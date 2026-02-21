РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4484 посетителя онлайн
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Сотрудничество Украины и Словакии
2 514 12

Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России

Словацкая оппозиция: Фицо угрожает Украине энергетической блокадой по указанию Кремля

Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" (SaS) заявила, что премьер-министр Роберт Фицо угрожает Украине по указанию России.

Об этом пишет Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция оппозиции

"Этот шаг является не только моральным поражением, но и чисто экономическим нонсенсом", - так партия реагирует на возможность прекращения поставок электроэнергии.

"Свобода и солидарность" призвала словацкое правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

"Роберт Фицо снова становится продолжением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора для Словакии – мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живое предательство", – заявил глава партии SaS Бранислав Грёлинг.

"Угроза Фицо отключить Украину от электроснабжения – это логический нонсенс. Без электроэнергии поврежденную "Дружбу" трудно отремонтировать, а без стабильного электроснабжения даже насосные станции не могут надежно работать. Премьер-министр заводит себя и всю Словакию в ловушку – если Украина не будет иметь электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет. А мы продолжим сидеть здесь на запасах из аварийных резервов", – сказал депутат партии Кароль Галек.

Читайте также: Фицо хочет отправить экспертную группу в Украину для проверки нефтепровода "Дружба"

Угрозы Фицо

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

Читайте также: Орбан угрожает остановить поставки электроэнергии Украине: Могут произойти плохие вещи

Автор: 

Словакия (380) Тарифы на электроэнергию (566) Фицо Роберт (207)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Теж мені секрет))))

Вся агентура РФ ВИДНА УЖЕ - це і Меркель і Фіцо і Орбан і італійські кретини і сербські і тд і тд.

На підкуп тратилось не менше у них чим на ВПК
показать весь комментарий
21.02.2026 20:48 Ответить
+16

але фіцу потрібно повісити
показать весь комментарий
21.02.2026 20:47 Ответить
+6
Звичайно,бо він одна із шльондр на викликах з кремля...
показать весь комментарий
21.02.2026 20:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан

але фіцу потрібно повісити
показать весь комментарий
21.02.2026 20:47 Ответить
💯% ‼️‼️‼️
показать весь комментарий
21.02.2026 20:47 Ответить
Теж мені секрет))))

Вся агентура РФ ВИДНА УЖЕ - це і Меркель і Фіцо і Орбан і італійські кретини і сербські і тд і тд.

На підкуп тратилось не менше у них чим на ВПК
показать весь комментарий
21.02.2026 20:48 Ответить
Саме так і ні як інакше.
показать весь комментарий
21.02.2026 20:52 Ответить
Звичайно,бо він одна із шльондр на викликах з кремля...
показать весь комментарий
21.02.2026 20:55 Ответить
Все правильно сказав. Браво Кароль Галек!
показать весь комментарий
21.02.2026 21:15 Ответить
@ "Словаччина та Угорщина не можуть просто так взяти та обмежити перетоки електроенергії до України. Бо в такому випадку це буде порушенням правил участі у системі ENTSO-E, а національні оператори ринків е/е цих країн - SEPS (Словаччина) та MAVIR (Угорщина) можуть залишитися без сертифікації. Це призведе до неможливості імпорту/експорту електроенергії обидвома країнами з загальної європейської системи.
А враховуючи, що самі Словаччина та Угорщина залежить від імпорту електроенергії приблизно на 40% - для них це буде критичніше, ніж позбутись російської нафти."
показать весь комментарий
21.02.2026 21:17 Ответить
Єврокуколди з Брюсселя цього ніколи не зроблять, тому Фіцо і Орбан будуть спокійно вимикати електроенергію українцям, чудово знаючи, що окрім пустих балачок, наслідків для них не буде.
показать весь комментарий
21.02.2026 21:36 Ответить
Правильно. Як зупинити допомогу ЄС Україні? Розбомбити "Дружбу" , підказати Зеленскому тексти з гавканням на всіх і вся, і ротом своїх проституток в ЄС підняти хвилю обурення, та блокування допомоги Україні. А звідки лошарі актору, який тепер грає роль головного дипломата України, знати, що дипломатія - це мистецтво ведення переговорів для запобігання чи врегулювання конфліктів, пошуку компромісів та розвитку міжнародного співробітництва.
показать весь комментарий
21.02.2026 22:11 Ответить
Сколько же в Европе рашкованских шестёрок
показать весь комментарий
21.02.2026 22:18 Ответить
Не тільки. У нього та у Вітюші Орбана пропадає маржа від переробки нафти з кацапії - основи їх дулекрутства.
показать весь комментарий
21.02.2026 23:16 Ответить
Нехай організовують майдан і скидають кацапського холуя фіцо, а Україна в цьому їм допоможе!
показать весь комментарий
22.02.2026 00:25 Ответить
 
 