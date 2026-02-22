Венгрия не будет прекращать поставки электроэнергии в Украину: Сийярто заявил, что по ту сторону границы также живут венгры

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, где также проживают венгры, поэтому в этом вопросе нужна "особая осторожность".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал в видеообращении по итогам правительственного энергетического совета, который собрался в воскресенье, чтобы обсудить остановку поставок нефти РФ по трубопроводу "Дружба".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По ту сторону границы также живут венгры

"Сегодня мы также рассмотрели вопросы, связанные с поставками электроэнергии. Ведь почти половина импорта электроэнергии в Украину поступает из Венгрии. Однако мы пришли к выводу, что в этом вопросе нужно действовать с особой осторожностью, поскольку по ту сторону границы также живут венгры, и прекращение экспорта электроэнергии в первую очередь коснется Закарпатья, создаст особые проблемы, вызовы и страдания для тех семей, которые живут по ту сторону границы", – заявил он.

Читайте также: МИД Украины ответил на угрозы Венгрии и Словакии: Ультиматумы нужно отправлять в Кремль, а не в Киев

Спор Венгрии – с президентом Зеленским

Сийярто отметил, что "наш спор не с людьми, которые живут в Украине, не с семьями, которые живут в Украине. Наш спор с украинским государством, с украинским правительством, с президентом Зеленским".

Читайте: Венгрия будет блокировать кредит ЕС на €90 млрд для Украины до восстановления "Дружбы", - Сийярто

Что предшествовало?

Напомним, накануне премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет восстановлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".