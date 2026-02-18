Зеленський про допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026: Ганебне рішення, Україна реагуватиме
Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення організаторів зимових Паралімпійських ігор 2026 допустити частину атлетів із Росії та Білорусі до змагань під власними прапорами.
Про це він сказав під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану, інформує Цензор.НЕТ.
Реакція Зеленського
Голова держави заявив, що українська сторона відреагує на це "ганебне та несправедливе рішення".
"Я не можу сказати, що це про гроші, бо не знаю. Але це абсолютно брудне рішення, яке не можна поважати. Воно жахливе, несправедливе і не відповідає європейським цінностям. Це несправедливе рішення, і ми будемо реагувати на нього", - наголосив він.
Зеленський порівняв це з реакцією на російську агресію проти України з 2014 року.
"Повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми", - додав він.
Що передувало?
- Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В мене логічні питання -
1.Чому Європа дотисла ЗЄ не добивати Залужного своїм ДБР , а зробити його послом у Британії?
2. Чому, коли США дозволили НАБУ дотиснути ЗЄ до здачі Донбасу Галущенком, Європа та Британія, котрих відсторонили від перемовин США, підштовхнула Залужного зробити контрольний по ЗЄ? ?
Новина з ДТ
ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПК
Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.
Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.
Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».......