462 3

Чехия будет бойкотировать открытие Паралимпиады из-за участия россиян и белорусов

Чехия бойкотирует открытие Паралимпиады из-за допуска россиян и белорусов

Чешские паралимпийцы не будут участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр. Они не согласны с участием российских и белорусских спортсменов в играх.

Об этом сообщает Novinky, информирует Цензор.НЕТ.

"Пока продолжается агрессия в Украине, российские и белорусские спортсмены не имеют места на международных соревнованиях", - заявил Чешский паралимпийский комитет.

"Спорт – это не только результаты, но и ценности, которые российская агрессия в Украине полностью отрицает. Поэтому мы присоединимся к украинской команде в бойкоте церемонии открытия", – заявили паралимпийцы.

Читайте также: Украина отменила трансляцию открытия Паралимпиады-2026 из-за допуска россиян и белорусов

Что предшествовало?

  • Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

  • Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

  • Эстонский паралимпийский комитет (ЭПК) и Министерство культуры страны отказались от участия в официальных церемониях зимних Паралимпийских игр-2026 в Милане и Кортине.

  • В Украине отменили трансляцию церемонии открытия зимних Паралимпийских игр-2026 после того, как к участию под своими флагами допустили представителей России и Беларуси.

Читайте также: Сушкевич обвинил МПК в "предательстве Украины" из-за допуска россиян к Играм-2026 в Милане

Велика дяка чешським параолімпійцям!
20.02.2026 23:22 Ответить
Національний НОК Чехії не ліг під уряд Бабіша... Хоч тут приємно...
21.02.2026 00:16 Ответить
ДЯКУЄМО, ЧЕХИ!
21.02.2026 00:32 Ответить
 
 