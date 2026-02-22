Чехия не будет блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России

Чехия заявила, что не присоединится к позиции Венгрии относительно возможного блокирования 20-го пакета санкций ЕС против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении вице-премьер-министра Чехии Карела Гавличека, озвученном в эфире чешского телевидения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

По словам чиновника, Прага пока не будет принимать ничью сторону в споре между отдельными странами Евросоюза. Он подчеркнул необходимость переговоров и поиска компромиссного решения.

"Необходимо сесть за стол переговоров и договориться. Нужно выяснить, может ли нефть протекать через "Дружбу" или нет. В этом мог бы помочь независимый арбитр", - отметил Гавличек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Праге сотни людей вместе с Павелом вышли на митинг, посвященный четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. ФОТОрепортаж

Позиция Чехии по санкциям

В чешском правительстве подчеркивают, что вопрос санкций должен решаться путем консультаций между государствами-членами ЕС. Прага не поддерживает идею блокирования решений без дополнительного обсуждения.

Гавличек также напомнил, что во время переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо чешская сторона предложила альтернативный механизм поставки нефти в Словакию. Речь идет об использовании чешского участка нефтепровода "Дружба" для транспортировки сырья из нефтепровода TAL, по которому Чехия получает нероссийскую нефть через Италию.

По его словам, нынешние объемы позволяют поставлять только ограниченное количество ресурса. Для увеличения транзита нужны технические изменения, реализация которых может длиться от нескольких месяцев до года.

Читайте также: Чехи собрали для украинцев почти 350 млн долларов гуманитарной помощи

Действия Венгрии и ситуация вокруг нефти

Ранее Венгрия заявила, что не возобновит экспорт дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлена поставка нефти через украинскую территорию по нефтепроводу "Дружба". Кроме того, Будапешт официально отказывается поддержать выделение Украине займа в размере 90 млрд евро, согласованного в Брюсселе.

Также венгерская сторона заявила о намерении заблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ.

Ранее мы сообщали, что Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В Праге сотни людей вместе с Павелом вышли на митинг, посвященный четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину. ФОТОРЕПОРТАЖ