Венгрия заявила о возможных контрмерах против Украины из-за "Дружбы"

Сьянтяро обвинил Украину в политическом шантаже

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в проблемах своей страны, связанных с поставками российской нефти.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Сийярто по Украине 

Сийярто заявил, что Украина "политически шантажирует" Венгрию и Словакию.

"Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не было возобновлено поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки!", – написал он.

Глава МИД Венгрии заверил, что его страна "будет защищаться". По его словам, поставки нефти и топлива в Венгрию и Словакию будут обеспечены.

"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", – добавил он.

Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизтоплива в Украину

Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Об этом заявили на отдельных брифингах министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо также предупредил, что Словакия пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить сотрудничество в поставках электроэнергии.

Топ комментарии
+23
"Дрюджбу" пошкоджено. Ремонтувати немає кому, бо усі ремонтники відновлюють пошкоджені кацапами енергетичні об"єкти в Україні. Двом кацапаським холуям треба їхати на болота вмовляти путлєра припинити обстрілювати українські ТЕЦ/ТЕС. Тоді може за три роки нафтопровід і відремонтуємо. Але наразі - ніяк.
20.02.2026 01:23 Ответить
+17
Завизжали підсвинки
20.02.2026 01:16 Ответить
+7
Здається зе-хамство це наслідок невиконання Орбаном якоїсь підкилимної угоди, яка була укладена разом із офіційною про транспортування через «Дружбу», нізвідки взявшись, нібито угорської нафти. Грубо кажучи умовна «двушечка» перестала заходити на анонімний рахунок, або щось на кшталт.
20.02.2026 01:29 Ответить
Дебiл.
20.02.2026 01:18 Ответить
Зеленьському по барабану. Мівіну привозять. Що відкриту конфронтацію із країнами, що забезпечують транзит України потрібно завершувати, зрозуміло всім, крім мстивого Зе.
До того, як почалося відверте хамство на адресу Орбана, той не педалював Дружбу.
Але Хаму не ймеця на рівному місці робити проблеми для країни.
20.02.2026 01:20 Ответить
Ой, здається мені, що ви два кацапські вилупки.
20.02.2026 06:56 Ответить
не мели прокацапської маячні!
20.02.2026 01:35 Ответить
Жабер Орбан підгонить під український кордон війська? Закарпаття кортить?Так цеж було вже 24 лютого 2022.
20.02.2026 02:09 Ответить
зеленский простий дурак - він не знає самих простих схем про ворогів та друзів. Дегенерат криворожецький - як і йього виборці.
20.02.2026 02:42 Ответить
Сіярто не хоче своїх мадьярів відрядити до України на ремонт нафтопроводу?
20.02.2026 04:10 Ответить
не скорочуйте питання: "... на ремонт нафтопроводу, розхераченого вашими друзями росіянами?"
20.02.2026 04:32 Ответить
і які будуть контрзаходи? будуть у Сазхаломбатті зливати зайвий дизель у Дунай?
20.02.2026 04:39 Ответить
в трубу через "Дружбу" будуть лізти
20.02.2026 05:21 Ответить
Головне, щоб там зворотнього клапану не було 😁
20.02.2026 06:34 Ответить
Цікава штука виходить - Орбан з Фіцо тепер уже навіть не тільки "бикують" проти прийняття пакетів санкцій , стосовно Росії, а й виступають проти прийнятих ними ж (їхніми урядами) рішень, стосовно надання Україні економічної допомоги? Тобто, по суті, "відкликають " свої голоси під цими документами ЄС? ? Тобто, провокують у ЄС, політичну кризу?
20.02.2026 06:33 Ответить
Вони навіть уві сні бачать сяючі валізи з газпромівськими відкатами.
20.02.2026 06:44 Ответить
Підар сійярта докукурікує останні тижні. Досить треша.
20.02.2026 06:40 Ответить
Я не бачу ніякої проблеми направити ремонтні бригади для ремонту нафтопроводу, але є одне але, ремонтні бригади повинні бути угорські та словацькі, а ми покажемо де потрібно ремонтувати цей нафтопровід, десь під Покровськом,
20.02.2026 07:08 Ответить
Які "Друзі" такі й наслідки...
20.02.2026 07:37 Ответить
вах! баюс...баюс....
20.02.2026 07:54 Ответить
Звичайно ви не дурні. Ви просто пі...си.
20.02.2026 07:54 Ответить
Пох...
20.02.2026 08:01 Ответить
КОМУ ці ідіоти будуть продавати свій дизель якщо в Європі ЗАБОРОНЕНО продаж нафтопродуктів, виготовлених з росіянської сировини?!
20.02.2026 08:06 Ответить
 
 