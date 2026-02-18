МПК дозволив росіянам і білорусам виступати з прапорами на Паралімпіаді-2026

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Про це йдеться у матеріалі BBC із посиланням на заяву МПК, цитує Цензор.НЕТ.

У комітеті підтвердили, що загалом 10 спортсменів отримали запрошення від двосторонньої комісії для участі у змаганнях з гірськолижного спорту, лижних гонок та сноубордингу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Скільки спортсменів і в яких дисциплінах

У Міжнародний паралімпійський комітет уточнили, що Паралімпійському комітету Росії надано шість квот. Йдеться про два місця у гірськолижному спорті (чоловік і жінка), два — у лижних перегонах (чоловік і жінка) та два — у сноубордингу (чоловіки).

Паралімпійський комітет Білорусі отримав чотири місця. Усі вони передбачені для участі в лижному спорті — одне для чоловіка і три для жінок.

Зазначається, що це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпіаді після Ігор у Сочі у 2014 році.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна запровадила санкції проти десяти російських спортсменів, - указ Зеленського

Реакція України та попередні рішення

Президент Національний комітет спорту інвалідів України Валерій Сушкевич заявив, що обурений рішенням допустити російських спортсменів до змагань під національною символікою. Водночас він підкреслив, що Україна не розглядає можливість бойкоту.

"Якщо ми не поїдемо, це означатиме, що ми дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде", — наголосив Сушкевич.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсмени РФ і Білорусі були відсторонені від паралімпійських стартів. У 2023 році їм дозволили виступати лише в нейтральному статусі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів

27 вересня 2025 року Генеральна асамблея МПК проголосувала проти продовження часткового відсторонення. У результаті російський і білоруський паралімпійські комітети були відновлені в правах перед Іграми 2026 року, які відбудуться в Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство молоді та спорту України у спільній заяві назвали рішення Генасамблеї МПК ганебним.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жіноча збірна України з бадмінтону вперше в історії здобула медаль на чемпіонаті Європи