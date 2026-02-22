До відновлення "Дружби": Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Сійярто
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що завтра, 23 лютого, його країна заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, поки Україна не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".
Про це Сійярто написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Сійярто зазначив, що на завтрашньому засіданні Рада ЄС з питань закордонних справ планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.
"Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", – заявив він.
Що передувало
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
- Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
- Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.
Антип61
22.02.2026 14:37
Яр Холодний
22.02.2026 14:38
Luka Lukich #363772
22.02.2026 14:43
Орбан требует от Украины разблокировать подачу нефти по нефтепроводу Дружба из России в Венгрию. У Орбана выборы через полтора месяца - ему нужно держать низкие цены на бензин. Это его мотивация.
Украине и ЕС нужно утвердить 90 млрд помощи и 20-ый пакет санкций. Поэтому я снова повторю - нет ни единого шанса на то, что вопрос не будет решен в рабочем порядке. При принятии всех 19 пакетов до этого СМИ нагнетали панику и страх, но я всегда говорил - геополитика сильнее, будет принят.
Точно то же повторю и про 20-ый пакет. Пусть и с трудностями, но будет принят 100%.
То якось би знайщли кошти від Союзників "пару місяців триматися" аби Жабі ******** зробити бее під вибори
Кто бы сомневался , жаба мадярская из штанов выпрыгивает, чтоб только кацапский газ покупать
Странно почему Европа молчит ?
Вместо них погибают Украинские дети.
Им похер.
Чому ЄС спокійно спостерігає????
Чому не відпердолять геть назовні структуру, яка заважає і при цьому бере гроші ЄС, не вкладаючись ні копійки?? Може етномадяри в Союзі ( Євроунії) приносять ******** користь як робітники чи туристи ?
Гей , колеги!!! Як розуміти цю муйню...
Бо політики, а особливо президенти мають фільтрувати базар, навіть якщо він думає, що найвеличніший лідер **********.
Замість того, щоб працювати в дипломатичній площині, перетягувати Угорщину цілком на наш бік, Зе своїми руками ліпить ще одного ворога з західного боку кордонів.
Якось у Порошенка не було таких проблем ані з орбанами, ані з трампами, бо вмів в дипломатію, вмів гідно відстоювати інтереси України, а не влаштовувати позорисько на весь світ.
Тепер, якщо до квітня питання не вдасться вирішити нашим європейським союзникам, замість пенсій і зарплат бюджеьникам будемо включати Зеленського з Мюнхену. Хай знають, завдяки кому...
на захист труби