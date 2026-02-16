Женская сборная Украины по бадминтону впервые в истории завоевала медаль на чемпионате Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальных результатах турнира.

Украинская команда стала бронзовым призером командного первенства в Стамбуле. Турнир состоялся в Турции.

Исторический результат в Стамбуле

В состав сборной вошли София Лаврова, Анастасия Алимова, Раия Альмалалха, Полина Бугрова, Мария Столяренко и Евгения Кантемир. Команда была самой молодой на турнире. Старшей участнице Полине Бугровой — 22 года.

В группе Украина уступила Дании 0:5. В то же время украинки победили Эстонию 4:1 и Германию 4:1.

Путь к пьедесталу и квалификация

В полуфинале сборная Украины снова встретилась с Данией. Матч завершился со счетом 0:3.

"Эта медаль является исторической для нашей команды и всего украинского бадминтона", — отмечается в сообщении.

Благодаря бронзовой награде украинские спортсменки получили право участия в Uber Cup. Турнир состоится в Дании в апреле этого года.

