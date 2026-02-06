Украинская теннисистка Олейникова отказалась от рукопожатия с венгеркой, ездившей в Россию: Сийярто возмутился
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто возмутился поступком украинской теннисистки Александры Олейниковой, отказавшейся от совместного фото и рукопожатия со своей венгерской соперницей Анной Бондарь, после начала полномасштабного вторжения посещавшей турнир в России.
Об этом венгерский министр написал в своем Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Позиция украинки
- Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь.
"Поехать в декабре 2022 года на турнир в Россию и принять оплату из средств Газпрома – с моральной точки зрения это то же самое, что поехать играть турнир в нацистскую Германию в 1941 году и получить вознаграждение ювелирными украшениями евреев, уничтоженных в лагерях смерти Освенцим и Треблинка. То же зло – только 80 лет спустя", – аргументировала свою позицию украинская спортсменка.
Сийярто обиделся на поступок украинки
Комментируя эту ситуацию, Сийярто назвал поведение Олейниковой "возмутительным и скандальным".
"Если злоумышленники смешивают спорт с геополитикой, это всегда приводит к неприятностям и недостойным ситуациям. Ни один нормальный человек в мире не может поверить, что спортсмены несут ответственность за решения политиков", - утверждает глава МИД Венгрии.
Сийярто также осудил параллели между Россией и нацистской Германией, которые использовала в своем заявлении украинка.
"Попытка дискредитировать Анну Бондарь и упоминание о нацистских параллелях скорее характеризуют саму украинскую "спортсменку", - добавил венгерский министр.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Наші рукостискання пані Олійниковій, а Сійярто може летіти на йух.
-------------------
Та ясное дело - Венгрия ж на стороне нацистской Германии воевала
Наприклад, всі поголовно касапи (скажімо, 99,99%) підтримують ***** і вторгнення лаптєстану в Україну; спортсмени - також, жоден з них не засуджує агресію. Тому вони несуть відповідальність за війну.
Якщо ця Бондар брала участь в змаганнях на лаптєстані - то вона також не засуджує; а, може, і підтримує...
Сиярто обвиняет нашу теннисистку в мыслепреступлении?
Во время теннисного турнира WTA 250 в румынской Клуж-Напоке Олейникова хочет отказаться от совместного фото и рукопожатия с венгеркой Анной Бондарь Источник: https://censor.net/ru/n3599350
Т.е порицает за ещё не совершенный поступок?
так цікавитися кожною подією, пов'язаною з Україною, і так обурюватися на українців - може тільки інший українець
Війна це вже за рамками політики, і коли це трапляється спорт не може бути осторонь. Не можна робити вигляд , що нічого не відбувається!