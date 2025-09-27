РУС
Международный паралимпийский комитет восстановил членство РФ и Беларуси

паралимпиада

27 сентября на Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле полностью восстановлено членство национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении МПК.

"В субботу (27 сентября) на Генеральной Ассамблее МПК в Сеуле (Южная Корея), организации-члены МПК проголосовали за то, чтобы не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России", - рассказали в Комитете.

И отметили, обе организации были частично отстранены на Генеральной Ассамблее МПК 2023 года за нарушение своих обязательств по членству. Решение от 27 сентября "означает, что ВСНП Беларуси и ВСНП России теперь восстанавливают свои полные права и привилегии членства в МПК".

"Принимая решение, организации-члены МПК, состоящие из национальных паралимпийских комитетов, международных федераций и международных организаций спорта для людей с инвалидностью, которые принимали участие в Генеральной ассамблее МПК 2025 года, сначала проголосовали против предложения о полном приостановлении членства НПК России. Затем организации-члены МПК проголосовали против предложения о частичном приостановлении членства NPC России, что означает, что НПК восстановил свои полные права членства в комитете. Для принятия предложения было необходимо набрать большинство в 50% + 1 от всех поданных голосов", - пояснили в пресс-службе организации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в зимней Олимпиаде-2026 под "нейтральным" флагом

+18
Тобто тепер спортсмени вбивці будуть їздить усюди ...сюрреалізм якийсь
27.09.2025 12:57
+11
Москальня купила комітет з потрохами.
27.09.2025 12:57
+7
Мерзотні, поодажні чмоні!
27.09.2025 13:03
Це тому що кандидатів у паралімпійську команду Запорєбріка значно збілшилась за останні роки?
27.09.2025 12:57
Москальня купила комітет з потрохами.
показать весь комментарий
27.09.2025 12:57
Гроші не тхнуть. це ще з давнього Риму звісно.
27.09.2025 13:54
Тобто тепер спортсмени вбивці будуть їздить усюди ...сюрреалізм якийсь
27.09.2025 12:57
герої ,,сво,,...
27.09.2025 13:15
А чого Ви хочете? Квіти російської нації!
27.09.2025 13:55
Це зрозуміло - що усі москалі ''інваліди''.
Але москалі інваліди на голову - а таких інвалідів взагалі не можна допускали до жодних змагань - і навіть до жодного публічного простору.
Вони повинні бути повністю ізольовані від людства.
27.09.2025 13:02
Мерзотні, поодажні чмоні!
27.09.2025 13:03
І так у всьому - жадібність до бабла, брехня, лицемірство, цей світ приречений.
27.09.2025 13:04
справжня європа з справжніми цінностями,чому дивуєтеся,ви ж туди йдете семимильними кроками
27.09.2025 13:17
Кацапе, тут водкі нєт!
27.09.2025 13:57
А хіба мова про Європу ваня?
27.09.2025 14:31
В знак подяки кацапи збільшать кількість ,,неопізнаних,, дронів над стратегічними об'єктами Заходу.
27.09.2025 13:05
Значить треба бойкотувати змагання притомним і адекватним країнам, і цей "комітет" самоліквідується.
27.09.2025 13:06
це яким??головне-хто дозволить??
27.09.2025 13:19
Притомних і адекватних країн меншість на цій кулі.
27.09.2025 13:58
Ще одна перемога нащої дипломатії
27.09.2025 13:06
А також нашого НОК, голова і більшість членів якого є ригоаналами
27.09.2025 13:23
БлRді під@рам око не виклюють.
27.09.2025 13:09
тобто тепер наших хлопців, які втратили руки-ноги на війні від рук рашистів, ті ж рашисти добиватимуть на змаганнях? чи наші хлопці, рідню яких убили рашистські вбивці, тепер муситимуть змагатися з цими убивцями і чемно ділити з ними п'єдестал? це огидно. І небезпечно для наших спортсменів
27.09.2025 13:15
Навіть хєрої "СВО" зможуть взяти участь. Не дешево це обійшлось путіну
27.09.2025 13:16
Ну що тут можна сказати..з повагою відношусь до тих хто не такі як усі, з різних причин, але ті, хто укладав це рішення -дійсно інваліди.
27.09.2025 13:19
Підари кончені.
27.09.2025 13:20
рубльові члени МПК за членство членів із зони ру-***..
27.09.2025 13:26
курви
27.09.2025 14:02
Ми це припомнимо коли рашисти щось взірвуть чи на олімпіаді чи в південній кореї. Щоб потім не гавкали на нас що ми злорадствуємо. Ви суки самі терористів викормлюєте
27.09.2025 14:35
Очікують кратне збільшення учасників від кацапів...
27.09.2025 14:36
27.09.2025 14:54
тепер що, атлети параолімпійці України змагатимуться з "героями сво"?
27.09.2025 15:06
а взагалі-то - це провина чинної влади України за таке рішення МОК
27.09.2025 15:07
 
 