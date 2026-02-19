Италия против возвращения флагов РФ и Беларуси на Паралимпиаду-2026

Италия призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям с флагами и гимнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Антонио Таяни и спорта Андреа Абоди.

"Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Комитета допустить шестерых российских и четверых белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортини-2026 с демонстрацией их национальных символов, включая гимн.



Итальянское правительство повторно выражает свое несогласие, уже высказанное вместе с 33 другими странами и Европейской Комиссией, с решением о полном восстановлении членства российского и белорусского паралимпийских комитетов, и подтверждает свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины.

Постоянное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, поддержанное Беларусью, несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением нейтральных индивидуальных спортсменов".

Что предшествовало?

Международный паралимпийский комитет разрешил части спортсменов из России и Беларуси выступить на зимних Паралимпийских играх 2026 года под национальными флагами.

