Украинская теннисистка Олейникова отказалась от рукопожатия с венгеркой, ездившей в Россию: Сийярто возмутился

Украинская теннисистка Александра Олейникова

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился поступком украинской теннисистки Александры Олейниковой, отказавшейся от совместного фото и рукопожатия со своей венгерской соперницей Анной Бондарь, после начала полномасштабного вторжения посещавшей турнир в России.

Об этом венгерский министр написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Позиция украинки

  • Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь.

"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя", – аргументировала свою позицию украинская спортсменка.

Сийярто обиделся на поступок украинки

Комментируя эту ситуацию, Сийярто назвал поведение Олейниковой "возмутительным и скандальным".

"Если злоумышленники смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - утверждает глава МИД Венгрии.

Сийярто также осудил параллели между Россией и нацистской Германией, которые использовала в своем заявлении украинка.

"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую "спортсменку", - добавил венгерский министр.

Венгрия (2572) теннис (151) Сийярто Петер (464)
Топ комментарии
Сійярто також засудив паралелі між Росією і нацистською Німеччиною, які використала у свої заяві українка.
-------------------
Та ясное дело - Венгрия ж на стороне нацистской Германии воевала
06.02.2026 23:47 Ответить
Молодець!
06.02.2026 23:46 Ответить
Мені здається, що сіятро наслідувач угрофашистів які напали на Закарпатську Україну в 1939 році
06.02.2026 23:49 Ответить
Анна Бонлар - чудове ісконно мадярське ім'я
06.02.2026 23:38 Ответить
сіярто най смокче пиню
06.02.2026 23:45 Ответить
Молодець!
06.02.2026 23:46 Ответить
Молодец - это мужского пола. Умничка!
06.02.2026 23:48 Ответить
А як це буде жіночого роду? Тільки, будь ласка, без свинособачої.
07.02.2026 00:42 Ответить
Пан плутає оцінку, ну наприклад "п'ять", зі статтю. Ну таке.
Наші рукостискання пані Олійниковій, а Сійярто може летіти на йух.
07.02.2026 06:47 Ответить
Сійярто також засудив паралелі між Росією і нацистською Німеччиною, які використала у свої заяві українка.
-------------------
Та ясное дело - Венгрия ж на стороне нацистской Германии воевала
06.02.2026 23:47 Ответить
Мені здається, що сіятро наслідувач угрофашистів які напали на Закарпатську Україну в 1939 році
06.02.2026 23:49 Ответить
Ніколи ЗАКАРПАТТЯ не було закарпатською Україною. У 1939 році була ВЕЛИКА МАДЯРЩИНА. Учи історію баран зелений.
07.02.2026 14:46 Ответить
Бреше Сіярто "Жодна нормальна людина у світі не може повірити, що спортсмени несуть відповідальність за рішення політиків".
Наприклад, всі поголовно касапи (скажімо, 99,99%) підтримують ***** і вторгнення лаптєстану в Україну; спортсмени - також, жоден з них не засуджує агресію. Тому вони несуть відповідальність за війну.

Якщо ця Бондар брала участь в змаганнях на лаптєстані - то вона також не засуджує; а, може, і підтримує...
06.02.2026 23:52 Ответить
Нет у нас филологов и языковедов нет. У нас никого грамотного нет?
Сиярто обвиняет нашу теннисистку в мыслепреступлении?

Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь Источник: https://censor.net/ru/n3599350
Т.е порицает за ещё не совершенный поступок?
07.02.2026 00:07 Ответить
Матч однієї восьмої турніру в Клужі Олейникова-Бондар (6:4, 6:4) вдбувся ще 03 лютого
07.02.2026 01:53 Ответить
Треба ту сосярту вже ***** послати офіційно і сказати що за кожен кукурік цього мадяронацистського півня ми будемо зачиняти одну мудярську школу на Закарпатті допоки їх число не зрівняється з числом українських шкіл в мудярщині.
07.02.2026 00:09 Ответить
Те що рашистські і *********** спортсмени це агенти КГБ і всі вони підтримують свої диктаторські нацистські режими це достовірний факт. Так що спорт у них не тільки не поза політикою а навпаки спорт у них і є політика. А те що Сциярдо обурився що якась спотсменка не пожала клешню його спортсменці це ще раз доказує що спорт і є політика.
07.02.2026 00:19 Ответить
Сіярто можна зрозуміти.Нічого не дивного немає в тому, що генетичні кацапи їздять до своїх родичів в гості. Незрозуміло чому «Дружба» ще працює. Точніше, що це за дурний флеш-моб: «Ми можемо перемогти ворога під його ж керівництвом»?
07.02.2026 02:04 Ответить
маю підозру що сійярто має українське коріння

так цікавитися кожною подією, пов'язаною з Україною, і так обурюватися на українців - може тільки інший українець
07.02.2026 04:27 Ответить
Відмовитись від подвійних стандартів та називати речі своїми іменами- що і зробила молодчина Олійникова. А у нацистів підгорає.
07.02.2026 05:47 Ответить
ЧмОрбан пдр кцпський холуй гітлера-путіна-х..йла облізлого..Замаскувалися курвославні під пушистих і невинних.. Всі ці Фіцько Орбан Чморбан ктайські ган...он-віни пінгвіни для українців вони навічно холуї кцпські, китайоські взагалі вбивають разом з кцпами українців... У 22 році китйський гудвін міг умовити х..йла ненападати на Укрїну..але....
07.02.2026 06:52 Ответить
Сійярта-смокчи струк. ***** проклятий.
07.02.2026 07:10 Ответить
Треба цих полуциган ставити на місце, а ще частіше нагадувати їм про "світле" нацистське минуле. Олійникова - молодець, Героям слава!
07.02.2026 08:33 Ответить
Треба було ще голодування наголосити!! Як Савченко "героїня". До речи за що вона з своїми сестрами та родичами живе?? Отож. І Баканов з Єрмаком...В тут забивають макитри "подвигами" з рукостисканням.....
07.02.2026 08:59 Ответить
Сійярто сам визнав,що "рішення політиків",тобто його, не вірні і є такими,що дискредитують угорських спортсменів.🤣🤣🤣❤️🇺🇦❤️
07.02.2026 09:24 Ответить
Вчинок достойний поваги👏
Війна це вже за рамками політики, і коли це трапляється спорт не може бути осторонь. Не можна робити вигляд , що нічого не відбувається!
07.02.2026 10:13 Ответить
Підар ревнує... підари вони такі...
07.02.2026 11:47 Ответить
 
 