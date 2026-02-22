Венгрия применит три "контрмеры" против Украины, - Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия применит против Украины три "контрмеры", несмотря на то, что стране удалось устранить риски для энергообеспечения из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, опубликованном Орбаном в соцсети Х.

Угрозы для Венгрии нет

Так, по словам венгерского премьера, он созвал Совет национальной энергобезопасности из-за якобы "шантажа со стороны Украины".

Орбан заявил, что действия Киева в отношении нефтепровода "Дружба" создали риски для энергообеспечения страны.

"Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено", – сказал он.

Венгерские "контрмеры"

В то же время Орбан подчеркнул, что его правительство применит три "контрмеры" против Украины:

Венгрия не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию.

Будапешт официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, который был ранее согласован в Брюсселе.

Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ.

Что предшествовало

27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".

Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.

В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

