Українська тенісистка Олійникова відмовилася від рукостискання з угоркою, яка їздила в Росію: Сійярто обурився

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто обурився на вчинок української тенісистки Олександри Олійникової, яка відмовилась від спільного фото та потиснути руку своїй угорській суперниці Анні Бондар, яка після початку повномасштабного вторгнення відвідувала турнір у Росії.

Про це угорський міністр написав у своєму Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Позиція українки

Так, під час тенісного турніру WTA 250 в румунській Клуж-Напоці Олійникова хоче відмовитися від спільного фото та рукостискання з угоркою Анною Бондар.

"Поїхати в грудні 2022 року на турнір у Росію і прийняти оплату з коштів Газпрому – з моральної точки зору це те саме, що поїхати грати турнір у нацистську Німеччину в 1941 році й отримати винагороду ювелірними прикрасами євреїв, знищених у таборах смерті Освенцим і Треблінка. Те саме зло – тільки 80 років потому", - аргументувала свою позицію українська спортсменка.

Сійярто образився на вчинок українки

Коментуючи цю ситуацію, Сійярто назвав поведінку Олійникової "обурливою і скандальною".

"Якщо зловмисні люди змішують спорт з геополітикою, це завжди призводить до неприємностей і негідних ситуацій. Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків", - стверджує глава МЗС Угорщини.

Сійярто також засудив паралелі між Росією і нацистською Німеччиною, які використала у свої заяві українка.

"Спроба дискредитувати Анну Бондар і згадка про нацистські паралелі швидше характеризують саму українську "спортсменку", - додав угорський міністр.

