РУС
Новости Поставки нефти через российскую трубу Чехия Санкции ЕС против России Транзит нефти через Дружбу
2 283 45

До восстановления "Дружбы": Венгрия заблокирует 20-й пакет санкций ЕС против РФ, - Сийярто

Сьянтяро заявил, что Венгрия заблокирует санкции ЕС против РФ

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что завтра, 23 февраля, его страна заблокирует принятие Евросоюзом 20-го пакета санкций против России, пока Украина не возобновит транзит нефти по трубопроводу "Дружба".

Об этом Сийярто написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Сийярто отметил, что на завтрашнем заседании Совет ЕС по иностранным делам планирует принять 20-й пакет санкций против России.

"Венгрия его заблокирует. Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений", – заявил он.

Читайте также: МИД Украины ответил на угрозы Венгрии и Словакии: Ультиматумы нужно отправлять в Кремль, а не в Киев

Сьиярто о санкциях против РФ

Читайте также: Орбан угрожает остановить поставки электроэнергии Украине: Могут произойти плохие вещи

Что предшествовало

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
  • Кроме того, Фицо предупредил, что Словакия также пересмотрит свою поддержку евроинтеграции Украины и может приостановить поставки электроэнергии.
  • В то же время Венгрия получила разрешение на импорт российской нефти альтернативным морским маршрутом через Хорватию с последующей транспортировкой по нефтепроводу.

Венгрия (777) санкции (1926) Совет Европы (93) Сийярто Петер (203)
+23
Нехай присилають своїх ремонтників і своє ППО для захисту тієї взрюжби від кацапів. Чому ми маємо ризикувати для їх прибутків?
22.02.2026 14:37
+8
От-от... Їм треба - хай працюють...
22.02.2026 14:38
+8
Як би так покласти йому на обличчя подушку, а зверху посадити Стефанчука - хоч якась була б користь від останнього.
22.02.2026 14:43
Нехай присилають своїх ремонтників і своє ППО для захисту тієї взрюжби від кацапів. Чому ми маємо ризикувати для їх прибутків?
22.02.2026 14:37
От-от... Їм треба - хай працюють...
22.02.2026 14:38
Ніяка Угорщина не буде нас тероризувати своїми вимогами! Не буде більше кацапської нафти!
22.02.2026 15:29
Так "Угорщина", чи "Орбан, з Сійярто"?
22.02.2026 15:31
Я не відділяю законну владу Угорщини від населення Угорщини!
22.02.2026 15:36
Ну і дурень... Ми й в Україні, відділяємо "Блазня", та інших зрадників, від народу України...
22.02.2026 15:40
Це дешева маніпуляція, яка шкодить Україні
22.02.2026 15:41
Поясни, в чому саме, полягає "дешева маніпуляція"...
22.02.2026 15:54
Сіярту з орбаном та фіцо, допомагають воєнному злочинцю прутіну-******, убивати Українців, як співучасники УБИВСТВА!!
22.02.2026 14:47
залежить від того що написано у контракті
22.02.2026 14:52
Навіть в будь-якому договорі КАСКО чи страхування життя є пункт про форс-мажор, Де перелічені стихійні лиха, землетруси, війна і тп. , коли страхові виплати не здійснюються.
22.02.2026 15:06
Хтось нещодавно на ютубі вказував на те, що хтось "мудро" не включив ці стандартні пункти.
22.02.2026 15:09
Якщо в договорі на транзит це є, то можна було його вимикати з першого дня війни, або зараз точно вже апелювати до цього, і угорцям нічого було б сказати .
22.02.2026 15:11
Є 276-та стаття Угоди про Асоціацію України з ЄС, яка передбачає, що у разі форс-мажору (війна) Україна має право припиняти транзит енергоресурсів.
22.02.2026 15:27
начебто мадяр , а говорить муйню що кацап .
22.02.2026 14:40
то не той "Мадяр"... то мадяр!"
22.02.2026 14:48
тож я і написав з маленької
22.02.2026 15:31
Роблять подарунок парашії до дня ординської армії...
22.02.2026 14:41
Як би так покласти йому на обличчя подушку, а зверху посадити Стефанчука - хоч якась була б користь від останнього.
22.02.2026 14:43
Можна без подушки.
22.02.2026 15:43
Така вишенька - лише для Орбана.
22.02.2026 17:37
https://www.ponomaroleg.com/sanktsii-i-vybory-orban-blokiruet-pomoshch-ukraine/ Олег Пономарь:
Орбан требует от Украины разблокировать подачу нефти по нефтепроводу Дружба из России в Венгрию. У Орбана выборы через полтора месяца - ему нужно держать низкие цены на бензин. Это его мотивация.
Украине и ЕС нужно утвердить 90 млрд помощи и 20-ый пакет санкций. Поэтому я снова повторю - нет ни единого шанса на то, что вопрос не будет решен в рабочем порядке. При принятии всех 19 пакетов до этого СМИ нагнетали панику и страх, но я всегда говорил - геополитика сильнее, будет принят.
Точно то же повторю и про 20-ый пакет. Пусть и с трудностями, но будет принят 100%.
22.02.2026 14:43
Аби у нас був Президент.. та Уряд...
То якось би знайщли кошти від Союзників "пару місяців триматися" аби Жабі ******** зробити бее під вибори
22.02.2026 15:04
Орбан торговец из тех, которых любит Трамп. ЕС придется заплатить(и не мало) за его согласие.
22.02.2026 14:46
За орбана і сіярту, платять Угорці, своєю памятю про убитих московітами Угорців, у 1956 році!!
22.02.2026 14:50
Так їхні батьки і допомагали москалям вбивати своїх співгромадян
22.02.2026 14:57
КУЙЛО ЗНИЩИВ НАФТОРОВІД "ДРУЖБУ".ЩОБ ЙОГО МАДЯРСЬКИЙ У,,,ОБОК.КОТРИЙ КОРИСТУЄТЬСЯ НАФТОПРОВОДОМ ,ЗАБЛОКУВАВ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.ЩО І ЗРОБИВ МАДЯРСЬКИЙ У,,,ОБОК
22.02.2026 14:46
Виженіть цих двох гандонів зі всіх рад в ЄС.
22.02.2026 14:51
Ну і що це за ЄС, де 5 колона ху...ла витворяє по його указу, все що він побажає.
22.02.2026 14:53
Ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", - заявив він…
Кто бы сомневался , жаба мадярская из штанов выпрыгивает, чтоб только кацапский газ покупать
Странно почему Европа молчит ?
22.02.2026 14:54
Та йому пофіг цей газ, адже він не приносить особистої вигоди, а ось блокування рішень ЄС, за вказівкою ху...ла, це вже великий особистий бізнес
22.02.2026 15:01
У них выходной. Кофе, ужин, сон. У них тепло, свет есть, ракеты не падают.
Вместо них погибают Украинские дети.
Им похер.
22.02.2026 17:33
Це було ясно і раніше. А зараз маємо вже 4 роки повномасштабної війни!!!
Чому ЄС спокійно спостерігає????
Чому не відпердолять геть назовні структуру, яка заважає і при цьому бере гроші ЄС, не вкладаючись ні копійки?? Може етномадяри в Союзі ( Євроунії) приносять ******** користь як робітники чи туристи ?
Гей , колеги!!! Як розуміти цю муйню...
22.02.2026 15:01
https://t.me/zelenicholovichky/12412 Тиждень між жартом про пузо Орбана і його рішенням блокувати санкції проти каспів та допомогу Україні... Жарт Зеленського про пузо Орбана коштував українцям 90 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО! - І це ще не все!

Бо політики, а особливо президенти мають фільтрувати базар, навіть якщо він думає, що найвеличніший лідер **********.
Замість того, щоб працювати в дипломатичній площині, перетягувати Угорщину цілком на наш бік, Зе своїми руками ліпить ще одного ворога з західного боку кордонів.
Якось у Порошенка не було таких проблем ані з орбанами, ані з трампами, бо вмів в дипломатію, вмів гідно відстоювати інтереси України, а не влаштовувати позорисько на весь світ.
Тепер, якщо до квітня питання не вдасться вирішити нашим європейським союзникам, замість пенсій і зарплат бюджеьникам будемо включати Зеленського з Мюнхену. Хай знають, завдяки кому...
22.02.2026 15:06
Там до Венгрии уже блокируют Греция и Мальта...)
22.02.2026 15:11
підир мадярський
22.02.2026 15:18
Як бачим по вереску, непрацююча ''дружба'' приносить більше збитків чим всі комічні санкції Європи. Тим більше Сциярдо всеодно блокував і 19-й і 20-й пакет санкцій коли ще ''дружба'' працювала.
22.02.2026 15:23
Може пора вже влупити фламінго по Будапешту? Нехай вже нарешті НАТО почне виконувати ту свою 5 статтю.
22.02.2026 15:33
Вже ніхто ніде не ховається. Відкрито працюють у команді Кремля. Більшої ганьби для Євросоюзу ще не було. Окрім Пуйла, за Орбана топить ще й Рудий Папуга. Пройдисвіт Рубіо чітко дав усім зрозуміти, хто є в пріорітеті. Таким чином зараз такий ланцюг: Пуйло тримае за фаберже Трампа, Трамп - Орбана, Орбан - Європу. Нажаль, нічого з цим не поробишь зараз. Вибори в Угорщіні фальсіфікують - Трамп дасть на це згоду, російскі свині також підтягнуться зі своїми методічками. Одна примарна надія - угорське суспільство.
22.02.2026 15:35
нехай йорбан направить війська
на захист труби
22.02.2026 16:06
Шкода, що Британія вийшла з європейського колгоспу. Завдяки їй у нас була б більш впливовіша підтримка, а через цих ******* ми втрачаємо не тільки репутацію, а й серйозну фінансову допомогу, без якої ми може просто припинити своє існування, як держава.
22.02.2026 16:29
Насправді - слава Богу , що Британія вишла з ЄС - тепер на її рішення , всі ці фіци-орбани , впливати не можуть !
22.02.2026 16:35
Європа дивиться на весь цей цирк і мовчить. Отже, вони співучасники
22.02.2026 18:28
Та шо там... хай вже вивішують триколор у себе на парламенті, впроваджують російську мову ну і т.д.
22.02.2026 19:05
Орбан, фицо , сийярто открыто работают против Украины. Альфред кох и краснеющий работают скрытно против Украины. Слава Украине ! Все будет Украина!.
22.02.2026 20:22
 
 