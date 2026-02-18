Зеленський про допуск РФ та Білорусі до Паралімпіади-2026: Ганебне рішення, Україна реагуватиме

Президент України Володимир Зеленський розкритикував рішення організаторів зимових Паралімпійських ігор 2026 допустити частину атлетів із Росії та Білорусі до змагань під власними прапорами.

Про це він сказав під час інтерв'ю британському журналісту Пірсу Морґану, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Зеленського

Голова держави заявив, що українська сторона відреагує на це "ганебне та несправедливе рішення".

"Я не можу сказати, що це про гроші, бо не знаю. Але це абсолютно брудне рішення, яке не можна поважати. Воно жахливе, несправедливе і не відповідає європейським цінностям. Це несправедливе рішення, і ми будемо реагувати на нього", - наголосив він.

Зеленський порівняв це з реакцією на російську агресію проти України з 2014 року.

"Повзуча окупація – Крим, ніхто не відповів, згодом Донбас, ніхто не відповів, згодом – повномасштабне вторгнення. Крок за кроком, російський спосіб життя. Так само і з Олімпійськими іграми", - додав він.

Що передувало?

Міжнародний паралімпійський комітет дозволив частині спортсменів із Росії та Білорусі виступити на зимових Паралімпійських іграх 2026 року під національними прапорами.

