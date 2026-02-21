Словацька опозиція заявила, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії

Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) заявила, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії.

Про це пише Dennik N, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція опозиції

"Цей крок є не тільки моральною поразкою, але й чисто економічним нонсенсом",- так партія реагує на можливість припинення постачання електроенергії.

"Свобода і солідарність" закликала словацький уряд серйозно зайнятися диверсифікацією постачання нафти.

"Роберт Фіцо знову стає продовженням руки Москви і відкрито саботує Україну в той час, коли вона стикається з найсуворішою зимою і російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум стосується не нафти, а ганьби для Словаччини – ми втратимо гроші за електроенергію, втратимо авторитет в ЄС і знову покажемо світу, що ми на неправильній стороні історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива зрада", – заявив очільник партії SaS Браніслав Грьолінг.

"Погроза Фіцо відключити Україну від електропостачання – це логічний нонсенс. Без електроенергії пошкоджену "Дружбу" важко відремонтувати, а без стабільного електропостачання навіть насосні станції не можуть надійно працювати. Прем'єр-міністр заводить себе і всю Словаччину в пастку – якщо Україна не матиме електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече. А ми продовжимо сидіти тут на запасах з аварійних резервів",- сказав депутат партії Кароль Галек.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.

