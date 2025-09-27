Міжнародний паралімпійський комітет відновив членство РФ і Білорусі

27 вересня на Генеральній Асамблеї Міжнародного паралімпійського комітету (МПК) у Сеулі повністю відновлено членство національних паралімпійських комітетів Росії та Білорусі.

про це йдеться в повідомленні МПК.

"У суботу (27 вересня) на Генеральній Асамблеї МПК у Сеулі (Південна Корея), організації-члени МПК проголосували за те, щоб не продовжувати часткове відсторонення національних паралімпійських комітетів Білорусі та Росії", - розповіли у Комітеті.

Та зазначили, обидві організації були частково відсторонені на Генеральній Асамблеї МПК 2023 року за порушення своїх зобов’язань щодо членства. Рішення від 27 вересня "означає, що ВСНП Білорусі та ВСНП Росії тепер відновлюють свої повні права та привілеї членства в МПК".

"Приймаючи рішення, організації-члени МПК, що складаються з національних паралімпійських комітетів, міжнародних федерацій та міжнародних організацій спорту для людей з інвалідністю, які брали участь у Генеральній асамблеї МПК 2025 року, спочатку проголосували проти пропозиції про повне призупинення членства НПК Росії. Потім організації-члени МПК проголосували проти пропозиції про часткове призупинення членства NPC Росії, що означає, що НПК відновив свої повні права членства в комітеті. Для прийняття пропозиції було необхідно набрати більшість у 50% + 1 від усіх поданих голосів", - пояснили у пресслужбі організації.

