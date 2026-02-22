До відновлення "Дружби": Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Сійярто

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що завтра, 23 лютого, його країна заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, поки Україна не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Сійярто зазначив, що на завтрашньому засіданні Рада ЄС з питань закордонних справ планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", – заявив він.

