Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России
Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" (SaS) заявила, что премьер-министр Роберт Фицо угрожает Украине по указанию России.
Об этом пишет Dennik N, сообщает Цензор.НЕТ.
Реакция оппозиции
"Этот шаг является не только моральным поражением, но и чисто экономическим нонсенсом", - так партия реагирует на возможность прекращения поставок электроэнергии.
"Свобода и солидарность" призвала словацкое правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.
"Роберт Фицо снова становится продолжением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора для Словакии – мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живое предательство", – заявил глава партии SaS Бранислав Грёлинг.
"Угроза Фицо отключить Украину от электроснабжения – это логический нонсенс. Без электроэнергии поврежденную "Дружбу" трудно отремонтировать, а без стабильного электроснабжения даже насосные станции не могут надежно работать. Премьер-министр заводит себя и всю Словакию в ловушку – если Украина не будет иметь электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет. А мы продолжим сидеть здесь на запасах из аварийных резервов", – сказал депутат партии Кароль Галек.
Угрозы Фицо
Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
але фіцу потрібно повісити
Вся агентура РФ ВИДНА УЖЕ - це і Меркель і Фіцо і Орбан і італійські кретини і сербські і тд і тд.
На підкуп тратилось не менше у них чим на ВПК
А враховуючи, що самі Словаччина та Угорщина залежить від імпорту електроенергії приблизно на 40% - для них це буде критичніше, ніж позбутись російської нафти."