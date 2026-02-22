Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину: Сийярто заявил, что по ту сторону границы также живут венгры
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, где также проживают венгры, поэтому в этом вопросе нужна "особая осторожность".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в видеообращении по итогам правительственного энергетического совета, который собрался в воскресенье, чтобы обсудить остановку поставок нефти РФ по трубопроводу "Дружба".
По ту сторону границы также живут венгры
"Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с поставками электроэнергии. Ведь почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", – заявил он.
Спор Венгрии – с президентом Зеленским
Сийярто отметил, что "наш спор не с людьми, которые живут в Украине, не с семьями, которые живут в Украине. Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским".
Что предшествовало?
Напомним, накануне премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита Россией нефти через Украину.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль