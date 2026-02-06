Українська тенісистка Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою, яка їздила в Росію: Сійярто обурився

Українська тенісистка Олександра Олійникова

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився на вчинок української тенісистки Олександри Олійникової, яка відмовилась від спільного фото та потиснути руку своїй угорській суперниці Анні Бондар, яка після початку повномасштабного вторгнення відвідувала турнір у Росії.

Про це угорський міністр написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Позиція українки

  • Так, під час тенісного турніру WTA 250 в румунській Клуж-Напоці Олійникова хоче відмовитися від спільного фото та рукостискання з угоркою Анною Бондар.

"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому", - аргументувала свою позицію українська спортсменка.

Сійярто образився на вчинок українки

Коментуючи цю ситуацію, Сійярто назвав поведінку Олійникової "обурливою і скандальною".

"Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", - стверджує глава МЗС Угорщини.

Сійярто також засудив паралелі між Росією і нацистською Німеччиною, які використала у свої заяві українка.

"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську "спортсменку", - додав угорський міністр.

Автор: 

06.02.2026 23:47 Відповісти
Молодець!
06.02.2026 23:46 Відповісти
Мені здається, що сіятро наслідувач угрофашистів які напали на Закарпатську Україну в 1939 році
06.02.2026 23:49 Відповісти
Анна Бонлар - чудове ісконно мадярське ім'я
06.02.2026 23:38 Відповісти
сіярто най смокче пиню
06.02.2026 23:45 Відповісти
Молодец - это мужского пола. Умничка!
06.02.2026 23:48 Відповісти
А як це буде жіночого роду? Тільки, будь ласка, без свинособачої.
07.02.2026 00:42 Відповісти
Пан плутає оцінку, ну наприклад "п'ять", зі статтю. Ну таке.
Наші рукостискання пані Олійниковій, а Сійярто може летіти на йух.
07.02.2026 06:47 Відповісти
06.02.2026 23:47 Відповісти
Мені здається, що сіятро наслідувач угрофашистів які напали на Закарпатську Україну в 1939 році
06.02.2026 23:49 Відповісти
Ніколи ЗАКАРПАТТЯ не було закарпатською Україною. У 1939 році була ВЕЛИКА МАДЯРЩИНА. Учи історію баран зелений.
07.02.2026 14:46 Відповісти
Бреше Сіярто "Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків".
Наприклад, всі поголовно касапи (скажімо, 99,99%) підтримують ***** і вторгнення лаптєстану в Україну; спортсмени - також, жоден з них не засуджує агресію. Тому вони несуть відповідальність за війну.

Якщо ця Бондар брала участь в змаганнях на лаптєстані - то вона також не засуджує; а, може, і підтримує...
06.02.2026 23:52 Відповісти
Нет у нас филологов и языковедов нет. У нас никого грамотного нет?
Сиярто обвиняет нашу теннисистку в мыслепреступлении?

Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь Источник: https://censor.net/ru/n3599350
Т.е порицает за ещё не совершенный поступок?
07.02.2026 00:07 Відповісти
Матч однієї восьмої турніру в Клужі Олейникова-Бондар (6:4, 6:4) вдбувся ще 03 лютого
07.02.2026 01:53 Відповісти
Треба ту сосярту вже ***** послати офіційно і сказати що за кожен кукурік цього мадяронацистського півня ми будемо зачиняти одну мудярську школу на Закарпатті допоки їх число не зрівняється з числом українських шкіл в мудярщині.
07.02.2026 00:09 Відповісти
Те що рашистські і *********** спортсмени це агенти КГБ і всі вони підтримують свої диктаторські нацистські режими це достовірний факт. Так що спорт у них не тільки не поза політикою а навпаки спорт у них і є політика. А те що Сциярдо обурився що якась спотсменка не пожала клешню його спортсменці це ще раз доказує що спорт і є політика.
07.02.2026 00:19 Відповісти
Сіярто можна зрозуміти.Нічого не дивного немає в тому, що генетичні кацапи їздять до своїх родичів в гості. Незрозуміло чому «Дружба» ще працює. Точніше, що це за дурний флеш-моб: «Ми можемо перемогти ворога під його ж керівництвом»?
07.02.2026 02:04 Відповісти
маю підозру що сійярто має українське коріння

так цікавитися кожною подією, пов'язаною з Україною, і так обурюватися на українців - може тільки інший українець
07.02.2026 04:27 Відповісти
Відмовитись від подвійних стандартів та називати речі своїми іменами- що і зробила молодчина Олійникова. А у нацистів підгорає.
07.02.2026 05:47 Відповісти
ЧмОрбан пдр кцпський холуй гітлера-путіна-х..йла облізлого..Замаскувалися курвославні під пушистих і невинних.. Всі ці Фіцько Орбан Чморбан ктайські ган...он-віни пінгвіни для українців вони навічно холуї кцпські, китайоські взагалі вбивають разом з кцпами українців... У 22 році китйський гудвін міг умовити х..йла ненападати на Укрїну..але....
07.02.2026 06:52 Відповісти
Сійярта-смокчи струк. ***** проклятий.
07.02.2026 07:10 Відповісти
Треба цих полуциган ставити на місце, а ще частіше нагадувати їм про "світле" нацистське минуле. Олійникова - молодець, Героям слава!
07.02.2026 08:33 Відповісти
Треба було ще голодування наголосити!! Як Савченко "героїня". До речи за що вона з своїми сестрами та родичами живе?? Отож. І Баканов з Єрмаком...В тут забивають макитри "подвигами" з рукостисканням.....
07.02.2026 08:59 Відповісти
Сійярто сам визнав,що "рішення політиків",тобто його, не вірні і є такими,що дискредитують угорських спортсменів.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
07.02.2026 09:24 Відповісти
Вчинок достойний поваги👏
Війна це вже за рамками політики, і коли це трапляється спорт не може бути осторонь. Не можна робити вигляд , що нічого не відбувається!
07.02.2026 10:13 Відповісти
Підар ревнує... підари вони такі...
07.02.2026 11:47 Відповісти
 
 