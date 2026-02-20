Украина будет бойкотировать открытие Паралимпиады-2026 в Милане

Национальный паралимпийский комитет Украины сообщил, что из-за участия спортсменов из России и Беларуси украинская делегация не будет участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Комитета.

"Сообщество украинских паралимпийцев и Национальный паралимпийский комитет Украины возмущены циничным решением Международного паралимпийского комитета предоставить России и Беларуси двусторонние слоты, которые дают возможность 6 российским суб'єктам паралимпийского спорта и 4 представителям белорусского паралимпийского спорта участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх.

Национальный паралимпийский комитет Украины заявляет, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Мы будем бороться за спортивные победы украинских спортсменов на XIV зимних Паралимпийских играх и вместе со спортсменами других стран добиваться принципов справедливости в паралимпийском спорте, поддерживая главную цель Паралимпийских игр как высшего спортивного форума мира", – говорится в заявлении.

Что предшествовало?