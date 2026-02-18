МПК разрешил россиянам и белорусам выступать с флагами на Паралимпиаде-2026
Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.
Об этом говорится в материале BBC со ссылкой на заявление МПК, цитирует Цензор.НЕТ.
В комитете подтвердили, что в общей сложности 10 спортсменов получили приглашение от двусторонней комиссии для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжных гонках и сноубордингу.
Сколько спортсменов и в каких дисциплинах
В Международном паралимпийском комитете уточнили, что Паралимпийскому комитету России предоставлено шесть квот. Речь идет о двух местах в горнолыжном спорте (мужчина и женщина), двух — в лыжных гонках (мужчина и женщина) и двух — в сноубординге (мужчины).
Паралимпийский комитет Беларуси получил четыре места. Все они предусмотрены для участия в лыжном спорте — одно для мужчины и три для женщин.
Отмечается, что это будет первый случай поднятия российского флага на Паралимпиаде после Игр в Сочи в 2014 году.
Реакция Украины и предыдущие решения
Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич заявил, что возмущен решением допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой. В то же время он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность бойкота.
"Если мы не поедем, это будет означать, что мы позволим Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами и над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет", — подчеркнул Сушкевич.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину спортсмены РФ и Беларуси были отстранены от паралимпийских стартов. В 2023 году им разрешили выступать только в нейтральном статусе.
27 сентября 2025 года Генеральная ассамблея МПК проголосовала против продления частичного отстранения. В результате российский и белорусский паралимпийские комитеты были восстановлены в правах перед Играми 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Министерство иностранных дел Украины и Министерство молодежи и спорта Украины в совместном заявлении назвали решение Генассамблеи МПК позорным.
