Словацкая оппозиция заявила, что Фицо угрожает Украине по указанию России

Оппозиционная партия Словакии "Свобода и солидарность" (SaS) заявила, что премьер-министр Роберт Фицо угрожает Украине по указанию России.

Реакция оппозиции

"Этот шаг является не только моральным поражением, но и чисто экономическим нонсенсом", - так партия реагирует на возможность прекращения поставок электроэнергии.

"Свобода и солидарность" призвала словацкое правительство серьезно заняться диверсификацией поставок нефти.

"Роберт Фицо снова становится продолжением руки Москвы и открыто саботирует Украину в то время, когда она сталкивается с самой суровой зимой и российскими атаками на энергетику. Этот ультиматум касается не нефти, а позора для Словакии – мы потеряем деньги за электроэнергию, потеряем авторитет в ЕС и снова покажем миру, что мы на неправильной стороне истории. Фицо не хочет помогать своим соседям, он хочет им навредить. Это не политика, это живое предательство", – заявил глава партии SaS Бранислав Грёлинг.

"Угроза Фицо отключить Украину от электроснабжения – это логический нонсенс. Без электроэнергии поврежденную "Дружбу" трудно отремонтировать, а без стабильного электроснабжения даже насосные станции не могут надежно работать. Премьер-министр заводит себя и всю Словакию в ловушку – если Украина не будет иметь электроэнергии для ремонта инфраструктуры, нефть никогда не потечет. А мы продолжим сидеть здесь на запасах из аварийных резервов", – сказал депутат партии Кароль Галек.

Угрозы Фицо

Напомним, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что аварийные поставки электроэнергии в Украину могут быть прекращены, если до понедельника, 23 февраля, президент Владимир Зеленский не возобновит поставки нефти.

