Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов
Чешские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр. Они не согласны с участием российских и белорусских спортсменов в играх.
"Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях", - заявил Чешский паралимпийский комитет.
"Спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает. Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия", – заявили паралимпийцы.
Что предшествовало?
- Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.
- В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.
