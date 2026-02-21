Фіцо погрожує зупинити постачання електроенергії Україні, якщо до понеділка "Зеленський не відновить транспортування нафти"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.
Про це Фіцо написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
Фіцо попередив про можливу зупинку електропостачання Україні
"Якщо в понеділок український президент не відновить постачання нафти до Словаччини, того ж дня словацькі компанії можуть призупинити постачання аварійної електроенергії в Україну", - зазначив він.
Фіцо також переконаний, що український президент ігнорує мирний підхід Словаччини і поводиться до Словаччини вороже.
Критика Зеленського
"Спочатку він призупинив постачання газу, що завдало нам збитків на 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив поставки нафти, створюючи ще більші збитки та логістичні труднощі", - йдеться у повідомленні.
"За неприйнятну поведінку президента Зеленського щодо Словаччини, яку він фактично розглядає як ворога, вважаю цілком правильним рішення не включати Словаччину до останнього військового кредиту для України на суму 90 млрд євро", - резюмує Фіцо.
Що передувало?
Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
болтштраф !
Вони заморяться неустойку виплачувати !
Електромережі в Словаччині, як й інтерконнектори на кордоні з Україною, не є державними.
Словаччина має керуватись єдиними в ЄС нормами у сфері в енергетики. Які не передбачають жодних кордонів і перешкод на транспортування електроенергії по внутрішньо-європейських лініях.
За зрив виконання контрактів з постачання ЕЕ відповідальність буде нести уряд Словаччини й особисто Фіцо.
А Украина и не отказывается починить нефтепровод, но вначале надо провести тендер на разработку проектной документации, а перед этим провести заседание экспертной комиссии по определения убытков и повреждений, а еще раньше утвердить ее состав, привлекая экспертов Евросоюза... А все это занимает много времени, сами понимаете...
