МИД Украины ответил на угрозы Венгрии и Словакии: Ультиматумы нужно отправлять в Кремль, а не в Киев

Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словакии в отношении энергоснабжения между странами.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Министерства иностранных дел

"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона. Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Украина находится в постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии по поводу повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами.

"Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются работы по обеспечению безопасности и стабилизации. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнуло, что Украина всегда была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

Но в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также: Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине, если до понедельника "Зеленский не возобновит транспортировку нефти"

Угрозы со стороны Фицо и Орбана

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Вслед за Фицо премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Что предшествовало

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России