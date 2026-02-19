РУС
Новости Паралимпийские игры 2026
Италия против возвращения флагов РФ и Беларуси на Паралимпиаду-2026

Таяни и Абоди: Италия против флага РФ на Паралимпиаде-2026

Италия призывает Международный паралимпийский комитет пересмотреть решение о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям с флагами и гимнами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел Антонио Таяни и спорта Андреа Абоди.

"Правительство Италии выражает свое категорическое несогласие с решением Комитета допустить шестерых российских и четверых белорусских спортсменов к участию в Паралимпийских играх в Милане-Кортини-2026 с демонстрацией их национальных символов, включая гимн.

Итальянское правительство повторно выражает свое несогласие, уже высказанное вместе с 33 другими странами и Европейской Комиссией, с решением о полном восстановлении членства российского и белорусского паралимпийских комитетов, и подтверждает свою полную солидарность и безусловную поддержку Украины.

Постоянное нарушение Россией перемирия и олимпийских и паралимпийских идеалов, поддержанное Беларусью, несовместимо с участием их спортсменов в Играх, за исключением нейтральных индивидуальных спортсменов".

Что предшествовало?

Італія в цьому має рацію. Не потрібні там ані їхні прапори, ані їхні під☆ри.
19.02.2026 07:10 Ответить
Анулюйте візи свинособакам, якщо дійсно проти
19.02.2026 07:16 Ответить
Стопудово
19.02.2026 07:27 Ответить
ну так попередьте чмок що в іншому випадку спортсмени тих "33 іншимх країн та Європейською Комісією" не вийдуть на старти олімпіади... і най він сосе далі...
19.02.2026 07:25 Ответить
Це було відомо ще пів року тому. Чому тільки зараз італійці про це згадали. Впевнений, що крім закликів жодних дій більше не буде
19.02.2026 08:09 Ответить
Героїчна боротьба Європи за Україну триває.
19.02.2026 08:17 Ответить
 
 