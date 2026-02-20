Венгрия будет блокировать кредит ЕС на €90 млрд для Украины до восстановления "Дружбы", - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".
Об этом Сийярто написал на своей странице в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
Заявление Венгрии
Глава МИД Венгрии утверждает, что "Украина шантажирует Венгрию", останавливая транзит нефти через "Дружбу" и согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией", чтобы повысить цены на топливо перед выборами.
"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - объявил венгерский министр.
Более того, Сийярто заявил, что Украина якобы нарушила соглашение об ассоциации с Евросоюзом тем, что якобы "блокировала транзит" нефти из России через нефтепровод "Дружба".
Глава МИД Венгрии не написал, что именно Россия начала захватническую войну против Украины и атакует энергетику Украины — в частности, инфраструктуру "Дружбы", а также не стал уточнять, как именно Киев нарушал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.
Больше о займе
- 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
- Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
- При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
- 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.
-
Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Влаштовується передвиборче шоу.
Боротьба з українцями, які "ускладнили життя" угорцям, з урахуванням того, що кацапи і довбонули по власному нафтопроводу. Вперше, за чотири роки.
МногоходовОчка.
https://www.youtube.com/watch?v=D9GCD6SJPC0
А тоді спитайте Сосярту коли пришле наступну бригаду, бо ж мудярва без росіянської нафти бідує. До цих тварин, я бачу, інакше не доходить.
Натомість стаття 7 уповноважує Раду ЄС визначати, чи існують такі порушення з боку певної держави на підставі обґрунтованої пропозиції однієї третини держав-членів, Європарламенту чи Єврокомісії з подальшою можливістю застосувати до порушниці обмежувальні заходи. Саме такі заходи щодо Угорщини і вимагає вжити Європарламент.
Критика на адресу Орбана, який 15 років поспіль перебуває при владі, лунає в Брюсселі вже доволі давно. ЄП ще у 2018 році скористався своїм правом ініціювати процедуру за статтею 7, щоб закликати Раду ЄС визнати порушення Угорщиною цінностей Євросоюзу, і надав факти таких порушень у дванадцятьох сферах державної політики, зокрема, у функціонуванні виборчої системи, забезпеченні незалежності судової влади, свободи слова, боротьбі з корупцією та захисту прав національних менших та спільноти ЛГБТІК+.
У разі, якщо ці порушення будуть підтверджені, проти Будапешта будуть застосовані санкції, котрі можуть включати призупинення прав, зокрема право голосу представника уряду в Раді ЄС, а також заморожування фінансових надходжень Угорщині із бюджету ЄС.
Проте Орбан переконаний, що виняток для Угорщини буде чинним доти, "доки Трамп є президентом США і в Угорщині існує національний уряд". "Це особиста домовленість між двома лідерами. Бюрократи пишуть, що хочуть, але це не має значення", - сказав він.
тому, якщо його й ремонтувати, то тільки
їхньою працею та грошима