До відновлення "Дружби": Угорщина заблокує 20-й пакет санкцій ЄС проти РФ, - Сійярто

Сійярто заявив, що Угорщина заблокує санкції ЄС проти РФ

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що завтра, 23 лютого, його країна заблокує ухвалення Євросоюзом 20 пакета санкцій проти Росії, поки Україна не відновить транзит нафти трубопроводом "Дружба".

Про це Сійярто написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Сійярто зазначив, що на завтрашньому засіданні Рада ЄС з питань закордонних справ планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії.

"Угорщина його заблокує. Доки Україна не відновить транзит нафти до Угорщини та Словаччини трубопроводом "Дружба", ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", – заявив він.

Що передувало

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем’єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
  • Окрім того, Фіцо попередив, що Словаччина також перегляне свою підтримку євроінтеграції України та може призупинити постачання електроенергії.
  • Водночас Угорщина отримала дозвіл на імпорт російської нафти альтернативним морським маршрутом через Хорватію з подальшим транспортуванням нафтопроводом.

Нехай присилають своїх ремонтників і своє ППО для захисту тієї взрюжби від кацапів. Чому ми маємо ризикувати для їх прибутків?
22.02.2026 14:37 Відповісти
От-от... Їм треба - хай працюють...
22.02.2026 14:38 Відповісти
Як би так покласти йому на обличчя подушку, а зверху посадити Стефанчука - хоч якась була б користь від останнього.
22.02.2026 14:43 Відповісти
Ніяка Угорщина не буде нас тероризувати своїми вимогами! Не буде більше кацапської нафти!
22.02.2026 15:29 Відповісти
Так "Угорщина", чи "Орбан, з Сійярто"?
22.02.2026 15:31 Відповісти
Я не відділяю законну владу Угорщини від населення Угорщини!
22.02.2026 15:36 Відповісти
Ну і дурень... Ми й в Україні, відділяємо "Блазня", та інших зрадників, від народу України...
22.02.2026 15:40 Відповісти
Це дешева маніпуляція, яка шкодить Україні
22.02.2026 15:41 Відповісти
Поясни, в чому саме, полягає "дешева маніпуляція"...
22.02.2026 15:54 Відповісти
Сіярту з орбаном та фіцо, допомагають воєнному злочинцю прутіну-******, убивати Українців, як співучасники УБИВСТВА!!
22.02.2026 14:47 Відповісти
залежить від того що написано у контракті
22.02.2026 14:52 Відповісти
Навіть в будь-якому договорі КАСКО чи страхування життя є пункт про форс-мажор, Де перелічені стихійні лиха, землетруси, війна і тп. , коли страхові виплати не здійснюються.
22.02.2026 15:06 Відповісти
Хтось нещодавно на ютубі вказував на те, що хтось "мудро" не включив ці стандартні пункти.
22.02.2026 15:09 Відповісти
Якщо в договорі на транзит це є, то можна було його вимикати з першого дня війни, або зараз точно вже апелювати до цього, і угорцям нічого було б сказати .
22.02.2026 15:11 Відповісти
Є 276-та стаття Угоди про Асоціацію України з ЄС, яка передбачає, що у разі форс-мажору (війна) Україна має право припиняти транзит енергоресурсів.
22.02.2026 15:27 Відповісти
начебто мадяр , а говорить муйню що кацап .
22.02.2026 14:40 Відповісти
то не той "Мадяр"... то мадяр!"
22.02.2026 14:48 Відповісти
тож я і написав з маленької
22.02.2026 15:31 Відповісти
Роблять подарунок парашії до дня ординської армії...
22.02.2026 14:41 Відповісти
Можна без подушки.
22.02.2026 15:43 Відповісти
Така вишенька - лише для Орбана.
22.02.2026 17:37 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/sanktsii-i-vybory-orban-blokiruet-pomoshch-ukraine/ Олег Пономарь:
Орбан требует от Украины разблокировать подачу нефти по нефтепроводу Дружба из России в Венгрию. У Орбана выборы через полтора месяца - ему нужно держать низкие цены на бензин. Это его мотивация.
Украине и ЕС нужно утвердить 90 млрд помощи и 20-ый пакет санкций. Поэтому я снова повторю - нет ни единого шанса на то, что вопрос не будет решен в рабочем порядке. При принятии всех 19 пакетов до этого СМИ нагнетали панику и страх, но я всегда говорил - геополитика сильнее, будет принят.
Точно то же повторю и про 20-ый пакет. Пусть и с трудностями, но будет принят 100%.
22.02.2026 14:43 Відповісти
Аби у нас був Президент.. та Уряд...
То якось би знайщли кошти від Союзників "пару місяців триматися" аби Жабі ******** зробити бее під вибори
22.02.2026 15:04 Відповісти
Орбан торговец из тех, которых любит Трамп. ЕС придется заплатить(и не мало) за его согласие.
22.02.2026 14:46 Відповісти
За орбана і сіярту, платять Угорці, своєю памятю про убитих московітами Угорців, у 1956 році!!
22.02.2026 14:50 Відповісти
Так їхні батьки і допомагали москалям вбивати своїх співгромадян
22.02.2026 14:57 Відповісти
КУЙЛО ЗНИЩИВ НАФТОРОВІД "ДРУЖБУ".ЩОБ ЙОГО МАДЯРСЬКИЙ У,,,ОБОК.КОТРИЙ КОРИСТУЄТЬСЯ НАФТОПРОВОДОМ ,ЗАБЛОКУВАВ ДОПОМОГУ УКРАЇНІ.ЩО І ЗРОБИВ МАДЯРСЬКИЙ У,,,ОБОК
22.02.2026 14:46 Відповісти
Виженіть цих двох гандонів зі всіх рад в ЄС.
22.02.2026 14:51 Відповісти
Ну і що це за ЄС, де 5 колона ху...ла витворяє по його указу, все що він побажає.
22.02.2026 14:53 Відповісти
Ми не дозволимо просуватися вперед у прийнятті важливих для Києва рішень", - заявив він…
Кто бы сомневался , жаба мадярская из штанов выпрыгивает, чтоб только кацапский газ покупать
Странно почему Европа молчит ?
22.02.2026 14:54 Відповісти
Та йому пофіг цей газ, адже він не приносить особистої вигоди, а ось блокування рішень ЄС, за вказівкою ху...ла, це вже великий особистий бізнес
22.02.2026 15:01 Відповісти
У них выходной. Кофе, ужин, сон. У них тепло, свет есть, ракеты не падают.
Вместо них погибают Украинские дети.
Им похер.
22.02.2026 17:33 Відповісти
Це було ясно і раніше. А зараз маємо вже 4 роки повномасштабної війни!!!
Чому ЄС спокійно спостерігає????
Чому не відпердолять геть назовні структуру, яка заважає і при цьому бере гроші ЄС, не вкладаючись ні копійки?? Може етномадяри в Союзі ( Євроунії) приносять ******** користь як робітники чи туристи ?
Гей , колеги!!! Як розуміти цю муйню...
22.02.2026 15:01 Відповісти
https://t.me/zelenicholovichky/12412 Тиждень між жартом про пузо Орбана і його рішенням блокувати санкції проти каспів та допомогу Україні... Жарт Зеленського про пузо Орбана коштував українцям 90 МІЛЬЯРДІВ ЄВРО! - І це ще не все!

Бо політики, а особливо президенти мають фільтрувати базар, навіть якщо він думає, що найвеличніший лідер **********.
Замість того, щоб працювати в дипломатичній площині, перетягувати Угорщину цілком на наш бік, Зе своїми руками ліпить ще одного ворога з західного боку кордонів.
Якось у Порошенка не було таких проблем ані з орбанами, ані з трампами, бо вмів в дипломатію, вмів гідно відстоювати інтереси України, а не влаштовувати позорисько на весь світ.
Тепер, якщо до квітня питання не вдасться вирішити нашим європейським союзникам, замість пенсій і зарплат бюджеьникам будемо включати Зеленського з Мюнхену. Хай знають, завдяки кому...
22.02.2026 15:06 Відповісти
Там до Венгрии уже блокируют Греция и Мальта...)
22.02.2026 15:11 Відповісти
підир мадярський
22.02.2026 15:18 Відповісти
Як бачим по вереску, непрацююча ''дружба'' приносить більше збитків чим всі комічні санкції Європи. Тим більше Сциярдо всеодно блокував і 19-й і 20-й пакет санкцій коли ще ''дружба'' працювала.
22.02.2026 15:23 Відповісти
Може пора вже влупити фламінго по Будапешту? Нехай вже нарешті НАТО почне виконувати ту свою 5 статтю.
22.02.2026 15:33 Відповісти
Вже ніхто ніде не ховається. Відкрито працюють у команді Кремля. Більшої ганьби для Євросоюзу ще не було. Окрім Пуйла, за Орбана топить ще й Рудий Папуга. Пройдисвіт Рубіо чітко дав усім зрозуміти, хто є в пріорітеті. Таким чином зараз такий ланцюг: Пуйло тримае за фаберже Трампа, Трамп - Орбана, Орбан - Європу. Нажаль, нічого з цим не поробишь зараз. Вибори в Угорщіні фальсіфікують - Трамп дасть на це згоду, російскі свині також підтягнуться зі своїми методічками. Одна примарна надія - угорське суспільство.
22.02.2026 15:35 Відповісти
нехай йорбан направить війська
на захист труби
22.02.2026 16:06 Відповісти
Шкода, що Британія вийшла з європейського колгоспу. Завдяки їй у нас була б більш впливовіша підтримка, а через цих ******* ми втрачаємо не тільки репутацію, а й серйозну фінансову допомогу, без якої ми може просто припинити своє існування, як держава.
22.02.2026 16:29 Відповісти
Насправді - слава Богу , що Британія вишла з ЄС - тепер на її рішення , всі ці фіци-орбани , впливати не можуть !
22.02.2026 16:35 Відповісти
Європа дивиться на весь цей цирк і мовчить. Отже, вони співучасники
22.02.2026 18:28 Відповісти
Та шо там... хай вже вивішують триколор у себе на парламенті, впроваджують російську мову ну і т.д.
22.02.2026 19:05 Відповісти
Орбан, фицо , сийярто открыто работают против Украины. Альфред кох и краснеющий работают скрытно против Украины. Слава Украине ! Все будет Украина!.
22.02.2026 20:22 Відповісти
 
 