Італія проти повернення прапорів РФ та Білорусі на Паралімпіаду-2026
Італія закликає Міжнародний паралімпійський комітет переглянути рішення про допуск російських і білоруських спортсменів до змагань з прапорами і гімнами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у спільній заяві міністрів закордонних справ Антоніо Таяні та спорту Андреа Абоді.
"Уряд Італії висловлює свою категоричну незгоду з рішенням Комітету допустити шістьох російських та чотирьох білоруських спортсменів до участі в Паралімпійських іграх у Мілані-Кортіні-2026 з демонстрацією їхніх національних символів, включаючи гімн.
Італійський уряд повторно висловлює свою незгоду, вже висловлену разом з 33 іншими країнами та Європейською Комісією, з рішенням про повне відновлення членства російського та білоруського паралімпійських комітетів, та підтверджує свою повну солідарність і безумовну підтримку України.
Постійне порушення Росією перемир'я та олімпійських і паралімпійських ідеалів, підтримане Білоруссю, є несумісним з участю їхніх спортсменів в Іграх, за винятком нейтральних індивідуальних спортсменів".
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
