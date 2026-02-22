До восстановления "Дружбы": Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ, - Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завтра, 23 февраля, его страна заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Сийярто отметил, что на завтрашнем заседании Совет ЕС по иностранным делам планирует принять 20-й пакет санкций против России.

"Венгрия его заблокирует. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений", – заявил он.

Что предшествовало