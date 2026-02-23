ЕС хочет услышать позицию Венгрии, почему она связывает санкции против РФ с нефтепроводом "Дружба"

В Евросоюзе готовы выслушать аргументы Венгрии о том, почему она связывает поддержку 20-го пакета санкций против России с вопросами, которые не имеют к этому никакого отношения

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение пакета санкций, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса", - отметила она.

Каллас заявила, что ЕС "делает все возможное", чтобы принять 20-й пакет санкций против РФ.

Она разговаривала с представителями государств-членов, которые также собираются ускорить процесс и убедить страны, которые его блокируют.

"Но мы услышали несколько очень сильных заявлений от Венгрии, поэтому я не вижу возможности, чтобы они изменили эту позицию сегодня, к сожалению", - добавила Каллас.

Высокий представитель ЕС подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкивается Венгрия (перебои с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба"), "совсем не связаны с 20-м пакетом санкций".

В то же время Каллас заявила о готовности выслушать аргументы Венгрии на сегодняшней встрече министров иностранных дел.

Что предшествовало?

