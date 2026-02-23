РУС
ЕС хочет услышать позицию Венгрии, почему она связывает санкции против РФ с нефтепроводом "Дружба"

Венгрия блокирует санкции против РФ: что говорит Каллас?

В Евросоюзе готовы выслушать аргументы Венгрии о том, почему она связывает поддержку 20-го пакета санкций против России с вопросами, которые не имеют к этому никакого отношения

Об этом заявила высокий представитель ЕС Кая Каллас, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Что известно

"Завтра исполняется четвертая годовщина этой ужасной войны. Поэтому, конечно, состоится обсуждение пакета санкций, но, как вы все знаете, я думаю, что сегодня прогресса в этом вопросе не будет, но мы обязательно будем настаивать на решении этого вопроса", - отметила она.

Каллас заявила, что ЕС "делает все возможное", чтобы принять 20-й пакет санкций против РФ.

Читайте также: Венгрия применит три "контрмеры" против Украины, - Орбан

Она разговаривала с представителями государств-членов, которые также собираются ускорить процесс и убедить страны, которые его блокируют.

"Но мы услышали несколько очень сильных заявлений от Венгрии, поэтому я не вижу возможности, чтобы они изменили эту позицию сегодня, к сожалению", - добавила Каллас.

Высокий представитель ЕС подчеркнула, что проблемы, с которыми сталкивается Венгрия (перебои с поставками российской нефти по трубопроводу "Дружба"), "совсем не связаны с 20-м пакетом санкций".

В то же время Каллас заявила о готовности выслушать аргументы Венгрии на сегодняшней встрече министров иностранных дел.

Читайте: Чехия не будет блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России

Что предшествовало?

Читайте также: Из-за сопротивления Греции и Мальты ЕС до сих пор не может принять 20-й пакет санкций против РФ, - ОП

зачєм нам мір, в котором нєт трубопровода от россіі

- вітя орбан
23.02.2026 10:19
Тому що орбан буде все робити, щоб допомогти х@йлу !А причини він напридумує((
23.02.2026 10:18
Що тут незрозумілого? На боці зла сьогодні росія, білорусь, північна корея, іран, угорщина і словаччина. Негласно допомагають Китай та Індія.
23.02.2026 10:25
Тому що орбан буде все робити, щоб допомогти х@йлу !А причини він напридумує((
23.02.2026 10:18
Мадяри поставили на коліна весь Євросоюз)))
23.02.2026 10:25
А допомога "тов. Трмпа лічьно" яка - голосна чи приголосна?
23.02.2026 11:40
А допомога Трампа- то справа особисто Трампа, а не США. Бо наскільки відомо, то США поставляють розвідданні, ракети до систем ППО і всю лінійку зброї через фінансування ЄС. Те, що йде на співпрацю з пуйлом - то тимчасова і особиста справа Трампа і нуль міжнародної дипломатії від України. Не секрет, що Трамп ніколи не пробачить Голобородьку ту ганьбу по імпічменту. То нормальний політик на місці Голобородька пішов би геть, щоб дати українцям можливість разом із партнерами, в тому числі США, захищатися від московитів. Але не тут то було, Голобородько краще прикриє свою дупу всіма українцями, щоб і далі утримувати на забезпеченні своїх бізнес-партнерів грошима з бюджету України і західної допомоги.
23.02.2026 12:20
який тут аргумент? тут завдання путіна, хіба тут зізнаєшся?
показать весь комментарий
https://zn.ua/ukr/war/kljuchovij-vuzol-mahistaralnikh-naftoprovodiv-rf-u-tatarstani-horit-nps-kalejkino.html Обран придумає нові "санкції Україні", бо наші знову пошкодили "Дружбу":
У ніч на 23 лютого жителі Альметьєвська (Татарстан) повідомляли про численні вибухи та пожежу. Ймовірно, у результаті атаки загорілася нафтоперекачувальна станція біля села Калейкіно, https://t.me/astrapress/105086 інформує російське опозиційне видання ASTRA. Вибухи пролунали в районі стратегічного енергетичного об'єкта, після чого над станцією піднявся густий дим і спалахнуло полум'я, на об'єкті виникла масштабна пожежа. Попередньо, йдеться про удар безпілотників.
НПС «Калейкіно» - найбільша нафтоперекачувальна станція АТ «Транснефть - Прикамье» в Альметьєвському районі Татарстану. Це великий транспортний вузол, який приймає та змішує нафту різної якості з Західного Сибіру, Татарстану, Удмуртії та Башкирії. Вона зберігається у численних резервуарах і далі перекачується магістральними трубопроводами, зокрема на Нижньокамський НПЗ та на експортні маршрути.
Зазначається, що НПС «Калейкіно» не є «заводом Дружба». Однак, це одна з головних стартових станцій, звідки нафта потрапляє у знаменитий нафтопровід «Дружба».
Офіційної інформації щодо масштабів пошкоджень наразі немає. Російська влада коментує загальним фразами; зокрема, у пресслужбі керівника Татарстану заявили, що під удар потрапило одне з промислових підприємств республіки. За офіційною версією, займання виникло через падіння уламків збитих безпілотників, а пожежу назвали «локальною». Тим часом компанія «Транснефть» фактично відмовчується.
Водночас у соцмережах поширюєються відео, на яких видно масштабне займання на території станції.
Відстань від кордону України до Альметьєвська приблизно 1300 км.
23.02.2026 10:53
вітя хоче в тамбов
23.02.2026 11:05
Що тут гадати. Він пробубнить пояснення на російській їм, щоб було дослівно, як в москві сказали.
23.02.2026 11:10
Бо так ху...ло орбанутому наказало, ще і валізу з грошима передало, головне щоб піськов валізи не переплутав
23.02.2026 11:12
Чому Євросоюз взагалі збирається щось вислуховувати від кацапських підстилок? Тому що вбога організація.
23.02.2026 11:21
Орбан відстає від опозиції на 10%. От він і казиться...
23.02.2026 11:42
Найдут Евпропейцы управу на Веннгию. Иначе ЕС будет кирдк. До этого Орбан-друг Трапа и Путина кукарекал о томчто отключит транзит электричества в Украину))). Этим спмым по глупости он похож и на путина и на Трампа. Посколку Венгрия как и Украина давно подписали Энергетическую Хартию запрещающую искусстыенную блокировку транзита энергоресурсов. Видимо тупой Орбан об этом не знал(старость и деменция).Поэтому Украина не могла остановить по своей инициативе транзит российской нефти в Европу-зато помог форс-мажор. Уверен что на Орбана найдется управа. Иначе ЕСу-будет конец если одна страна-агент Кремля может заблокировать работу всего ЕС ради врага ЕС-Росиии
23.02.2026 12:46
Тому, що "хтось" є штопаним гон...ном по життю, а "хтось" слабким як марлеві труси.
23.02.2026 15:30
 
 