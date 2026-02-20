Венгрия заявила о возможных контрмерах против Украины из-за "Дружбы"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в очередной раз обвинил Украину в проблемах своей страны, связанных с поставками российской нефти.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Сийярто по Украине

Сийярто заявил, что Украина "политически шантажирует" Венгрию и Словакию.

"Нет никаких технических, инженерных или физических причин, по которым не было возобновлено поставки нефти по трубопроводу "Дружба". Причина сугубо политическая. Украинцы хотят, чтобы мы пошли на выборы с ценой бензина 1000 форинтов, тем самым помогая партии "Тиса", но мы не дураки!", – написал он.

Глава МИД Венгрии заверил, что его страна "будет защищаться". По его словам, поставки нефти и топлива в Венгрию и Словакию будут обеспечены.

"Если украинцы продолжат мешать нам, мы готовы принять дальнейшие совместные контрмеры", – добавил он.

Венгрия и Словакия прекратили экспорт дизтоплива в Украину

Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Об этом заявили на отдельных брифингах министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Фицо также предупредил, что Словакия пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить сотрудничество в поставках электроэнергии.

Ранее сообщалось, что Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

16 февраля Венгрия и Словакия обратились к Хорватии с просьбой обеспечить поставки российской нефти морским путем через нефтепровод Adria после остановки транспортировки по нефтепроводу "Дружба".

