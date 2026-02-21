РУС
МИД Украины ответил на угрозы Венгрии и Словакии: Ультиматумы нужно отправлять в Кремль, а не в Киев

МИД Украины ответил на угрозы Будапешта и Братиславы

Украина отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словакии в отношении энергоснабжения между странами.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Реакция Министерства иностранных дел

"Такие действия в ситуации массированных и целенаправленных российских обстрелов энергетической инфраструктуры Украины и попыток Москвы оставить украинцев без электроэнергии, отопления и газа во время экстремальных морозов, являются провокационными, безответственными и ставят под угрозу энергетическую безопасность всего региона. Тем самым правительства Венгрии и Словакии не только подыгрывают агрессору, но и вредят собственным энергетическим компаниям, которые осуществляют энергоснабжение на коммерческой основе", - говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Украина находится в постоянном контакте с представителями Европейской Комиссии по поводу повреждений украинской энергетической инфраструктуры, нанесенных ежедневными российскими ударами.

"Мы также довели информацию о последствиях этих атак на инфраструктуру нефтепровода "Дружба" до правительств Венгрии и Словакии. Под ежедневными угрозами новых ракетных атак продолжаются работы по обеспечению безопасности и стабилизации. Также Украина предложила альтернативные пути решения вопроса поставки не российской нефти в эти страны", - говорится в заявлении.

МИД подчеркнуло, что Украина всегда была, есть и будет надежным энергетическим партнером ЕС и транзитером энергоресурсов.

Но в условиях безосновательных и безответственных угроз, которые звучат из Будапешта и Братиславы в последние дни, Украина рассматривает возможность задействовать "Механизм раннего предупреждения", предусмотренный Соглашением об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.

"Мы призываем правительства Венгрии и Словацкой Республики к конструктивному взаимодействию и ответственному поведению. Ультиматумы следует отправлять в Кремль, и точно не в Киев", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Читайте также: Фицо угрожает остановить поставки электроэнергии Украине, если до понедельника "Зеленский не возобновит транспортировку нефти"

Угрозы со стороны Фицо и Орбана

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Вслед за Фицо премьер Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии в Украину, если не будет возобновлен транзит нефти по нефтепроводу "Дружба".

Что предшествовало

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Читайте также: Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России

Венгрия (773) МИД (670) Словакия (380) шантаж (10) Тарифы на электроэнергию (566)
Топ комментарии
+9
кацапчику , тобі не зрозуміти , просто нема чим .
показать весь комментарий
21.02.2026 21:51 Ответить
+5
А шо, мовчати коли ********** шльондри фіцойобики лайно льють на Україну? Нехай направляють свої ремонтні бригади і вони ремонтують нафтопровод під обстрілами їхніх дружбанів.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:06 Ответить
+5
Того і маєм проблеми з кацапами тому що надто довго їм в рота та сраку заглядали, все боялись, як кажуть каби чАво ньЄ вишлА. А домовлятися з ким? З тими хто на ***** працює та бабло від нього отримує щоб посрати європейців між собою?
показать весь комментарий
21.02.2026 22:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Доки всім весело як " потужно" МЗС України та Угорщини кидається какахами, в українців є шанс сидіти без світла навіть у разі відсутності обстрілів, а як назло на сьогодні ще й обстріл анонсували🤬
показать весь комментарий
21.02.2026 21:38 Ответить
Ну , вам же сказано - скаржитись будете ***** !
показать весь комментарий
21.02.2026 22:11 Ответить
Це і так ясно, далі що. Чи дипломатична робота тільки з тими буває хто подобається. Нажаль світ політики ви ж розумієте не справедливий від слова зовсім.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:29 Ответить
Заява мзс має своїх авторів.
Хто ці мудаки,що тягнуть до напруження з двома країнами НАТО в час широкомасштабної війни з росією,нехай публікують свої імена.
Та і мзс повністю замінює оп,як раніше,так і тепер,але воно без коментарів.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:47 Ответить
кацапчику , тобі не зрозуміти , просто нема чим .
показать весь комментарий
21.02.2026 21:51 Ответить
Таких як ти розумію і чому вони так поводяться.
А ось в тебе нема аргументів на тему,подоляцький.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:02 Ответить
Куколд- заткнися.. Просто дивися.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:55 Ответить
А шо, мовчати коли ********** шльондри фіцойобики лайно льють на Україну? Нехай направляють свої ремонтні бригади і вони ремонтують нафтопровод під обстрілами їхніх дружбанів.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:06 Ответить
Мзс має дипломатію вести,а не підбурювати людей до срачу: нехай туди їде,договориться щось,а не з укриття посилати образливі заявки на адресу країн НАТО.
Ще зеботів мож зрозуміти - їм платять,так мзс реально щось має робити, мало ще проблем з росією країна має?
показать весь комментарий
21.02.2026 22:15 Ответить
Того і маєм проблеми з кацапами тому що надто довго їм в рота та сраку заглядали, все боялись, як кажуть каби чАво ньЄ вишлА. А домовлятися з ким? З тими хто на ***** працює та бабло від нього отримує щоб посрати європейців між собою?
показать весь комментарий
21.02.2026 22:26 Ответить
І "хто на ***** працює та бабло від нього отримує"?
показать весь комментарий
21.02.2026 22:31 Ответить
Як хто? фіцейобики, не знав?
показать весь комментарий
21.02.2026 22:42 Ответить
Таких немає в природі,є прізвища та імена.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:45 Ответить
На жаль є... І не ліпи з себе ************** бо кацапсятиною починає смердіти.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:54 Ответить
Знову тупо "білий шум", як і сьогоднішні "жарти" голови МЗС та премʼєра Польщі щодо орбана і фіцо, це все весело, але це пусті балачки. Якщо вони перекриють електоопостачання може ще вислухаємо про стурбованість від Єврокомісії. Людям, які під обстрілоами без світла у морози сидять у холодних квартирах від цих розмов краще не стає.

Всі різниця між єврокуколдами та виродками орбаном і фіцо у тому, що останні "діють", а перші лише "язиком мелять".
показать весь комментарий
21.02.2026 21:51 Ответить
Все правильно, але вони діяти будуть в будь якому випадку. Привід завжди знайдеться. Х*йло за це і платить.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:56 Ответить
Ніхто.... нічого...не...перекриє... Цікаво, ви теж за сіллю бігали по магазинах 5 років тому?
показать весь комментарий
21.02.2026 21:57 Ответить
А без світла сидітиме також кремль чи ні?
показать весь комментарий
21.02.2026 21:54 Ответить
"Спонсорам" шістьорки пред'яв не кидають, їх справа підмахувати тому хто платить 🤔
показать весь комментарий
21.02.2026 21:55 Ответить
Читаєш коменти-одні кацапи."Наше МЗС- погане, орбїани і фіцо-молодці." А ,шо нам треба зробити,попросить кацапів по нас не стрілять?
показать весь комментарий
21.02.2026 22:15 Ответить
Наше мзс, має вірішувати питання, а не влаштовувати онлайнсрач для публіки.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:25 Ответить
Предложите орбану и фицику самим восстановить разрушенное их хозяевами. Сейчас у Украины нет средств на востоновление для них разрушенных мощностей, так как они постоянно блокируют помощь для Украины.
А так же разместить их пво, для защиты этого трубопровода по его всей длине.
Интересно посмотреть на их реакцию.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:26 Ответить
Цікаво, кацапською коли спілкуватись перестанеш? Армія Мова Віра! Дістали кацапомовні.
показать весь комментарий
21.02.2026 23:52 Ответить
ты кацап две недели как авторизировался и будешь тут вякать? ***** пошел.
показать весь комментарий
22.02.2026 01:18 Ответить
Треба їм відповісти так : "Можете відсосати великий український *** кацапстанські холуї"!!!
показать весь комментарий
22.02.2026 00:24 Ответить
 
 