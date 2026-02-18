МПК дозволив росіянам і білорусам виступати з прапорами на Паралімпіаді-2026

РФ повертається на Паралімпіаду з національною символікою

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

Про це йдеться у матеріалі BBC із посиланням на заяву МПК, цитує Цензор.НЕТ.

У комітеті підтвердили, що загалом 10 спортсменів отримали запрошення від двосторонньої комісії для участі у змаганнях з гірськолижного спорту, лижних гонок та сноубордингу.

Скільки спортсменів і в яких дисциплінах

У Міжнародний паралімпійський комітет уточнили, що Паралімпійському комітету Росії надано шість квот. Йдеться про два місця у гірськолижному спорті (чоловік і жінка), два — у лижних перегонах (чоловік і жінка) та два — у сноубордингу (чоловіки).

Паралімпійський комітет Білорусі отримав чотири місця. Усі вони передбачені для участі в лижному спорті — одне для чоловіка і три для жінок.

Зазначається, що це буде перший випадок підняття російського прапора на Паралімпіаді після Ігор у Сочі у 2014 році.

Реакція України та попередні рішення

Президент Національний комітет спорту інвалідів України Валерій Сушкевич заявив, що обурений рішенням допустити російських спортсменів до змагань під національною символікою. Водночас він підкреслив, що Україна не розглядає можливість бойкоту.

"Якщо ми не поїдемо, це означатиме, що ми дозволимо Путіну здобути перемогу над українськими паралімпійцями та над Україною, виключивши нас з Ігор. Цього не буде", — наголосив Сушкевич.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну спортсмени РФ і Білорусі були відсторонені від паралімпійських стартів. У 2023 році їм дозволили виступати лише в нейтральному статусі.

27 вересня 2025 року Генеральна асамблея МПК проголосувала проти продовження часткового відсторонення. У результаті російський і білоруський паралімпійські комітети були відновлені в правах перед Іграми 2026 року, які відбудуться в Мілан та Кортіна-д’Ампеццо.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство молоді та спорту України у спільній заяві назвали рішення Генасамблеї МПК ганебним.

Топ коментарі
+25
"герої" сво, які вбивали українців будуть під триколором змагатися, зе що за ********? 🤬
18.02.2026 01:00 Відповісти
+21
Легітимізація держави-агресора йде помаленьку, але невпинно...
Які ви там гасла ще придумаєте, аби виправдати окупантів?
"о, спорт, ти мір!"?
Які ж тільки вони ******** продажні бюрократи!
18.02.2026 01:23 Відповісти
+17
Тероризм в Європі вітається. Коли в Європі відбудуться чергові теракти з великою кількістю жертв ви знатимете хто запросив в Європу терористів
18.02.2026 01:34 Відповісти
бабло і зло
18.02.2026 00:59 Відповісти
А відкриє цей кавардак, мабуть, уйло.
18.02.2026 07:15 Відповісти
Весь світ бардак, а люди *****.
18.02.2026 01:10 Відповісти
Не всі люди як Ви написали.
Схільність узагальнювати є ознакою низького інтелекту.
18.02.2026 02:14 Відповісти
Дай Бог тобі такого інтелекту як в мене. Колись зрозумієш що пишу.
18.02.2026 02:17 Відповісти
🤣🤣🤣 я так низько, сподіваюсь, не впаду інтелектуально.
20.02.2026 01:31 Відповісти
Ти вже давно впав
21.02.2026 20:35 Відповісти
Помиляєшся балаболка.
22.02.2026 03:15 Відповісти
22.02.2026 09:48 Відповісти
Це високий інтелект французського викладача з іспанським прізвищем і досконалим володінням українською мовою. Стьоб це гарно. Але наведу інше прислів"я. Сміється той, хто сміється останній.
18.02.2026 02:32 Відповісти
Я буду сміятись останнім. Гарантую, завжди так було. Я не був викладачем.
18.02.2026 02:40 Відповісти
У вас пане іспанець, по прізвищу, чудова українська мова. Один лише недолік - пунктуації не знаєте а це видає з головою не дуже освіченого українця.
18.02.2026 02:42 Відповісти
Для мене зійде і без пунктуацій. Добре що ти дуже освічений українець.
18.02.2026 02:50 Відповісти
Ну, ну а ну загни по галицькі що небудь.
18.02.2026 02:52 Відповісти
По якому ??
18.02.2026 02:53 Відповісти
Всього вам найкращого, і бажано - далеко звідси.
18.02.2026 02:57 Відповісти
Дякую, взаїмно.
18.02.2026 03:35 Відповісти
Сміється той хто сміється без наслідків....
18.02.2026 06:34 Відповісти
це як запрошення - шмаляйте по нас, ми згодні.
18.02.2026 01:21 Відповісти
Хто винен? От, спорт візьмемо - чому вони туди пхалися, невдахи? Жодного куска металу не завоювали. Ок. Що там прописано в хартії олімпійській про війну.
І, власне, чому вони продовжили змагатися на цьому зовсім не святі і зовсім не спорту. Зібрали б манатки і поїхали б додому! Ні, сидять в Італії всі.
Хто саме дає привід плювати на Україну як не самі українці - спортовці "олімпійці".
18.02.2026 03:04 Відповісти
всього шість . Поки що шість . Лиха біда початок, далі буде більше. Криваві гроші роблять своє. Ганьба підорам з МОК та МПК
18.02.2026 01:28 Відповісти
Достатньо і одного, якщо триколорна ганчірка буде там майоріти. Це, як червоний флаг со свастикою десь у Бразілії (чи де там ще не воювали в цей час?) в 1943 році!
І це, млин, саме на Паралімпіаді, де Україна завжди була у першій трійці!!!
18.02.2026 09:09 Відповісти
Чергова незламна міжнародна дипломатична перемога лідера світу та його племінних призначенців.
18.02.2026 01:30 Відповісти
Та там не зовсім Європа вирішує в тому мок. Але факт залишається фактом, європейці конкретно розслабили сідниці.
18.02.2026 03:10 Відповісти
ще ця прогнивша наскрізь корупцією і заражена КГБшними агентами Європа буде нам вказувати пальцем на корупцію в Україні? Якщо зараз коли йде така страшна війна і вже Європа з рашистів знімає санкції, представте що буде коли Україну заставлять підписати капітуляцію і примірення з рашистами. Тоді можете не сумніватись що з Московського режиму знімуть всі до одної санкції. Більше того, вони по указці з кремля почнуть накладати санкції на Україну, придумуючи різни приводи. І забудьте про всі угоди і гарантії безпеки. А також про військову і тим більше фінансову допомогу для України. От тоді дійсно Україна чи те що від неї залишиться, буде з голою жопою проти армади рашистів вже з трьох боків і відгороджена від Європи колючим дротом і високими парканами з заходу.
18.02.2026 01:54 Відповісти
Продажні мразоти.
Вони й талібан з ігіл допустили під "національними прапорами" аби в їх було достатньо грошей забашляти.... тху.
18.02.2026 02:17 Відповісти
Схоже, функціонери МПК погано вчили історію або вирішили її повторити в форматі фарсу. Коли у 1936 році на Олімпіаді в Берліні майоріла свастика, світ теж вдавав, що "спорт об'єднує. Цей крок - це не просто "спорт поза політикою". Це еталонне торжество абсурду І офіційне підтвердження того, що гуманізм у міжнародних спортивних структурах помер. Замість того, щоб бути голосом тих, хто страждає, МПК став адвокатом тих, хто катує. Виступ під прапором московіі у 2026 році - це легітимізація вбивць, у яких руки по лікті в крові, і жоден "спортивний нейтралітет" чи рішення суду CAS не зможе відмити цей бруд з олімпійських кіл. Це рішення залишиться в історії як символ того, як легко міжнародні інституції продають мораль за ілюзію "єдності", танцюючи на могилах тисяч українців.
18.02.2026 02:18 Відповісти
У 1936 році свастика була просто флагом, бо ще не було ані війни, ані концтаборів, ані "Циклону Б". Навіть "Кришталевої ночі" ще не було.
А ось Олімпіаду 1944 скасували, і саме з-за війни. Бо у комітеті спорту були люди, а не шлунки на ніжках, як зараз.
От уявіть собі, що в час, коли пів-планети горить та вибухає, коли гинуть сотні людей, десь у затишному містечку на Олімпіаді-1944 разом майорять англійський "Юніон Джек", французський триколор, зірки та смуги США и отой павук.
Уявили? Отож...
18.02.2026 09:20 Відповісти
Так, згоден.Це влучне зауваження, але воно лише підкреслює трагізм ситуації: тоді світ був засліплений надією на мир, а зараз - він свідомо заплющує очі на вже існуючу кров. Хоча на 1936 рік це вже був не ,,просто прапор''- бо уже діяли Нюрнберзькі расові закони, були відкриті перші концтабори (наприклад, Дахау), а опозиція була знищена. Світ тоді проігнорував ,,тривожні дзвіночк'', сподіваючись задобрити агресора через спорт. Сьогодні ж МПК та МОК ігнорують не ,,передчуття'', а тисячі задокументованих воєнних злочинів, що робить нинішнє рішення ще цинічнішим. Ви абсолютно праві щодо деградації принципів. У 1944-му Олімпійські ігри скасували, бо було зрозуміло: не можна змагатися з тими, хто вбиває твоїх атлетів. Сьогодні ж функціонери використовують термін ,,нейтральність'' як ширму для збереження спонсорських контрактів, фактично зрівнюючи жертву й агресора. Як кажуть -нічого особистого, тільки бізнес.... Ваше гіпотетичне уявлення про ,,Юніон Джек'' поруч із ,,павуком'' у розпал війни - це саме те, що ми бачимо зараз. Коли українські спортсмени виходять на арену проти атлетів, які відкрито підтримують армію рф або є її кадровими офіцерами, це і є ,,Олімпіада-1944'', яку цинічно дозволили провести в нашому часі. Різниця лише в тому, що у 1936-му світ виявив наївність, а у 2024-му - свідому байдужість.
18.02.2026 14:12 Відповісти
Отож!!!
19.02.2026 00:21 Відповісти
чому наші не подають до суду??
18.02.2026 03:10 Відповісти
Тому що під@ри..
18.02.2026 03:29 Відповісти
Винні також наші всякі емзееси,постійні представники при ооніі іншіпризначені для цього істоти.
Які не виконують свою роботу від слова зовсім.
18.02.2026 03:18 Відповісти
МПК іди на курсом рашистського корабля!! На к...й
18.02.2026 06:00 Відповісти
Починається з кацапських інвалідів. Пожалійте їх. А закінчиться вимогою пожаліти *****?
18.02.2026 06:10 Відповісти
А москалі всі інваліди, більшість психічно, бувають і фізично.
18.02.2026 08:11 Відповісти
Жодна сибіга не спромоглася прив'язати РФ з фашизмом. В світі немає таких асоціацій.
18.02.2026 06:22 Відповісти
Сьогодні ви їм дохволили нести прапори, а завтра вони приїдуть дотвас на танку, щоб сказати-спасибо.
18.02.2026 07:13 Відповісти
Серед кацапських інвалідів гарантовано будуть рашисти, які воювали і отримали ампутації. Рашка без цього не може обійтися щоб не всунути вбивць до складу свої інвалідів.
18.02.2026 08:23 Відповісти
тут рашка виграє без жодного пострілу, бабло перемагає
18.02.2026 09:12 Відповісти
Все зависит от людей. Британский сэр глава МПК запретил кацапским инвалидам выступать еще в Рио де Жанейро, хотя обычным спортсменам не запретили. Это было немного абсурдно. А нынешний бразилец. В этом мире все зависит от эмоций пожилых людей.
18.02.2026 09:19 Відповісти
Пам'ятаємо, що саме Бразилія разом з Аргентиною прихистила сотні гитлерівських нацистів від справедливого суду. Вони дожили свої роки та померли у своїх ліжках, оточені ********* рідними.
Бразилії не звикати ставитися з любов'ю до покидьків. 🤮
18.02.2026 09:27 Відповісти
Они не любят белых по понятным причинам.
18.02.2026 09:42 Відповісти
Кто то купленный или купленные сидят в мок , мокрицы. Журналистам необходимо узнать кто и почему лоббирует интересы россии. Это все происходит не за просто так. В моке тоже завелись виктора второго плана. Все будет Украина! Слава Украине!
18.02.2026 09:41 Відповісти
Паскуди продажні! 🤬
18.02.2026 11:28 Відповісти
 
 