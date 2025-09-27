Международный паралимпийский комитет восстановил членство РФ и Беларуси

27 сентября на Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле полностью восстановлено членство национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МПК.

"В субботу (27 сентября) на Генеральной Ассамблее МПК в Сеуле (Южная Корея), организации-члены МПК проголосовали за то, чтобы не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России", - рассказали в Комитете.

И отметили, обе организации были частично отстранены на Генеральной Ассамблее МПК 2023 года за нарушение своих обязательств по членству. Решение от 27 сентября "означает, что ВСНП Беларуси и ВСНП России теперь восстанавливают свои полные права и привилегии членства в МПК".

"Принимая решение, организации-члены МПК, состоящие из национальных паралимпийских комитетов, международных федераций и международных организаций спорта для людей с инвалидностью, которые принимали участие в Генеральной ассамблее МПК 2025 года, сначала проголосовали против предложения о полном приостановлении членства НПК России. Затем организации-члены МПК проголосовали против предложения о частичном приостановлении членства NPC России, что означает, что НПК восстановил свои полные права членства в комитете. Для принятия предложения было необходимо набрать большинство в 50% + 1 от всех поданных голосов", - пояснили в пресс-службе организации.

