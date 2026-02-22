Венгрия применит три "контрмеры" против Украины, - Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия применит против Украины три "контрмеры", несмотря на то, что стране удалось устранить риски для энергообеспечения из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, опубликованном Орбаном в соцсети Х.
Угрозы для Венгрии нет
Так, по словам венгерского премьера, он созвал Совет национальной энергобезопасности из-за якобы "шантажа со стороны Украины".
Орбан заявил, что действия Киева в отношении нефтепровода "Дружба" создали риски для энергообеспечения страны.
"Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено", – сказал он.
Венгерские "контрмеры"
В то же время Орбан подчеркнул, что его правительство применит три "контрмеры" против Украины:
- Венгрия не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию.
- Будапешт официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, который был ранее согласован в Брюсселе.
- Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ.
Что предшествовало
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx-Kux-72CVs&ved=2ahUKEwjrg6z7ne2SAxUSBNsEHfq2DCUQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw1PJ1JfYDo2pcXGU9tknbiz
www.youtube.com › watch
24 вер. 2025 р. · Говорят, он дал денег Орбану, спас Трампа от банкротства и работал с Путиным. ФБР вносило его в список самых разыскиваемых преступников, .…
А тепер доведеця відновлювати нафтогін. Вжепяшли виляння хвостом про Одеса-Броди
У всіх країнах треба проводити таку роботу - але ніде вона не проводиться
Але
Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України
Так що кОрбан в будь-якому випадку застосує. Casus belli русня підкаже.
А саме головне, Зеленський начебто за Україну, ну всі так думають, але дуже гарно виконав завдання кремля - ні домоги,
ні палива, ні санкцій.
Как говорил Василий Алибабаевич с Джентльменов удачи "и я этот собака десять лет терпеть буду!?"
Ринок не
терпитьпороднечи. Угорщина втратить твердий ринок, репутпацію та гроши.
Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.
Підпис вже є? Є. Побачимо реакцію ЄС і скільки країн буде проти вилділення грошей Угорщіні яка є не країною донором а піявкою ЄС.
Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
Надовго? Як поясните це ЄС?
Навіщо ці полуміри? Об'являйте вже війну Україні та покінчимо з питанням Угорщини раз і назавжди.