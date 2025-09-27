Украина считает позорным решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении членства РФ и Беларуси, - заявление МИД и Минмолодежьспорта

Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, которым она решила не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодьспорта относительно решения о возвращении национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что ограничения, в частности в отношении российского паралимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И сейчас российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев.

Также отмечается, что такой "разворот" происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения ее к миру.

"Решение МПК втягивает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью.

Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институты, всех спортсменов и тренеров, которые не потеряли моральный компас, осудить это позорное решение и требовать его изменения. Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев, во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины", - подытоживается в заявлении.

Напомним, 27 сентября на Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле полностью восстановлено членство национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси.