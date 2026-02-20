РУС
2 327 31

Венгрия будет блокировать кредит ЕС на €90 млрд для Украины до восстановления "Дружбы", - Сийярто

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать выделение Украине кредита ЕС на 90 млрд евро до возобновления транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба".

Об этом Сийярто написал на своей странице в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

Заявление Венгрии

Глава МИД Венгрии утверждает, что "Украина шантажирует Венгрию", останавливая транзит нефти через "Дружбу" и согласовывая это с Брюсселем и венгерской оппозицией", чтобы повысить цены на топливо перед выборами.

"Мы блокируем кредит ЕС для Украины в размере 90 миллиардов евро до возобновления транзита нефти в Венгрию по трубопроводу "Дружба", - объявил венгерский министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Венгрия заявила о возможных контрмерах против Украины из-за "Дружбы"

Более того, Сийярто заявил, что Украина якобы нарушила соглашение об ассоциации с Евросоюзом тем, что якобы "блокировала транзит" нефти из России через нефтепровод "Дружба".

Глава МИД Венгрии не написал, что именно Россия начала захватническую войну против Украины и атакует энергетику Украины — в частности, инфраструктуру "Дружбы", а также не стал уточнять, как именно Киев нарушал соглашение об ассоциации с Евросоюзом.

Больше о займе

  • 19 декабря 2025 года Европейский совет согласился предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы на основе заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС.
  • Чтобы получить финансирование, Украина должна выполнить ряд условий, речь идет, в частности, о соблюдении верховенства права и борьбе с коррупцией.
  • При этом покупать оружие можно только у стран Европейского Союза. Если Украине нужно оружие от третьих стран, то они должны заключить с ЕС соглашение в рамках SAFE или партнерство в сфере безопасности и обороны.
  • 14 января Европейская комиссия утвердила пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит в 90 млрд евро от ЕС для покрытия финансовых и военных нужд в 2026-2027 годах.

  • Первый платеж ожидается в начале второго квартала 2026 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия и Словакия объявили о прекращении экспорта дизтоплива в Украину

Венгрия (769) нефть (426) Сийярто Петер (202) заем (17)
Топ комментарии
+22
Україна має заблокувати "дружбу " з рашистською нафтою для мадярів , на завжди
20.02.2026 21:18 Ответить
+16
Пускай Венгрия направляет СВОИ ремонтные бригады . До того как они приступят к ремонту . трубопровода . Надо взять обязательную подписку , что в случае смерти , они НЕ будут иметь притензии к Украине. Не думаю что в Венгрии много идиотов , которые хотят попасть под обстел кацапов.
20.02.2026 21:21 Ответить
+16
12 квітня вибори. За опитуваннями жаба програє Мадяру.
Влаштовується передвиборче шоу.
Боротьба з українцями, які "ускладнили життя" угорцям, з урахуванням того, що кацапи і довбонули по власному нафтопроводу. Вперше, за чотири роки.
МногоходовОчка.
20.02.2026 21:35 Ответить
та просто завідують мацквє. хочуть тоже "двушечку на буду" і "двушечку на пешт"
20.02.2026 21:16 Ответить
Угорщина отримає Майдан
20.02.2026 23:17 Ответить
там де смердить русским миром результат "виборів" відомий наперед
20.02.2026 21:53 Ответить
Там на тих виборах не все так просто. Бо в мад'яр - змішана система виборів = партійна/пропорційна+мажоритарка. По мажоритарці більша популярність у партії влади. Оскільки сили опозиції на мажоритарних округах розпорощені.
20.02.2026 22:11 Ответить
20.02.2026 21:19 Ответить
Виктор Орбан и режим падальщика: почему Венгрия идёт против Евросоюза?
https://www.youtube.com/watch?v=D9GCD6SJPC0
20.02.2026 21:23 Ответить
Дозвольте уйобкам самим відновлювати ту трубу. А як будуть закінчувати - в'їбіть по ним Фламінгою, все одно це гамно на більше не придатне.
А тоді спитайте Сосярту коли пришле наступну бригаду, бо ж мудярва без росіянської нафти бідує. До цих тварин, я бачу, інакше не доходить.
20.02.2026 21:20 Ответить
Та немає ніякої Фламінги, як ще досі можна в це вірити?!
20.02.2026 22:33 Ответить
Пускай Венгрия направляет СВОИ ремонтные бригады . До того как они приступят к ремонту . трубопровода . Надо взять обязательную подписку , что в случае смерти , они НЕ будут иметь притензии к Украине. Не думаю что в Венгрии много идиотов , которые хотят попасть под обстел кацапов.
20.02.2026 21:21 Ответить
В ще нехай мадяри роблять ремонт власними коштами, якщо їм так потрібна нафта. Нам Брюссель дає кошти на відновлення нашої енергетики. Оскільки Україна трубопроводом не користується для своїх потреб, грошей на його ремонт не передбачено. А якщо мадяри заблокують допомогу Україні, вони взагалі ремонту не дочекаються
20.02.2026 21:44 Ответить
ставлю на те, що обстріли раптово припиняться
20.02.2026 21:50 Ответить
Литвин вже текст Зелі настукав, де обсміюєтся вся мадярська влада, а заодно і сам народ, що вибрав собі таких лідерів, щоб добитись відміни заборони?
20.02.2026 21:23 Ответить
Скільки ще до виборів ?
20.02.2026 21:24 Ответить
12 квітня
20.02.2026 21:32 Ответить
дружби з пдрми нам і не треба
20.02.2026 21:31 Ответить
Договір про ЄС декларує цінності, на яких базується Євросоюз і які є спільними для всіх країн-членів, серед них - демократія, верховенство права та повага до прав людини. Договір не має положення про виключення з ЄС країн, які порушують ці цінності.
Натомість стаття 7 уповноважує Раду ЄС визначати, чи існують такі порушення з боку певної держави на підставі обґрунтованої пропозиції однієї третини держав-членів, Європарламенту чи Єврокомісії з подальшою можливістю застосувати до порушниці обмежувальні заходи. Саме такі заходи щодо Угорщини і вимагає вжити Європарламент.

Критика на адресу Орбана, який 15 років поспіль перебуває при владі, лунає в Брюсселі вже доволі давно. ЄП ще у 2018 році скористався своїм правом ініціювати процедуру за статтею 7, щоб закликати Раду ЄС визнати порушення Угорщиною цінностей Євросоюзу, і надав факти таких порушень у дванадцятьох сферах державної політики, зокрема, у функціонуванні виборчої системи, забезпеченні незалежності судової влади, свободи слова, боротьбі з корупцією та захисту прав національних менших та спільноти ЛГБТІК+.
20.02.2026 21:39 Ответить
ЄП закликає Єврокомісію, Європейську Раду та держави-члени розпочати процедуру відповідно до статті 7 Договору ЄС, щоб визначити, "чи чинить Угорщина серйозні та постійні порушення цінностей ЄС".
У разі, якщо ці порушення будуть підтверджені, проти Будапешта будуть застосовані санкції, котрі можуть включати призупинення прав, зокрема право голосу представника уряду в Раді ЄС, а також заморожування фінансових надходжень Угорщині із бюджету ЄС.
20.02.2026 21:41 Ответить
США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть" у жовтні 2025. Американські посадовці заявили, що Угорщині надали тимчасове звільнення на рік.

Проте Орбан переконаний, що виняток для Угорщини буде чинним доти, "доки Трамп є президентом США і в Угорщині існує національний уряд". "Це особиста домовленість між двома лідерами. Бюрократи пишуть, що хочуть, але це не має значення", - сказав він.
20.02.2026 21:58 Ответить
А шо заважае уряду припинити торгівлю з мадярами??? Правильно - бабло)))
20.02.2026 21:40 Ответить
Зараз щей на ремонтІ дружби бабла піднімуть.
20.02.2026 21:41 Ответить
вони б у будь-якому разі заблокували кредит ,
тому, якщо його й ремонтувати, то тільки
їхньою працею та грошима
20.02.2026 21:56 Ответить
Що нашому МІДу важко відповісти нашим угорським друзям? : «Всі ремонтні бригади мобілізовані на війну з Росією, котра вивела з ладу нафтопровід. Ми вас повідомимо, коли вони звільняться. Поки радимо купувати найкращу в світі нафту імені Д. Трампа.»
20.02.2026 22:06 Ответить
Самі винні - треба було їм перекрити нафто- і газопроводи ще кілька років тому !
20.02.2026 22:10 Ответить
нашли врага перед выборами? все по методике кремля, придумали бы что-нибудь поинтереснее что-ли..
20.02.2026 22:11 Ответить
Він взагалі яким раком до тих грошей? Їхніх там немає
20.02.2026 22:30 Ответить
В розумінні що угорських грошей там дійсно немає, бо угорська економіка дотаційна.
20.02.2026 22:56 Ответить
Орда, руками своїх холуїв, відкриває другий фронт за нашими спинами.
20.02.2026 22:42 Ответить
Угорщина дотаційна країна, тобто сидить на шиї у інших членів ЄС. Їм не набридло ще 'качання прав' та демонстрація 'особливої позиції' державою, яка мала б розкривати рота лише коли дозволять? Чому б ЄС не припинити повністю будь-які фінансові вливання в Угорщину поки Орбани з його партією не лише буде відсторонений від влади, а ще й опиниться у в'язниці? І не забути оповістити про це угорців .
20.02.2026 22:54 Ответить
 
 