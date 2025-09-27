Україна вважає ганебним рішення Міжнародного паралімпійського комітету щодо відновлення членства РФ і Білорусі, - заява МЗС та Мінмолодьспорту

Україна вважає ганебним рішення Генеральної Асамблеї Міжнародного параолімпійського комітету у Сеулі, яким вона вирішила не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії.

Про це йдеться у спільній заяві МЗС та Мінмолодьспорту щодо рішення про повернення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Російської Федерації, передає Цензор.НЕТ.

У заяві зауважується, що обмеження, зокрема щодо російського паралімпійського комітету, діяли від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І нині російське вторгнення триває, як і російські звірства проти українців.

Також наголошується, що такий "розворот" відбувається на тлі відмови Росії від миру та ескалації терору проти українців і провокацій проти інших європейських країн. Воно фактично заохочує російську агресію, терор і вбивства, сприяє безкарності російського та білоруського режимів у той час, коли вся міжнародна спільнота працює над підвищенням тиску на Москву заради спонукання її до миру.

"Рішення МПК втягує міжнародний спорт у політику та пропаганду війни, адже ще з радянських часів Москва використовує спорт як інструмент пропаганди. Відомі російські та білоруські тренери та спортсмени висловлюють відверту підтримку збройній агресії Росії проти України, виступають у пропагандистських заходах путінського режиму. Чимало "паралімпійців" з Росії та Білорусі брали безпосередню участь у кривавій війні проти українського народу, прославившись своїм "героїзмом" та жорстокістю.

Закликаємо весь спортивний світ, усі держави, спортивні інституції, всіх спортсменів і тренерів, які не втратили моральний компас, засудити це ганебне рішення та вимагати його зміни. Звертаємося до Італії із закликом не допустити появи російських прапорів, під якими сьогодні вбивають українців, під час змагань. Російські та білоруські спортсмени та їхня символіка не мають права повертатися на міжнародні спортивні змагання допоки Росія не припинила геноцидну війну проти України", - підсумовується в заяві.

Нагадаємо, 27 вересня на Генеральній Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Сеулі повністю відновлено членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.