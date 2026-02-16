Жіноча збірна України з бадмінтону вперше в історії здобула медаль на чемпіонаті Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційних результатах турніру.
Українська команда стала бронзовою призеркою командної першості у Стамбулі. Турнір відбувся в Туреччині.
Історичний результат у Стамбулі
До складу збірної увійшли Софія Лаврова, Анастасія Алимова, Раія Альмалалха, Поліна Бугрова, Марія Столяренко та Євгенія Кантемир. Команда була наймолодшою на турнірі. Найстаршій учасниці Поліні Бугровій — 22 роки.
У групі Україна поступилася Данії 0:5. Водночас українки перемогли Естонію 4:1 та Німеччину 4:1.
Шлях до п’єдесталу та кваліфікація
У півфіналі збірна України знову зустрілася з Данією. Матч завершився з рахунком 0:3.
"Ця медаль є історичною для нашої команди та всього українського бадмінтону", — зазначається у повідомленні.
Завдяки бронзовій нагороді українські спортсменки здобули право участі в Uber Cup. Турнір відбудеться у Данії у квітні цього року.юж
