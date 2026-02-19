Італія проти повернення прапорів РФ та Білорусі на Паралімпіаду-2026

Італія закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до змагань з прапорами і гімнами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Антоніо Таяні та спорту Андреа Абоді.

"Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Комітету допустити шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні-2026 з демонстрацією їхніх національних символів, включаючи гімн.



Італійський уряд повторно висловлює свою незгоду, вже висловлену разом з 33 іншими країнами та Європейською Комісією, з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, та підтверджує свою повну солідарність і безумовну підтримку України.

Постійне порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, підтримане Білоруссю, є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, за винятком нейтральних індивідуальних спортсменів".

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

