УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11463 відвідувача онлайн
Новини Російські спортсмени Паралімпійські ігри 2026
1 155 15

Зеленський про допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026: Ганебне рішення, Україна реагуватиме

зеленський

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення організаторів зимових Паралімпійських ігор 2026 допустити частину атлетів із Росії та Білорусі до змагань під власними прапорами.

Про це він сказав під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Зеленського

Голова держави заявив, що українська сторона відреагує на це "ганебне та несправедливе рішення".

"Я не можу сказати, що це про гроші, бо не знаю. Але це абсолютно брудне рішення, яке не можна поважати. Воно жахливе, несправедливе і не відповідає європейським цінностям. Це несправедливе рішення, і ми будемо реагувати на нього", - наголосив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна закликає країни не брати участі в церемонії відкриття Паралімпіади-2026, - Сибіга

Зеленський порівняв це з реакцією на російську агресію проти України з 2014 року.

"Повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми", - додав він.

Що передувало?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна вважає ганебним рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо відновлення членства РФ і Білорусі, - заява МЗС та Мінмолодьспорту

Автор: 

Білорусь (8131) Зеленський Володимир (27845) Паралімпіада (213) росія (70158)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А я то думав, чим це блазень занятий під час війни?
показати весь коментар
18.02.2026 19:16 Відповісти
+3
І в цей час гнівно відправить пару брудних двушок на москву
показати весь коментар
18.02.2026 19:34 Відповісти
+3
Відповість гнівними відосиками, з обсиранням всіх і вся. Але роботи на дипломатичному фронті, щоб запобігти, звичний НУЛЬ!.
показати весь коментар
18.02.2026 20:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А я то думав, чим це блазень занятий під час війни?
показати весь коментар
18.02.2026 19:16 Відповісти
Коли РИГОсбу обшукували штаб Залужного , там були присутніми з десяток генералів Британії ...

В мене логічні питання -
1.Чому Європа дотисла ЗЄ не добивати Залужного своїм ДБР , а зробити його послом у Британії?
2. Чому, коли США дозволили НАБУ дотиснути ЗЄ до здачі Донбасу Галущенком, Європа та Британія, котрих відсторонили від перемовин США, підштовхнула Залужного зробити контрольний по ЗЄ? ?
показати весь коментар
18.02.2026 19:18 Відповісти
Вибори все ближче і ближче....................
показати весь коментар
18.02.2026 19:25 Відповісти
Й головне їх хочуть не тільки США з рашкою - а вже ЗА й Європа .
показати весь коментар
18.02.2026 19:26 Відповісти
Буду на будь-який висер Зеленського сьогодні говорити про для нього НАСЦУшне

Новина з ДТ

ОФІС ПРЕЗИДЕНТА ВІДМОВИВСЯ ПУБЛІКУВАТИ ПЕТИЦІЮ ІЗ ЗАКЛИКОМ ЗВІЛЬНИТИ ГЕНПРОКУРОРА КРАВЧЕНКА - ЦПК

Там кажуть, що вона «не відповідає вимогам», хоча ініціатива щодо призначення та звільнення генерального прокурора належить до компетенцій президента.

Адміністрація Офісу президента України відмовилась реєструвати на сайті глави держави петицію виконавчої директорки Центру протидії корупції Дарʼї Каленюк із вимогою ініціювати звільнення https://zn.ua/ukr/UKRAINE/zelenskij-********-ukaz-pro-priznachennja-kravchenka-heneralnim-prokurorom.html генерального прокурора Руслана Кравченка.

Як https://antac.org.ua/news/ofis-prezydenta-bezpidstavno-vidkhylyv-petytsiiu-tspk-pro-zvilnennia-henprokurora-kravchenka/ повідомили в ЦПК, заявку на публікацію петиції подали 13 лютого, але 17 лютого Дарʼї Каленюк надійшла відмова у реєстрації петиції, бо вона начебто «не відповідає встановленим вимогам».......
показати весь коментар
18.02.2026 19:22 Відповісти
Алььь ЛОХ- ти що скажеш про те, що у Галущенко осіло тільки 9 млн нагарбованого з енергетики -а де залишок в декілька мілйонів доларів відмиті на Карібському офшорі ?
показати весь коментар
18.02.2026 19:25 Відповісти
І в цей час гнівно відправить пару брудних двушок на москву
показати весь коментар
18.02.2026 19:34 Відповісти
Потрібно потужно зіграти на піаніно бо заклик не почують
показати весь коментар
18.02.2026 19:47 Відповісти
Яка реакція? І мабуть вони її точно злякаються. Це показує, що вони вас ні в *** не ставлять
показати весь коментар
18.02.2026 19:59 Відповісти
Відповість гнівними відосиками, з обсиранням всіх і вся. Але роботи на дипломатичному фронті, щоб запобігти, звичний НУЛЬ!.
показати весь коментар
18.02.2026 20:17 Відповісти
откуда там дипломатам взяться нормальным если во-первых туда брали только по связям быдло сброд. А во-вторых у зелёного полудурка такая полудурошная команда быдлоты корешкй с 95 квартала
показати весь коментар
18.02.2026 21:27 Відповісти
@ На Паралімпіаду в Мілані їдуть колишні російські військові, які воювали проти України: https://novynarnia.com/2026/02/18/na-paralimpiadu-v-milani-yidut-kolyshni-rosijski-vijskovi-yaki-voyuvaly-proty-********-spysok/ список

показати весь коментар
18.02.2026 21:25 Відповісти
Так це законні цілі для ГУР?. Чи ні?
показати весь коментар
19.02.2026 13:01 Відповісти
позор это ты со своим некомпетентным шоблом у руля невероятной страны во время войны. Лучше бы свой рот закрыл
показати весь коментар
18.02.2026 21:25 Відповісти
позов до суду вже має бути на столі
показати весь коментар
19.02.2026 01:44 Відповісти
 
 