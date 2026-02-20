РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
Украина будет бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 в Милане

Украина будет бойкотировать Паралимпиаду-2026 из-за РФ и Беларуси

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Комитета.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Сообщество украинских паралимпийцев и Национальный паралимпийский комитет Украины возмущены циничным решением Международного паралимпийского комитета предоставить России и Беларуси двусторонние слоты, которые дают возможность 6 российским суб'єктам паралимпийского спорта и 4 представителям белорусского паралимпийского спорта участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх.

Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Италия против возвращения флагов РФ и Беларуси на Паралимпиаду-2026

Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов на XIV зимних Паралимпийских играх и вместе со спортсменами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте, поддерживая главную цель Паралимпийских игр как высшего спортивного форума мира", – говорится в заявлении.

Что предшествовало?

Паралимпиада (24) Украина (5571)
+4
МОК свого часу був на стороні нацистів тож не дивно що тепер він на стороні кацапів ... мабуть це одна із "срєп" МОК-а 🤔
20.02.2026 10:54 Ответить
+1
цікаво... попри гучні заяви (не наші) чи приєднається хтось до такої ініціативи?...
20.02.2026 10:38 Ответить
цікаво... попри гучні заяви (не наші) чи приєднається хтось до такої ініціативи?...
20.02.2026 10:38 Ответить
Не встигнуть, МОК дискваліфікує всю нашу команду.
20.02.2026 10:51 Ответить
навряд чи він продовжить забивати цвяхи у свою труну...
20.02.2026 11:10 Ответить
і, цікаво, згідно якого регламенту мок-шів можуть дискваліфікувати у цьому випадку команду? не бачив такого приводу в правилах...
20.02.2026 11:24 Ответить
А фото на шоломі, то які правила?
20.02.2026 11:28 Ответить
лицемірні... "50.2. На олімпійських об'єктах, місцях проведення змагань та в інших олімпійських зонах забороняються будь-які демонстрації або політична, релігійна чи расова пропаганда"...
20.02.2026 11:34 Ответить
В місцях проведення змагань! В офіційних олімпійських зонах, церемонії відкриття і закриття...
Де і коли то було?!
І, головне, де тут політична, релігійна чи расова пропаганда?! Вшанування пам`яті загиблих спортсменів до якої з цих атегорій відноситься?
лицемірні, це точно... і продажні
20.02.2026 11:43 Ответить
МОК свого часу був на стороні нацистів тож не дивно що тепер він на стороні кацапів ... мабуть це одна із "срєп" МОК-а 🤔
20.02.2026 10:54 Ответить
Навіщо бойкотувати, просто підбігти і ********* по голові безногим СВОшнікам
20.02.2026 11:11 Ответить
 
 