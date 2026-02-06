Украинская теннисистка Олейникова отказалась от рукопожатия с венгеркой, ездившей в Россию: Сийярто возмутился

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился поступком украинской теннисистки Александры Олейниковой, отказавшейся от совместного фото и рукопожатия со своей венгерской соперницей Анной Бондарь, после начала полномасштабного вторжения посещавшей турнир в России.

Об этом венгерский министр написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Позиция украинки

Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь.

"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя", – аргументировала свою позицию украинская спортсменка.

Сийярто обиделся на поступок украинки

Комментируя эту ситуацию, Сийярто назвал поведение Олейниковой "возмутительным и скандальным".

"Если злоумышленники смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - утверждает глава МИД Венгрии.

Сийярто также осудил параллели между Россией и нацистской Германией, которые использовала в своем заявлении украинка.

"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую "спортсменку", - добавил венгерский министр.

