Італія проти повернення прапорів РФ та Білорусі на Паралімпіаду-2026

Таяні та Абоді: Італія проти прапора РФ на Паралімпіаді-2026

Італія закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до змагань з прапорами і гімнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Антоніо Таяні та спорту Андреа Абоді.

"Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Комітету допустити шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні-2026 з демонстрацією їхніх національних символів, включаючи гімн.

Італійський уряд повторно висловлює свою незгоду, вже висловлену разом з 33 іншими країнами та Європейською Комісією, з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, та підтверджує свою повну солідарність і безумовну підтримку України.

Постійне порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, підтримане Білоруссю, є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, за винятком нейтральних індивідуальних спортсменів".

Що передувало?

Італія в цьому має рацію. Не потрібні там ані їхні прапори, ані їхні під☆ри.
19.02.2026 07:10 Відповісти
Анулюйте візи свинособакам, якщо дійсно проти
19.02.2026 07:16 Відповісти
Стопудово
19.02.2026 07:27 Відповісти
ну так попередьте чмок що в іншому випадку спортсмени тих "33 іншимх країн та Європейською Комісією" не вийдуть на старти олімпіади... і най він сосе далі...
19.02.2026 07:25 Відповісти
Це було відомо ще пів року тому. Чому тільки зараз італійці про це згадали. Впевнений, що крім закликів жодних дій більше не буде
19.02.2026 08:09 Відповісти
Героїчна боротьба Європи за Україну триває.
19.02.2026 08:17 Відповісти
Якщо уряди 33 інших країни висловили незгоду з позицією МОК - то слід відзначити, що наше МЗС провело певну роботу в цьому напрямку...
19.02.2026 10:16 Відповісти
МОКівську бабу знову до сліз доведуть! Бо кацапські гроші вона повертати не хоче!
19.02.2026 12:58 Відповісти
 
 