Словацька опозиція заявила, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії

Словацька опозиція: Фіцо погрожує Україні енергетичною блокадою за вказівкою Кремля

Опозиційна партія Словаччини "Свобода і солідарність" (SaS) заявила, що прем'єр-міністр Роберт Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії.

Про це пише Dennik N, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція опозиції

"Цей крок є не тільки моральною поразкою, але й чисто економічним нонсенсом",- так партія реагує на можливість припинення постачання електроенергії.

"Свобода і солідарність"  закликала словацький уряд серйозно зайнятися диверсифікацією постачання нафти.

"Роберт Фіцо знову стає продовженням руки Москви і відкрито саботує Україну в той час, коли вона стикається з найсуворішою зимою і російськими атаками на енергетику. Цей ультиматум стосується не нафти, а ганьби для Словаччини – ми втратимо гроші за електроенергію, втратимо авторитет в ЄС і знову покажемо світу, що ми на неправильній стороні історії. Фіцо не хоче допомагати своїм сусідам, він хоче їм нашкодити. Це не політика, це жива зрада", – заявив очільник партії SaS Браніслав Грьолінг.

"Погроза Фіцо відключити Україну від електропостачання – це логічний нонсенс. Без електроенергії пошкоджену "Дружбу" важко відремонтувати, а без стабільного електропостачання навіть насосні станції не можуть надійно працювати. Прем'єр-міністр заводить себе і всю Словаччину в пастку – якщо Україна не матиме електроенергії для ремонту інфраструктури, нафта ніколи не потече. А ми продовжимо сидіти тут на запасах з аварійних резервів",- сказав депутат партії Кароль Галек.

Погрози Фіцо

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.

Теж мені секрет))))

Вся агентура РФ ВИДНА УЖЕ - це і Меркель і Фіцо і Орбан і італійські кретини і сербські і тд і тд.

На підкуп тратилось не менше у них чим на ВПК
21.02.2026 20:48 Відповісти
+17

але фіцу потрібно повісити
21.02.2026 20:47 Відповісти
+8
@ "Словаччина та Угорщина не можуть просто так взяти та обмежити перетоки електроенергії до України. Бо в такому випадку це буде порушенням правил участі у системі ENTSO-E, а національні оператори ринків е/е цих країн - SEPS (Словаччина) та MAVIR (Угорщина) можуть залишитися без сертифікації. Це призведе до неможливості імпорту/експорту електроенергії обидвома країнами з загальної європейської системи.
А враховуючи, що самі Словаччина та Угорщина залежить від імпорту електроенергії приблизно на 40% - для них це буде критичніше, ніж позбутись російської нафти."
21.02.2026 21:17 Відповісти
💯% ‼️‼️‼️
21.02.2026 20:47 Відповісти
Саме так і ні як інакше.
21.02.2026 20:52 Відповісти
Звичайно,бо він одна із шльондр на викликах з кремля...
21.02.2026 20:55 Відповісти
Все правильно сказав. Браво Кароль Галек!
21.02.2026 21:15 Відповісти
21.02.2026 21:17 Відповісти
Єврокуколди з Брюсселя цього ніколи не зроблять, тому Фіцо і Орбан будуть спокійно вимикати електроенергію українцям, чудово знаючи, що окрім пустих балачок, наслідків для них не буде.
21.02.2026 21:36 Відповісти
Правильно. Як зупинити допомогу ЄС Україні? Розбомбити "Дружбу" , підказати Зеленскому тексти з гавканням на всіх і вся, і ротом своїх проституток в ЄС підняти хвилю обурення, та блокування допомоги Україні. А звідки лошарі актору, який тепер грає роль головного дипломата України, знати, що дипломатія - це мистецтво ведення переговорів для запобігання чи врегулювання конфліктів, пошуку компромісів та розвитку міжнародного співробітництва.
21.02.2026 22:11 Відповісти
Сколько же в Европе рашкованских шестёрок
21.02.2026 22:18 Відповісти
Не тільки. У нього та у Вітюші Орбана пропадає маржа від переробки нафти з кацапії - основи їх дулекрутства.
21.02.2026 23:16 Відповісти
Нехай організовують майдан і скидають кацапського холуя фіцо, а Україна в цьому їм допоможе!
22.02.2026 00:25 Відповісти
Скоро Фіцо буде звать росіян: "Путин асвабади от европейского гнета"......
22.02.2026 05:57 Відповісти
Дело не в нефти, а откатах. Саудовская нефть лучше по качеству, хоть и дороже, но там откаты не канают. Схема примитивная - в кремле фицо договаривается о поставках по заниженной цене и обязуется определенный процент возвращать. Схем отката несколько. От банальной наличности (в основном в постсовковый странах), до перевода в оффшоры (в словакии не так просто оперировать наличностью, могут и посадить). В итоге все довольны, пока жижа качается по Дружбе.
22.02.2026 09:15 Відповісти
 
 