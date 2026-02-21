МЗС України відповіло на погрози Угорщини та Словаччини: Ультиматуми треба відправляти до Кремля, а не до Києва

МЗС України відповіло на погрози Будапешта та Братислави

Україна відкидає та засуджує ультиматуми та шантаж з боку керівництва урядів Угорщини та Словаччини щодо енергопостачання між країнами.

Про це йдеться у заяві МЗС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

Реакція Міністерства закордонних справ

"Такі дії в ситуації масованих та цілеспрямованих російських обстрілів енергетичної інфраструктури України і намагань Москви залишити українців без електроенергії, опалення та газу під час екстремальних морозів, є провокативними, безвідповідальними, та ставлять під загрозу енергетичну безпеку всього регіону. Тим самим уряди Угорщини і Словаччини не лише підіграють агресору, а й шкодять власним енергетичним компаніям, які здійснюють енергопостачання на комерційній основі", - сказано в заяві.

У відомстві зазначили, що Україна перебуває на постійному контакті з представниками Європейської Комісії щодо пошкоджень української енергетичної інфраструктури, завданих щоденними російськими ударами.

"Ми також довели інформацію про наслідки цих атак на інфраструктуру нафтопроводу "Дружба" до урядів Угорщини і Словаччини. Під щоденними загрозами нових ракетних атак тривають безпекові, стабілізаційні ремонтні роботи. Також, Україна запропонувала альтернативні шляхи вирішення питання постачання не російської нафти до цих країн", - йдеться у заяві.

МЗС наголосило, що Україна завжди була, є і залишатиметься надійним енергетичним партнером ЄС і транзитером енергоресурсів.

Але в умовах безпідставних і безвідповідальних погроз, які лунають з Будапешта і Братислави протягом останніх днів, Україна розглядає можливість задіяти "Механізм раннього попередження", передбачений Угодою про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

"Ми закликаємо уряди Угорщини та Словацької Республіки до конструктивної взаємодії та відповідальної поведінки. Ультиматуми слід відправляти до Кремля, і точно не до Києва", - додали у зовнішньополітичному відомстві.

Читайте також: Фіцо погрожує зупинити постачання електроенергії Україні, якщо до понеділка "Зеленський не відновить транспортування нафти"

Погрози з боку Фіцо та Орбана

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що аварійні постачання електроенергії в Україну можуть бути припинені, якщо до понеділка, 23 лютого, президент Володимир Зеленський не відновить постачання нафти.

Слідом за Фіцо прем'єр Угорщини Віктор Орбан пригрозив припинити постачання електроенергії до України, якщо не буде відновлений транзит нафти нафтопроводом "Дружба".

Що передувало

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Читайте також: Словацька опозиція заявила, що Фіцо погрожує Україні за вказівкою Росії

Доки всім весело як " потужно" МЗС України та Угорщини кидається какахами, в українців є шанс сидіти без світла навіть у разі відсутності обстрілів, а як назло на сьогодні ще й обстріл анонсували🤬
Це і так ясно, далі що. Чи дипломатична робота тільки з тими буває хто подобається. Нажаль світ політики ви ж розумієте не справедливий від слова зовсім.
Мзс має дипломатію вести,а не підбурювати людей до срачу: нехай туди їде,договориться щось,а не з укриття посилати образливі заявки на адресу країн НАТО.
Ще зеботів мож зрозуміти - їм платять,так мзс реально щось має робити, мало ще проблем з росією країна має?
Тобі вже відповіли, що всі роки незалежності Україна і її МЗС заглядали всім в рота і практично з усім погоджувались. Сильно це нам допомогло?! Подивись на Сікорського, його вважають за одного з найкращих дипломатів **********, багато він бігає з поклонами? Ні, він відстоює польську, і ширше європейську політику дуже навіть агресивно.
Знову тупо "білий шум", як і сьогоднішні "жарти" голови МЗС та премʼєра Польщі щодо орбана і фіцо, це все весело, але це пусті балачки. Якщо вони перекриють електоопостачання може ще вислухаємо про стурбованість від Єврокомісії. Людям, які під обстрілоами без світла у морози сидять у холодних квартирах від цих розмов краще не стає.

Всі різниця між єврокуколдами та виродками орбаном і фіцо у тому, що останні "діють", а перші лише "язиком мелять".
