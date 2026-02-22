РУС
Новости Антиукраинские заявления в Венгрии
4 563 101

Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину: Сийярто заявил, что по ту сторону границы также живут венгры

Сьянтяро об электроснабжении Украины

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, где также проживают венгры, поэтому в этом вопросе нужна "особая осторожность".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в видеообращении по итогам правительственного энергетического совета, который собрался в воскресенье, чтобы обсудить остановку поставок нефти РФ по трубопроводу "Дружба".

По ту сторону границы также живут венгры

"Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с поставками электроэнергии. Ведь почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", – заявил он.

Читайте также: МИД Украины ответил на угрозы Венгрии и Словакии: Ультиматумы нужно отправлять в Кремль, а не в Киев

Спор Венгрии – с президентом Зеленским

Сийярто отметил, что "наш спор не с людьми, которые живут в Украине, не с семьями, которые живут в Украине. Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским".

Читайте: Венгрия будет блокировать кредит ЕС на €90 млрд для Украины до восстановления "Дружбы", - Сийярто

Что предшествовало?

Напомним, накануне премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита Россией нефти через Украину.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Венгрия (777) Тарифы на электроэнергию (571) Сийярто Петер (203)
Топ комментарии
+21
Раптом з'ясується, що і словаки по той бік кордону живуть.
22.02.2026 13:27 Ответить
+19
То заберіть їх до себе, тих угорців, і не іпіть нам мозок про нацменшини, мову і тд тп.
22.02.2026 13:26 Ответить
+18
я тобі зараз дам!!! Ти хто таке що будеш розпоряджатись де мені жити?ХТО!!!Думай дурню що пишеш!!!!!!!
22.02.2026 13:31 Ответить
Комментировать
Шо ж ти, фраєр, сдал назад? (с)
22.02.2026 20:34 Ответить
