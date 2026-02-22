2 283 45
До восстановления "Дружбы": Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ, - Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завтра, 23 февраля, его страна заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".
Об этом Сийярто написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Сийярто отметил, что на завтрашнем заседании Совет ЕС по иностранным делам планирует принять 20-й пакет санкций против России.
"Венгрия его заблокирует. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений", – заявил он.
Что предшествовало
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
- Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
- В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.
Антип61
22.02.2026 14:37
Яр Холодний
22.02.2026 14:38
Luka Lukich #363772
22.02.2026 14:43
Орбан требует от Украины разблокировать подачу нефти по нефтепроводу Дружба из России в Венгрию. У Орбана выборы через полтора месяца - ему нужно держать низкие цены на бензин. Это его мотивация.
Украине и ЕС нужно утвердить 90 млрд помощи и 20-ый пакет санкций. Поэтому я снова повторю - нет ни единого шанса на то, что вопрос не будет решен в рабочем порядке. При принятии всех 19 пакетов до этого СМИ нагнетали панику и страх, но я всегда говорил - геополитика сильнее, будет принят.
Точно то же повторю и про 20-ый пакет. Пусть и с трудностями, но будет принят 100%.
То якось би знайщли кошти від Союзників "пару місяців триматися" аби Жабі ******** зробити бее під вибори
Кто бы сомневался , жаба мадярская из штанов выпрыгивает, чтоб только кацапский газ покупать
Странно почему Европа молчит ?
Вместо них погибают Украинские дети.
Им похер.
Чому ЄС спокійно спостерігає????
Чому не відпердолять геть назовні структуру, яка заважає і при цьому бере гроші ЄС, не вкладаючись ні копійки?? Може етномадяри в Союзі ( Євроунії) приносять ******** користь як робітники чи туристи ?
Гей , колеги!!! Як розуміти цю муйню...
Бо політики, а особливо президенти мають фільтрувати базар, навіть якщо він думає, що найвеличніший лідер **********.
Замість того, щоб працювати в дипломатичній площині, перетягувати Угорщину цілком на наш бік, Зе своїми руками ліпить ще одного ворога з західного боку кордонів.
Якось у Порошенка не було таких проблем ані з орбанами, ані з трампами, бо вмів в дипломатію, вмів гідно відстоювати інтереси України, а не влаштовувати позорисько на весь світ.
Тепер, якщо до квітня питання не вдасться вирішити нашим європейським союзникам, замість пенсій і зарплат бюджеьникам будемо включати Зеленського з Мюнхену. Хай знають, завдяки кому...
