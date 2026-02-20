Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Чешские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр. Они не согласны с участием российских и белорусских спортсменов в играх.

Об этом сообщает Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях", - заявил Чешский паралимпийский комитет.

"Спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает. Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия", – заявили паралимпийцы.

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

