Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство РФ і Білорусі

27 вересня на Генеральній Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Сеулі повністю відновлено членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні МПК.

"У суботу (27 вересня) на Генеральній Асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея), організації-члени МПК проголосували за те, щоб не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії", - розповіли  у Комітеті.

Та зазначили, обидві організації були частково відсторонені на Генеральній Асамблеї МПК 2023 року за порушення своїх зобов’язань щодо членства. Рішення від 27 вересня "означає, що ВСНП Білорусі та ВСНП Росії тепер відновлюють свої повні права та привілеї членства в МПК".

"Приймаючи рішення, організації-члени МПК, що складаються з національних паралімпійських комітетів, міжнародних федерацій та міжнародних організацій спорту для людей з інвалідністю, які брали участь у Генеральній асамблеї МПК 2025 року, спочатку проголосували проти пропозиції про повне призупинення членства НПК Росії. Потім організації-члени МПК проголосували проти пропозиції про часткове призупинення членства NPC Росії, що означає, що НПК відновив свої повні права членства в комітеті. Для прийняття пропозиції було необхідно набрати більшість у 50% + 1 від усіх поданих голосів", - пояснили у пресслужбі організації.

+5
Тобто тепер спортсмени вбивці будуть їздить усюди ...сюрреалізм якийсь
27.09.2025 12:57 Відповісти
+4
Ще одна перемога нащої дипломатії
27.09.2025 13:06 Відповісти
+3
Москальня купила комітет з потрохами.
27.09.2025 12:57 Відповісти
Це тому що кандидатів у паралімпійську команду Запорєбріка значно збілшилась за останні роки?
27.09.2025 12:57 Відповісти
Москальня купила комітет з потрохами.
27.09.2025 12:57 Відповісти
Тобто тепер спортсмени вбивці будуть їздить усюди ...сюрреалізм якийсь
27.09.2025 12:57 Відповісти
герої ,,сво,,...
27.09.2025 13:15 Відповісти
Це зрозуміло - що усі москалі ''інваліди''.
Але москалі інваліди на голову - а таких інвалідів взагалі не можна допускали до жодних змагань - і навіть до жодного публічного простору.
Вони повинні бути повністю ізольовані від людства.
27.09.2025 13:02 Відповісти
Мерзотні, поодажні чмоні!
27.09.2025 13:03 Відповісти
І так у всьому - жадібність до бабла, брехня, лицемірство, цей світ приречений.
27.09.2025 13:04 Відповісти
справжня європа з справжніми цінностями,чому дивуєтеся,ви ж туди йдете семимильними кроками
27.09.2025 13:17 Відповісти
В знак подяки кацапи збільшать кількість ,,неопізнаних,, дронів над стратегічними об'єктами Заходу.
27.09.2025 13:05 Відповісти
Значить треба бойкотувати змагання притомним і адекватним країнам, і цей "комітет" самоліквідується.
27.09.2025 13:06 Відповісти
це яким??головне-хто дозволить??
27.09.2025 13:19 Відповісти
Ще одна перемога нащої дипломатії
27.09.2025 13:06 Відповісти
А також нашого НОК, голова і більшість членів якого є ригоаналами
27.09.2025 13:23 Відповісти
БлRді під@рам око не виклюють.
27.09.2025 13:09 Відповісти
тобто тепер наших хлопців, які втратили руки-ноги на війні від рук рашистів, ті ж рашисти добиватимуть на змаганнях? чи наші хлопці, рідню яких убили рашистські вбивці, тепер муситимуть змагатися з цими убивцями і чемно ділити з ними п'єдестал? це огидно. І небезпечно для наших спортсменів
27.09.2025 13:15 Відповісти
Навіть хєрої "СВО" зможуть взяти участь. Не дешево це обійшлось путіну
27.09.2025 13:16 Відповісти
Ну що тут можна сказати..з повагою відношусь до тих хто не такі як усі, з різних причин, але ті, хто укладав це рішення -дійсно інваліди.
27.09.2025 13:19 Відповісти
Підари кончені.
27.09.2025 13:20 Відповісти
рубльові члени МПК за членство членів із зони ру-***..
27.09.2025 13:26 Відповісти
 
 