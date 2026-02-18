РУС
МПК разрешил россиянам и белорусам выступать с флагами на Паралимпиаде-2026

РФ возвращается на Паралимпиаду с национальной символикой

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

Об этом говорится в материале BBC со ссылкой на заявление МПК, цитирует Цензор.НЕТ.

В комитете подтвердили, что в общей сложности 10 спортсменов получили приглашение от двусторонней комиссии для участия в соревнованиях по горнолыжному спорту, лыжных гонках и сноубордингу.

Сколько спортсменов и в каких дисциплинах

В Международном паралимпийском комитете уточнили, что Паралимпийскому комитету России предоставлено шесть квот. Речь идет о двух местах в горнолыжном спорте (мужчина и женщина), двух — в лыжных гонках (мужчина и женщина) и двух — в сноубординге (мужчины).

Паралимпийский комитет Беларуси получил четыре места. Все они предусмотрены для участия в лыжном спорте — одно для мужчины и три для женщин.

Отмечается, что это будет первый случай поднятия российского флага на Паралимпиаде после Игр в Сочи в 2014 году.

Реакция Украины и предыдущие решения

Президент Национального комитета спорта инвалидов Украины Валерий Сушкевич заявил, что возмущен решением допустить российских спортсменов к соревнованиям под национальной символикой. В то же время он подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность бойкота.

"Если мы не поедем, это будет означать, что мы позволим Путину одержать победу над украинскими паралимпийцами и над Украиной, исключив нас из Игр. Этого не будет", — подчеркнул Сушкевич.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину спортсмены РФ и Беларуси были отстранены от паралимпийских стартов. В 2023 году им разрешили выступать только в нейтральном статусе.

27 сентября 2025 года Генеральная ассамблея МПК проголосовала против продления частичного отстранения. В результате российский и белорусский паралимпийские комитеты были восстановлены в правах перед Играми 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Министерство иностранных дел Украины и Министерство молодежи и спорта Украины в совместном заявлении назвали решение Генассамблеи МПК позорным.

+15
Легітимізація держави-агресора йде помаленьку, але невпинно...
Які ви там гасла ще придумаєте, аби виправдати окупантів?
"о, спорт, ти мір!"?
Які ж тільки вони ******** продажні бюрократи!
18.02.2026 01:23 Ответить
+12
бабло і зло
18.02.2026 00:59 Ответить
+12
Тероризм в Європі вітається. Коли в Європі відбудуться чергові теракти з великою кількістю жертв ви знатимете хто запросив в Європу терористів
18.02.2026 01:34 Ответить
бабло і зло
18.02.2026 00:59 Ответить
"герої" сво, які вбивали українців будуть під триколором змагатися, зе що за ********? 🤬
18.02.2026 01:00 Ответить
А відкриє цей кавардак, мабуть, уйло.
18.02.2026 07:15 Ответить
Весь світ бардак, а люди *****.
18.02.2026 01:10 Ответить
Не всі люди як Ви написали.
Схільність узагальнювати є ознакою низького інтелекту.
18.02.2026 02:14 Ответить
Дай Бог тобі такого інтелекту як в мене. Колись зрозумієш що пишу.
18.02.2026 02:17 Ответить
Це високий інтелект французського викладача з іспанським прізвищем і досконалим володінням українською мовою. Стьоб це гарно. Але наведу інше прислів"я. Сміється той, хто сміється останній.
18.02.2026 02:32 Ответить
Я буду сміятись останнім. Гарантую, завжди так було. Я не був викладачем.
18.02.2026 02:40 Ответить
У вас пане іспанець, по прізвищу, чудова українська мова. Один лише недолік - пунктуації не знаєте а це видає з головою не дуже освіченого українця.
18.02.2026 02:42 Ответить
Для мене зійде і без пунктуацій. Добре що ти дуже освічений українець.
18.02.2026 02:50 Ответить
Ну, ну а ну загни по галицькі що небудь.
18.02.2026 02:52 Ответить
По якому ??
18.02.2026 02:53 Ответить
Всього вам найкращого, і бажано - далеко звідси.
18.02.2026 02:57 Ответить
Дякую, взаїмно.
18.02.2026 03:35 Ответить
Сміється той хто сміється без наслідків....
18.02.2026 06:34 Ответить
це як запрошення - шмаляйте по нас, ми згодні.
18.02.2026 01:21 Ответить
Легітимізація держави-агресора йде помаленьку, але невпинно...
Які ви там гасла ще придумаєте, аби виправдати окупантів?
"о, спорт, ти мір!"?
Які ж тільки вони ******** продажні бюрократи!
18.02.2026 01:23 Ответить
Хто винен? От, спорт візьмемо - чому вони туди пхалися, невдахи? Жодного куска металу не завоювали. Ок. Що там прописано в хартії олімпійській про війну.
І, власне, чому вони продовжили змагатися на цьому зовсім не святі і зовсім не спорту. Зібрали б манатки і поїхали б додому! Ні, сидять в Італії всі.
Хто саме дає привід плювати на Україну як не самі українці - спортовці "олімпійці".
18.02.2026 03:04 Ответить
всього шість . Поки що шість . Лиха біда початок, далі буде більше. Криваві гроші роблять своє. Ганьба підорам з МОК та МПК
18.02.2026 01:28 Ответить
Чергова незламна міжнародна дипломатична перемога лідера світу та його племінних призначенців.
18.02.2026 01:30 Ответить
Тероризм в Європі вітається. Коли в Європі відбудуться чергові теракти з великою кількістю жертв ви знатимете хто запросив в Європу терористів
18.02.2026 01:34 Ответить
Та там не зовсім Європа вирішує в тому мок. Але факт залишається фактом, європейці конкретно розслабили сідниці.
18.02.2026 03:10 Ответить
ще ця прогнивша наскрізь корупцією і заражена КГБшними агентами Європа буде нам вказувати пальцем на корупцію в Україні? Якщо зараз коли йде така страшна війна і вже Європа з рашистів знімає санкції, представте що буде коли Україну заставлять підписати капітуляцію і примірення з рашистами. Тоді можете не сумніватись що з Московського режиму знімуть всі до одної санкції. Більше того, вони по указці з кремля почнуть накладати санкції на Україну, придумуючи різни приводи. І забудьте про всі угоди і гарантії безпеки. А також про військову і тим більше фінансову допомогу для України. От тоді дійсно Україна чи те що від неї залишиться, буде з голою жопою проти армади рашистів вже з трьох боків і відгороджена від Європи колючим дротом і високими парканами з заходу.
18.02.2026 01:54 Ответить
Продажні мразоти.
Вони й талібан з ігіл допустили під "національними прапорами" аби в їх було достатньо грошей забашляти.... тху.
18.02.2026 02:17 Ответить
Схоже, функціонери МПК погано вчили історію або вирішили її повторити в форматі фарсу. Коли у 1936 році на Олімпіаді в Берліні майоріла свастика, світ теж вдавав, що "спорт об'єднує. Цей крок - це не просто "спорт поза політикою". Це еталонне торжество абсурду І офіційне підтвердження того, що гуманізм у міжнародних спортивних структурах помер. Замість того, щоб бути голосом тих, хто страждає, МПК став адвокатом тих, хто катує. Виступ під прапором московіі у 2026 році - це легітимізація вбивць, у яких руки по лікті в крові, і жоден "спортивний нейтралітет" чи рішення суду CAS не зможе відмити цей бруд з олімпійських кіл. Це рішення залишиться в історії як символ того, як легко міжнародні інституції продають мораль за ілюзію "єдності", танцюючи на могилах тисяч українців.
18.02.2026 02:18 Ответить
чому наші не подають до суду??
18.02.2026 03:10 Ответить
Тому що під@ри..
18.02.2026 03:29 Ответить
Винні також наші всякі емзееси,постійні представники при ооніі іншіпризначені для цього істоти.
Які не виконують свою роботу від слова зовсім.
18.02.2026 03:18 Ответить
МПК іди на курсом рашистського корабля!! На к...й
18.02.2026 06:00 Ответить
Починається з кацапських інвалідів. Пожалійте їх. А закінчиться вимогою пожаліти *****?
18.02.2026 06:10 Ответить
А москалі всі інваліди, більшість психічно, бувають і фізично.
18.02.2026 08:11 Ответить
Жодна сибіга не спромоглася прив'язати РФ з фашизмом. В світі немає таких асоціацій.
18.02.2026 06:22 Ответить
Сьогодні ви їм дохволили нести прапори, а завтра вони приїдуть дотвас на танку, щоб сказати-спасибо.
18.02.2026 07:13 Ответить
Серед кацапських інвалідів гарантовано будуть рашисти, які воювали і отримали ампутації. Рашка без цього не може обійтися щоб не всунути вбивць до складу свої інвалідів.
18.02.2026 08:23 Ответить
 
 