МПК дозволив росіянам і білорусам виступати з прапорами на Паралімпіаді-2026
Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
Про це йдеться у матеріалі BBC із посиланням на заяву МПК, цитує Цензор.НЕТ.
У комітеті підтвердили, що загалом 10 спортсменів отримали запрошення від двосторонньої комісії для участі у змаганнях з гірськолижного спорту, лижних гонок та сноубордингу.
Скільки спортсменів і в яких дисциплінах
У Міжнародний паралімпійський комітет уточнили, що Паралімпійському комітету Росії надано шість квот. Йдеться про два місця у гірськолижному спорті (чоловік і жінка), два — у лижних перегонах (чоловік і жінка) та два — у сноубордингу (чоловіки).
Паралімпійський комітет Білорусі отримав чотири місця. Усі вони передбачені для участі в лижному спорті — одне для чоловіка і три для жінок.
Зазначається, що це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпіаді після Ігор у Сочі у 2014 році.
Реакція України та попередні рішення
Президент Національний комітет спорту інвалідів України Валерій Сушкевич заявив, що обурений рішенням допустити російських спортсменів до змагань під національною символікою. Водночас він підкреслив, що Україна не розглядає можливість бойкоту.
"Якщо ми не поїдемо, це означатиме, що ми дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде", — наголосив Сушкевич.
Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсмени РФ і Білорусі були відсторонені від паралімпійських стартів. У 2023 році їм дозволили виступати лише в нейтральному статусі.
27 вересня 2025 року Генеральна асамблея МПК проголосувала проти продовження часткового відсторонення. У результаті російський і білоруський паралімпійські комітети були відновлені в правах перед Іграми 2026 року, які відбудуться в Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.
Міністерство закордонних справ України та Міністерство молоді та спорту України у спільній заяві назвали рішення Генасамблеї МПК ганебним.
Схільність узагальнювати є ознакою низького інтелекту.
І, власне, чому вони продовжили змагатися на цьому зовсім не святі і зовсім не спорту. Зібрали б манатки і поїхали б додому! Ні, сидять в Італії всі.
І це, млин, саме на Паралімпіаді, де Україна завжди була у першій трійці!!!
А ось Олімпіаду 1944 скасували, і саме з-за війни. Бо у комітеті спорту були люди, а не шлунки на ніжках, як зараз.
От уявіть собі, що в час, коли пів-планети горить та вибухає, коли гинуть сотні людей, десь у затишному містечку на Олімпіаді-1944 разом майорять англійський "Юніон Джек", французський триколор, зірки та смуги США и отой павук.
