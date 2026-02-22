РУС
7 880 48

Венгрия применит три "контрмеры" против Украины, - Орбан

Орбан о контрмерах против Украины

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия применит против Украины три "контрмеры", несмотря на то, что стране удалось устранить риски для энергообеспечения из-за остановки поставок нефти по трубопроводу "Дружба".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в видео, опубликованном Орбаном в соцсети Х.

Угрозы для Венгрии нет

Так, по словам венгерского премьера, он созвал Совет национальной энергобезопасности из-за якобы "шантажа со стороны Украины".

Орбан заявил, что действия Киева в отношении нефтепровода "Дружба" создали риски для энергообеспечения страны.

"Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено", – сказал он.

Венгерские "контрмеры"

В то же время Орбан подчеркнул, что его правительство применит три "контрмеры" против Украины:

  • Венгрия не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не получит нефть через украинскую территорию.
  • Будапешт официально отказывается одобрить выделение военного займа Украине, который был ранее согласован в Брюсселе.
  • Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ.

Орбан о контрмерах против Украины

Что предшествовало

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Топ комментарии
+28
Нам байдуже, Орбан буде покараний за співпрацю з путіним
22.02.2026 15:45
+24
контрзаходи відбудуться 12 квітня 2026 року.
22.02.2026 15:39
+18
Срака путіна орбан іди нах.й
22.02.2026 15:41
контрзаходи відбудуться 12 квітня 2026 року.
22.02.2026 15:39
Нам байдуже, Орбан буде покараний за співпрацю з путіним
22.02.2026 15:45
Вам байдуже а Україні не байдуже.
22.02.2026 15:47
Усе, що наказали орбану зробити, як агенту могилєвіча-фсб, він виконує!!

https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dx-Kux-72CVs&ved=2ahUKEwjrg6z7ne2SAxUSBNsEHfq2DCUQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw1PJ1JfYDo2pcXGU9tknbiz

www.youtube.com › watch



24 вер. 2025 р. · Говорят, он дал денег Орбану, спас Трампа от банкротства и работал с Путиным. ФБР вносило его в список самых разыскиваемых преступников, .…
22.02.2026 15:49
Напевно. Але Зеленьський приклав руку до патової ситуації. Поки Зеленьський із трибу5и Мюнхєнської конференції ні сіло ні впало не почав хамити про живіт Орбана, за Дружбу ніхто і не заїкнувся.
А тепер доведеця відновлювати нафтогін. Вжепяшли виляння хвостом про Одеса-Броди
22.02.2026 16:24
Не дочекаються!
22.02.2026 16:28
Срака путіна орбан іди нах.й
22.02.2026 15:41
Хоча б в якійсь країні , така робота , проводилась ?
22.02.2026 16:23
а в якіх ще потрібно було проводити? У франції чи Англії? розкажи
22.02.2026 16:27
А в яких не треба ?
У всіх країнах треба проводити таку роботу - але ніде вона не проводиться
22.02.2026 16:31
Мал клоп, да вонюч (стара сруцька поговорка)
22.02.2026 15:44
Терпець у ЕС може і урватися
22.02.2026 15:47
Всереться угорщина, а поки що пук в калюжу..
22.02.2026 15:51
Балакуча дупа ***** - орбан, відпрацьовує своєму господарю так справно, що навіть програш на майбутніх виборах його не лякають, мабуть страшніше все ж таки бути вбитим ****** ніж своїми.
22.02.2026 16:00
І це буде першим кроком до їх виходу з ЄС.
22.02.2026 16:02
Орбана на виборах зіллють в унітаз
22.02.2026 17:19
Не факт
22.02.2026 18:25
Для дотаційної корумпованої помийки яка залежна абсолютно від усіх вони забагато на себе беруть.
22.02.2026 16:02
"Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання. Безперебійне, нормальне функціонування країни забезпечено", - сказав він... Тобто все це легко могло бути зроблено і раніше, але чомусь не робилось?...
22.02.2026 16:02
орбан робить те що пуйло йому наказав
22.02.2026 16:05
10% дизеля Україна вже замістила , а с позикою буде як раніше ЄС уріже пайку Орбану буде як міленький
22.02.2026 16:04
Подорожчав ще на 1 грн. Загалом на5 грн. Як і бензин. За один місяць.
22.02.2026 21:04
Ми усунули цю небезпеку, ухвалили відповідні рішення, тому сьогодні в Угорщині немає загрози безпеці постачання.
Але
Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України
Так що кОрбан в будь-якому випадку застосує. Casus belli русня підкаже.
22.02.2026 16:06
19 пакет вони теж блокували і шо
22.02.2026 16:08
Тобто зроблять все те, що й раніше робили.
22.02.2026 16:19
А колись було так, що він підтримував санкції проти рф або будь-яку допомогу Україні (без примусу)? Нагадайте, будь ласка, коли таке було "від душі"?
22.02.2026 16:21
Фіцо , виходь підлий трус !
22.02.2026 16:24
Якби його викрасти і обміняти на нашого азовця...?
22.02.2026 16:26
звичайна тактика кремля - "кругом врагі" - вигадати собі ворога , аби населення об'єдналось навколо <******* орбана !
22.02.2026 16:29
От що і треба було довести. Адже все то дійство з тою довбаною "Дружбою" було здійснено саме заради того - блокування санкцій, кредиту, вступу. Все, згідно сценарію з кремля.
22.02.2026 16:45
********* мадярське
22.02.2026 16:50
А це все наш "діпломат" думав, що він на сцені кварталу, шуткував про живіт Орбана.
А саме головне, Зеленський начебто за Україну, ну всі так думають, але дуже гарно виконав завдання кремля - ні домоги,
ні палива, ні санкцій.
Как говорил Василий Алибабаевич с Джентльменов удачи "и я этот собака десять лет терпеть буду!?"
22.02.2026 16:52
Нюрнберг.2030 На лавці підсудних поруч із куйлом рашистським ,як співучасник його злочинів в Україні , сиділи мадяри Орбан і Всеріято, словак ФІцьо і де-кілька "зелених зрадників з України"
22.02.2026 16:52
Та ти хер посмокчеш,свиня. Скоро квітень. І ти ще пожалкуєш падло.
22.02.2026 16:59
Щось серун надто розпердівся - мабуть, відчуває, що пролітає на виборах, як онуча.
22.02.2026 17:22
Угорщина не відновить експорт дизельного пального....
Ринок не
терпитьпороднечи. Угорщина втратить твердий ринок, репутпацію та гроши.
Будапешт офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні, яка була раніше узгоджена в Брюсселі.
 Підпис вже є? Є. Побачимо реакцію ЄС і скільки країн буде проти вилділення грошей Угорщіні яка є не країною донором а піявкою ЄС.
Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ.
Надовго? Як поясните це ЄС?
22.02.2026 17:25
Орбанутий значить ***...тий, що ще казати. Для нього головне гроші від ху...ла в особисту кишеню, а як Угорщина виживати буде це йому не цікаво
22.02.2026 17:34
Орбан воює на боці кремля. Потихеньку, наскільки дозволяють обставини, б'є в спину.
22.02.2026 18:19
"Угорщина застосує три "контрзаходи" проти України"

Навіщо ці полуміри? Об'являйте вже війну Україні та покінчимо з питанням Угорщини раз і назавжди.
22.02.2026 18:24
ладно карлик в бункері але ж цього вилупка можна на місце посадити!!! ЄС, досі соплі жувати!!!!
22.02.2026 18:27
НедоМусоліні довбаний 🤨👎
22.02.2026 18:59
До свинособак, які розбомбили нафтопровід до Угорщини Орбан претензій не має? Сіярто ноту протесту чи бодай про стурбованість діями фашистів не хоче висловити? Страшно насварити тих кому ці холуї ануси вилизують??
22.02.2026 19:54
Сподіваюсь два Мадяри утоплять цього ****** у Тисі на честь Україно-Угорської дружби.
22.02.2026 20:26
 
 