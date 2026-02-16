УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9574 відвідувача онлайн
Новини
3 232 3

Жіноча збірна України з бадмінтону вперше в історії здобула медаль на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна з бадмінтону здобула перемогу

Жіноча збірна України з бадмінтону вперше в історії здобула медаль на чемпіонаті Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційних результатах турніру.

Українська команда стала бронзовою призеркою командної першості у Стамбулі. Турнір відбувся в Туреччині.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Історичний результат у Стамбулі

До складу збірної увійшли Софія Лаврова, Анастасія Алимова, Раія Альмалалха, Поліна Бугрова, Марія Столяренко та Євгенія Кантемир. Команда була наймолодшою на турнірі. Найстаршій учасниці Поліні Бугровій — 22 роки.

У групі Україна поступилася Данії 0:5. Водночас українки перемогли Естонію 4:1 та Німеччину 4:1.

Також читайте: Гераскевич ініціює збір коштів для родин загиблих спортсменів

Шлях до п’єдесталу та кваліфікація

У півфіналі збірна України знову зустрілася з Данією. Матч завершився з рахунком 0:3.

"Ця медаль є історичною для нашої команди та всього українського бадмінтону", — зазначається у повідомленні.

Завдяки бронзовій нагороді українські спортсменки здобули право участі в Uber Cup. Турнір відбудеться у Данії у квітні цього року.юж

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна готує санкції проти російських осіб, які ставлять спорт на службу війні, - Зеленський

Автор: 

перемога (492) Збірна України (156) спорт (1718) бадмінтон (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ну хоч з бабмінтоном у нас стало більш-менш нормально.
показати весь коментар
16.02.2026 00:31 Відповісти
У здорових чоловіків із цім ділом завжди має бути більш-менш.
показати весь коментар
16.02.2026 00:35 Відповісти
ну так держава ж турбується - скрінінг 40+, і всьо такоє...
показати весь коментар
16.02.2026 00:53 Відповісти
 
 