорській суперниці Анні Бондар, яка після початку повномасштабного вторгнення відвідувала турнір у Росії.
Про це угорський міністр написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Позиція українки
- Так, під час тенісного турніру WTA 250 в румунській Клуж-Напоці Олійникова хоче відмовитися від спільного фото та рукостискання з угоркою Анною Бондар.
"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому", - аргументувала свою позицію українська спортсменка.
Сійярто образився на вчинок українки
Коментуючи цю ситуацію, Сійярто назвав поведінку Олійникової "обурливою і скандальною".
"Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", - стверджує глава МЗС Угорщини.
Сійярто також засудив паралелі між Росією і нацистською Німеччиною, які використала у свої заяві українка.
"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську "спортсменку", - додав угорський міністр.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Наші рукостискання пані Олійниковій, а Сійярто може летіти на йух.
-------------------
Та ясное дело - Венгрия ж на стороне нацистской Германии воевала
Наприклад, всі поголовно касапи (скажімо, 99,99%) підтримують ***** і вторгнення лаптєстану в Україну; спортсмени - також, жоден з них не засуджує агресію. Тому вони несуть відповідальність за війну.
Якщо ця Бондар брала участь в змаганнях на лаптєстані - то вона також не засуджує; а, може, і підтримує...
Сиярто обвиняет нашу теннисистку в мыслепреступлении?
Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь Источник: https://censor.net/ru/n3599350
Т.е порицает за ещё не совершенный поступок?
так цікавитися кожною подією, пов'язаною з Україною, і так обурюватися на українців - може тільки інший українець
Війна це вже за рамками політики, і коли це трапляється спорт не може бути осторонь. Не можна робити вигляд , що нічого не відбувається!