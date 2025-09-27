УКР
Україна вважає ганебним рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо відновлення членства РФ і Білорусі, - заява МЗС та Мінмолодьспорту

Заява України щодо відновлення МПК членство Росії та Білорусі

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту щодо рішення про повернення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ.

У заяві зауважується, що обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І нині російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців.

Також наголошується, що такий "розворот" відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру.

Також читайте: Спортсмени з РФ та Білорусі братимуть участь у зимовій Олімпіаді-2026 під "нейтральним" прапором

"Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю.

Закликаємо весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України", - підсумовується в заяві.

Більше новин в Телеграм-каналі Цензор.НЕТ!

Нагадаємо, 27 вересня на Генеральній Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Сеулі повністю відновлено членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Автор: 

Топ коментарі
+3
рашисти занесли керівництву МКП криваві гроші...
27.09.2025 17:27 Відповісти
+1
А то, что овечкин, путлеровец, выступает в нхл это нормально? То, что выступают в большом теннисе рублёв, медведев и другие рос. спортсмены - как с этим? Их надо банить было ещё в 2022 году. И паралельно перекрывать все поставки газа и нефти в ЕС. И не надо никаких санкций! Это вот так вот бы и работало!
27.09.2025 17:30 Відповісти
рашисти занесли керівництву МКП криваві гроші...
27.09.2025 17:27 Відповісти
А то, что овечкин, путлеровец, выступает в нхл это нормально? То, что выступают в большом теннисе рублёв, медведев и другие рос. спортсмены - как с этим? Их надо банить было ещё в 2022 году. И паралельно перекрывать все поставки газа и нефти в ЕС. И не надо никаких санкций! Это вот так вот бы и работало!
27.09.2025 17:30 Відповісти
Українці, доламайте цим тваринам ноги, а краще голову.
27.09.2025 17:33 Відповісти
Цікаво ,в тому міжнародному параолімпійському комітеті всі інваліди? Чи такі ж як у нас в ТЦК? Тоді це все пояснює.
27.09.2025 17:35 Відповісти
Чому в ТЦК?

Бери вище: всім керує адміністраія дермака, керує навіть зеленським...
27.09.2025 17:53 Відповісти
І вони усі ще щось сміють тявкати нам про корупцію! Самі наскрізь прошиті кац@...ми грошима!!
27.09.2025 17:44 Відповісти
МЗС, Мінммолспорт та ОПА винними себе в цьому факапі не вважають...
27.09.2025 17:51 Відповісти
На жаль, наша димпломатія з мажорів та кротів в основному не робить ніхера, крім гольфу та тенісу. В світ немає чіткої аналогії РФ=фашизм. Ми досі унтерменші.
27.09.2025 17:54 Відповісти
це тільки початок
27.09.2025 18:13 Відповісти
Керівництво Міжнародного паралімпійського комітету - це федерація з обмеженими розумовими можливостями і необмеженою любов'ю до грошей.

Бригинець
27.09.2025 18:19 Відповісти
...під час олімпійських ігор припинялись війни, але пу не тільки клав на це, але й започаткував нову традыцыю - на закінчення ігр фейверк - початок агрессії ...
Як можуть змагатися і тиснути друг другу руки агрессор і жертва агрессії і коли ця кривава війна продовжує забирати життя ні в чому невінних людей... які за пу винні в тому, що пручаються знищенню і поневоленню.
27.09.2025 18:21 Відповісти
Ну, спортсменів у них, хоч відбавляй...
27.09.2025 18:24 Відповісти
При ПОРОХу такої ганьби не було
27.09.2025 18:26 Відповісти
 
 