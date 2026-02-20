Венгрия заявила о возможных контрмерах против Украины из-за "Дружбы"
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в проблемах своей страны, связанных с поставками российской нефти.
Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Сийярто по Украине
Сийярто заявил, что Украина "политически шантажирует" Венгрию и Словакию.
"Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не было возобновлено поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки!", – написал он.
Глава МИД Венгрии заверил, что его страна "будет защищаться". По его словам, поставки нефти и топлива в Венгрию и Словакию будут обеспечены.
"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", – добавил он.
Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизтоплива в Украину
Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
Об этом заявили на отдельных брифингах министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Фицо также предупредил, что Словакия пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить сотрудничество в поставках электроэнергии.
- Ранее сообщалось, что Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
- 16 февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой обеспечить поставки российской нефти морским путем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки по нефтепроводу "Дружба".
До того, як почалося відверте хамство на адресу Орбана, той не педалював Дружбу.
Але Хаму не ймеця на рівному місці робити проблеми для країни.