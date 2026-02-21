УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9666 відвідувачів онлайн
Новини Поставки нафти через трубопровід Дружба
9 121 83

Фіцо погрожує зупинити постачання електроенергії Україні, якщо до понеділка "Зеленський не відновить транспортування нафти"

Фіцо розкритикував школяра, який відмовився потиснути руку президенту Словаччини

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.

Про це Фіцо написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Фіцо попередив про можливу зупинку електропостачання Україні

"Якщо в понеділок український президент не відновить постачання нафти до Словаччини, того ж дня словацькі компанії можуть призупинити постачання аварійної електроенергії в Україну", - зазначив він.

Фіцо також переконаний, що український президент ігнорує мирний підхід Словаччини і поводиться до Словаччини вороже.

Також читайте: Україна пропонує ЄС новий маршрут постачання нафти після пошкодження "Дружби", - ЗМІ

Критика Зеленського

"Спочатку він призупинив постачання газу, що завдало нам збитків на 500 мільйонів євро на рік. Тепер він зупинив поставки нафти, створюючи ще більші збитки та логістичні труднощі", - йдеться у повідомленні.

"За неприйнятну поведінку президента Зеленського щодо Словаччини, яку він фактично розглядає як ворога, вважаю цілком правильним рішення не включати Словаччину до останнього військового кредиту для України на суму 90 млрд євро", - резюмує Фіцо.

Що передувало?

Нагадаємо, 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.

Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Також читайте: Фіцо хоче відправити експертну групу в Україну для перевірки нафтопроводу "Дружба"

Автор: 

Словаччина (1325) нафтопровід (451) електроенергія (6863) Фіцо Роберт (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+44
Недострелений вже почав істерити
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
+40
Виглядає, як заздалегідь погоджена з фіцорбанами операція Кацапії
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
+38
Погрожуємо не відновлювати "дружбу" доти, доки не відновиться постачання електроенергії через Словаччину.
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Погрожуємо не відновлювати "дружбу" доти, доки не відновиться постачання електроенергії через Словаччину.
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 15:43 Відповісти
Яка «дивна» синхронність, в агентів могильовича-фсб - орбана і фіцо-недострєльонного, щоб гадити в ЄС і НАТО!!??
показати весь коментар
21.02.2026 16:47 Відповісти
Недострелений вже почав істерити
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
Мабуть дуже кепське з грошами на Параше шо цей фуцін так верещить. І цікаво, як він, в односторонему порядку розирве контракт? Любий суд його обує на раз.
показати весь коментар
21.02.2026 13:53 Відповісти
так електроенергію ж вони постачають не безкоштовно, фіцо якийсь точно фіцнутий, каже завдали збитків, бо газу не іде через Україну то ще й втратись заробіток за ел.енергію.
показати весь коментар
21.02.2026 14:13 Відповісти
Більше того - електрику вони постачають згідно контрактів , а його одностороннє невиконання мадярами і словаками означає , що на них буде покладено величезний болт штраф !
Вони заморяться неустойку виплачувати !
показати весь коментар
21.02.2026 14:37 Відповісти
Виглядає, як заздалегідь погоджена з фіцорбанами операція Кацапії
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 15:46 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 15:51 Відповісти
Не виглядає, а саме так і є.
показати весь коментар
21.02.2026 16:48 Відповісти
Та так воно і є: кацапи навмисно фіганули по нафтопроводу, щоб у їх агентів Фіцо та Орбана був привід, щоб звинувати Україну та заблокувати допомогу на 90 мільярдів. Кацапи багато не заробляють на "дружбі", а ось заблокувати нам допомогу - це набагато важливіше для них. Євросоюзу пора вже це зрозуміти та щось реально діяти з цими агентами параши.
показати весь коментар
21.02.2026 18:59 Відповісти
Цинічний негідник
показати весь коментар
21.02.2026 13:24 Відповісти
А шо скаже великий лідор, чи є у нього карти .
показати весь коментар
21.02.2026 13:26 Відповісти
а що Словаччині гроші не треба? ел.енергію не безкоштовно дають.
показати весь коментар
21.02.2026 14:16 Відповісти
Хвойди захопили трибуну.
показати весь коментар
21.02.2026 13:27 Відповісти
фіцо може тільки в цюцюрик орбана поцюлувати
показати весь коментар
21.02.2026 13:27 Відповісти
ДО ПОНЕДІЛКА аж)))) А Сам Фіцо не хоче піти туди поремонтувати за 1 день?
показати весь коментар
21.02.2026 13:35 Відповісти
Фіцо і Орбан заявляли що не пошлють в Україну жодної своєї людини ризикувати життям. Мовляв вони до України ніпричому. При цьому цинічні тварюки хочуть щоб українці під обстрілами, без світла і в холоді продовжували качати нафту окупантам. Це нів'які ворота... Фіцо і Орбана потрібно послати за кацапським кораблем і в жорстокій формі. Бо якщо піддатись на шантаж цих московських виродків то буде тільки гірше
показати весь коментар
21.02.2026 16:29 Відповісти
Це блеф чистої води.
Електромережі в Словаччині, як й інтерконнектори на кордоні з Україною, не є державними.
Словаччина має керуватись єдиними в ЄС нормами у сфері в енергетики. Які не передбачають жодних кордонів і перешкод на транспортування електроенергії по внутрішньо-європейських лініях.
За зрив виконання контрактів з постачання ЕЕ відповідальність буде нести уряд Словаччини й особисто Фіцо.
показати весь коментар
21.02.2026 13:41 Відповісти
Може прилетіти невідомий дрон., і буде як з дружбою.
показати весь коментар
21.02.2026 13:57 Відповісти
Де? в Словаччині?
Не робіть спаму, будь-ласка.
показати весь коментар
21.02.2026 15:00 Відповісти
нафтопровід під час війни це зрада, відновлення його вигідно лише корупціонерам
показати весь коментар
21.02.2026 13:44 Відповісти
Тоб то, словацький поц та путинській куесос в односторонему порядку, безпідставно, розірве контракт ? Ню ню.
показати весь коментар
21.02.2026 13:48 Відповісти
А чи є контракт?...
показати весь коментар
21.02.2026 14:16 Відповісти
Вакула, ти же знаєш шо в наш час ничого без контракта не робится.
(Чорт)
показати весь коментар
21.02.2026 14:54 Відповісти
Зачем нам контракт ? Посидели в бане и решили "качать" электроэнергию из ЕС ....
И тут пацан решил "предьяву" нам " выкатить" ?
показати весь коментар
21.02.2026 14:58 Відповісти
Пусть *** сосут.
показати весь коментар
21.02.2026 13:57 Відповісти
"Дружбу"треба було закривати в перший місяць вторгнення росіян.
А тепер як? Тепер має бути тонка форма дипломатії,яку зелене шапіто не розуміє.
І навряд чи зрозуміє,якщо сам найвеличніший робить візити закордон в одязі гопника.
показати весь коментар
21.02.2026 14:00 Відповісти
показати весь коментар
21.02.2026 16:41 Відповісти
Нехай сам ремонтує. Надсилає бригаду і ремонтує за свій рахунок. Під обстрілами. Але ніхто не дасть гарантії, що кацапи знову трубу не зруйнують.
показати весь коментар
21.02.2026 14:07 Відповісти
Шось фіцойобики почали істерити...
показати весь коментар
21.02.2026 14:08 Відповісти
Вибори..

Особисто мені поф. І так нема опалення, води, ее частково..

Ото б добили його - то хоч висплюсь))
показати весь коментар
21.02.2026 14:59 Відповісти
давайте, подивимося.
показати весь коментар
21.02.2026 14:10 Відповісти
Напугал ежа голой жопой.
показати весь коментар
21.02.2026 14:21 Відповісти
Нельзя отключить то, что у большей части населения и так нет большую часть времени.
А Украина и не отказывается починить нефтепровод, но вначале надо провести тендер на разработку проектной документации, а перед этим провести заседание экспертной комиссии по определения убытков и повреждений, а еще раньше утвердить ее состав, привлекая экспертов Евросоюза... А все это занимает много времени, сами понимаете...
показати весь коментар
21.02.2026 14:29 Відповісти
І все це робити після того коли Україну візьмуть в НАТО і ЄС. Бо без гарантій безпеки небезпечно працювати під ракетно-дроновими ударами
показати весь коментар
21.02.2026 16:31 Відповісти
Опять же рекультивация загрязненной территории,получение возмещения от убытков,а то на какие же средствА все это делать?
показати весь коментар
21.02.2026 21:01 Відповісти
От підфартило Україні з сусідами...
показати весь коментар
21.02.2026 14:30 Відповісти
скоріше кегебісти давним давно взяли сусідів погниліше в розробку і просували своїх агентів останні мінімум 20 років
показати весь коментар
21.02.2026 15:01 Відповісти
Угорщина і Словаччина є членами ЄС. Вони можуть заблокувати будь-яке рішення.Навіть вступ України до ЄС, неможливий без їх згоди, незалежно, хто буде у них при владі.Тому "потужному" краще трохи втихомирити свої "дипломатичні понти". Краще країні від цього не стане. Перша ластівка вже прилетіла - Угорщина заблокувала виділення Україні позики від ЄС, на суму 90 мільярдів євро.
показати весь коментар
21.02.2026 14:37 Відповісти
Угорщина та Словаччина зкурвились. Я там була. Люди нормальні були..а зараз - курви..
показати весь коментар
21.02.2026 15:02 Відповісти
Так, як роблять орбан з фіцо, починав і гітлєр у Німеччині, у 20 столітті !!!!
показати весь коментар
21.02.2026 16:50 Відповісти
...а ЄС заблокує позики для угорщини і словаччини... чому б ні?
показати весь коментар
21.02.2026 19:55 Відповісти
На скільки я розумію. Євросоюз надає енергію територіями країн які в неї входять. Тобто це рішення колективне, і нічого з індивідуальним рішенням не пов'язано
показати весь коментар
21.02.2026 14:38 Відповісти
Неозброєним оком видно, шо останнім часом Євросоюз став не дуже союзним. Гроші кремлівської гебні роблять свою чорну справу.
показати весь коментар
21.02.2026 19:39 Відповісти
Спотворення дійсності.
Енергосистема монополізована. А крайніми можна робити кого завгодно.
Як з зерном, що в Польщі вивертали.
То пусте, що суходолом експортується лише 17% від загального. І це всіма країнами. Нам вигідніше сльозу давати ніж про "кернел". Як вони під час війни пропонували викуповувати частки іноземних інвесторів. А крайні європейці))
показати весь коментар
24.02.2026 22:54 Відповісти
Так це вони на рашистській нафті втратять і ще збитки від заборони електроенергії? Потужний премʼєр.
показати весь коментар
21.02.2026 14:38 Відповісти
Інфошум - постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, Джерело: https://censor.net/ua/n3601746
- а можуть і не бути ... ніхто нічого не припинить !
показати весь коментар
21.02.2026 14:39 Відповісти
Ворогів більшає. Талант у зеленого гнома створювати державі ворогів.
показати весь коментар
21.02.2026 14:44 Відповісти
пустіть його, нехай іде й ремонтує. У нас всі воюють або дітей з під завалів витягують.
показати весь коментар
21.02.2026 14:59 Відповісти
да я лучше без света посижу временно пока не наладят поставки с других стран, лишь бы это чмо заткнулось наконец, задолбал уже
показати весь коментар
21.02.2026 15:06 Відповісти
А у Словатчині ще є писменники?
показати весь коментар
21.02.2026 15:10 Відповісти
Як дружньо працюють європейські ******* проти нас. Регулярно роблять ультиматуми, заяви, погрози, наче зібрались другий фронт проти нас почати. Карма прилетить цим паскудам дуже швидко, вони навіть не встигнуть оговтатись, як почнуть хворіти, подихати разом із своїми родинами.
показати весь коментар
21.02.2026 15:16 Відповісти
...та танки пу на кордоні зустрічати разом з шахедами будуть з квітами...
ці рашистськи гості вже в Будапешті були... і в Празі були... і т.д.

раша разбомбила ту дружбу, нехай присилають свої бригади, зап.частини і ремонтуть... бід бомбами пу

в Україні війна, всі на фронті

Зе не волшебник без волшебної палочки і по свістку не відремонтується все...
Зараз всі бригади восстановлюють електрику... і це нагайне питання врятування цивільних від холодомору...
показати весь коментар
21.02.2026 16:38 Відповісти
Пока летять російські ракети, ми не можемо відновити роботу нафтопроводу. Україна не буде ризикувати життями українців ради хотєлок якогось там Фіцина.
показати весь коментар
21.02.2026 15:19 Відповісти
Після візиту РУБІО ДО МАДЯРІВ І СЛОВАКІВ РОЗПОЧАЛИСЯ ПОГРОЗИ.РУБІО Б СКОРІШ ВСЬОГО ПРОПИХАЄ ІНТЕРЕСИ КУЙЛА(НЕ ЗА ДАРОМ)
показати весь коментар
21.02.2026 15:24 Відповісти
Так це що, Фіцо електроенергію в Україну постачає?А Орбан дізель? Не Кая Каллас, і не донька Келлога? Я в шоці.
показати весь коментар
21.02.2026 15:41 Відповісти
Він що п'яний ? Наші експерти вже давно розказують що то уряд Зелі продає свою електрику.
показати весь коментар
21.02.2026 15:54 Відповісти
Балабол. Он отлично знает, что Словакию можно не включать в этот кредит. Просто Германия, как основной донор ЕС потратит деньги не на помощь Словакии а на кредит Украине. Электроэнергии у Словакии особо нет, она есть у ЕС и Украина подключена к энергосистеме ЕС, а не Словакии. Так что он просто отрабатывает денежку.
показати весь коментар
21.02.2026 16:13 Відповісти
Це те про що я попереджав вже давно. Авжеж я гадав що це має статися дещо пізніше, аде видно ************** вже нестерпно чекати поки Україна підпише капітуляцію. Те що зараз робить Орбан, Фіцо і Х'уйло не що інше як наступний план окупації України. А саме енергетична, економічна і фізична блокада України, ціль яких подальша окупація України. Тобло всі так звані наші ''сусіди'' після підписання Україною ''мірної угоди'' далі погрожуючи блокадою, будуть вимагати від України піти на наступні поступки типу відновити поставки нафти, газу, дати коридор на придністров'я, дати воду на крим, вибрати президентом України того кого вони приведуть, дати допуск рашистів і сепарья з окупованих територій на неокуповану територію України, допустити рашистських спостерігачів на наші заводи і склади і тд. Для цього вони найдуть тисячу приводів щоб шантажувати Україну. Важливо чи зараз українська влада піддасться на провокацію і прогнеться. Тоді можете не сумніватися що шантажі і нові вимоги тільки посиляться
показати весь коментар
21.02.2026 16:21 Відповісти
дати воду на крим
Спочатку нехай русняві Каховську дамбу відновлять, яку самі ж і підірвали.
показати весь коментар
21.02.2026 16:44 Відповісти
Можете даже не сумніватись що першим же ділом Тромб і Європа вимагатимуть саме від України відновити постачання води в окупований крим. До того ж це водосховище також потрібне для запуску ЗАЕС. І як завжди давити будуть тільки на Україну, бо як ми бачимо по ''переговорам'' до рашистів нівкого жодних притензій
показати весь коментар
21.02.2026 17:14 Відповісти
Маленька проблемка: Каховського водосховища вже роки три немає. Фізично.
показати весь коментар
21.02.2026 18:21 Відповісти
Ще поляки включать опцію Kresy Wschodnie і все інше... А скоро і rolnik-и польські отримають черговий транш від Путіна...
«Східні креси» (пол, від kres «границя», «кінець», «край») - польська назва територій сьогоденної Західної України) і злу пам'ять про те, як українці їх... типу різня на Волині. А от як Сталін дав можливіть Гітлеру утопити у крові Рowstanie Warszawskie / Варшавське повстання у 1944 році, а до того у 1939 році розшматували Польщу якось забули.

Отака вибіркова пам'ять у тих сусідів...
показати весь коментар
21.02.2026 16:58 Відповісти
Електрика не дрова, її всараї не складеш, і в бочку не наллєш про запас.
показати весь коментар
21.02.2026 16:32 Відповісти
Пора Зеленскому підключити комік-райтерів кварталу і обсміяти харю Фіцо. Бо той щось рамси попутав, хто тут Найвеличніший лідер **********!
показати весь коментар
21.02.2026 16:42 Відповісти
то нехай Хвіцо з Орбаном
пошлють війська захищати нафтопровід
показати весь коментар
21.02.2026 16:42 Відповісти
Какая то у двух ********* истеричная агония.
показати весь коментар
21.02.2026 17:50 Відповісти
в нас є повага до себе? хай йде на 3 букви.
показати весь коментар
21.02.2026 19:00 Відповісти
А в чому була проблема обійтися імпортом з Румунії і Польщі? Тепер, якщо росіяни вибʼють на Заході енергетику, а ці перестануть постачати це вдарить по нашому ВПК.
показати весь коментар
21.02.2026 19:10 Відповісти
Фіца не бажає своїх ремонтників разом ізммадярам прислати до України на відновлення Дружби?
показати весь коментар
21.02.2026 19:22 Відповісти
..тобто допомогу для України повинні підтвердити усі члени ЄС, а електроенергію можуть не подавати самі, без погоди ЄС, це як?
показати весь коментар
21.02.2026 19:31 Відповісти
Нам той нафтопровід в бік не впирається. Мало того, годувати жертві агресії агресора і їхніх холуїв не припустимо в часи війни. Кому він потрібен ті нехай і ремонтують...і платять за транзит нафти в рази більше ніж за транзит в мирні часи.
показати весь коментар
21.02.2026 19:52 Відповісти
Интересно, что недавно фицо пообщался с рубио.
Может это все скоординированная операция "принуждения к миру" Украины, с командным центром в кремле ?
показати весь коментар
21.02.2026 20:17 Відповісти
Цікаво що Україна не достойна ЄС а такі поки як фіцо і орбану достойні..ю
показати весь коментар
21.02.2026 21:05 Відповісти
 
 