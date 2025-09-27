РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6715 посетителей онлайн
Новости Российские спортсмены Спорт для людей с инвалидностью
476 11

Украина считает позорным решение Международного паралимпийского комитета о восстановлении членства РФ и Беларуси, - заявление МИД и Минмолодежьспорта

Заявление Украины о восстановлении МПК членства России и Беларуси

Украина считает позорным решение Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле, которым она решила не продолжать частичное отстранение национальных паралимпийских комитетов Беларуси и России.

Об этом говорится в совместном заявлении МИД и Минмолодьспорта относительно решения о возвращении национальных паралимпийских комитетов Беларуси и Российской Федерации, передает Цензор.НЕТ.

В заявлении отмечается, что ограничения, в частности в отношении российского паралимпийского комитета, действовали с начала полномасштабного вторжения России в Украину. И сейчас российское вторжение продолжается, как и российские зверства против украинцев.

Также отмечается, что такой "разворот" происходит на фоне отказа России от мира и эскалации террора против украинцев и провокаций против других европейских стран. Оно фактически поощряет российскую агрессию, террор и убийства, способствует безнаказанности российского и белорусского режимов в то время, когда все международное сообщество работает над повышением давления на Москву ради побуждения ее к миру.

Также читайте: Спортсмены из РФ и Беларуси будут участвовать в зимней Олимпиаде-2026 под "нейтральным" флагом

"Решение МПК втягивает международный спорт в политику и пропаганду войны, ведь еще с советских времен Москва использует спорт как инструмент пропаганды. Известные российские и белорусские тренеры и спортсмены выражают откровенную поддержку вооруженной агрессии России против Украины, выступают в пропагандистских мероприятиях путинского режима. Многие "паралимпийцы" из России и Беларуси принимали непосредственное участие в кровавой войне против украинского народа, прославившись своим "героизмом" и жестокостью.

Призываем весь спортивный мир, все государства, спортивные институты, всех спортсменов и тренеров, которые не потеряли моральный компас, осудить это позорное решение и требовать его изменения. Обращаемся к Италии с призывом не допустить появления российских флагов, под которыми сегодня убивают украинцев, во время соревнований. Российские и белорусские спортсмены и их символика не имеют права возвращаться на международные спортивные соревнования пока Россия не прекратила геноцидную войну против Украины", - подытоживается в заявлении.

Больше новостей в Телеграм-канале Цензор.НЕТ!

Напомним, 27 сентября на Генеральной Ассамблее Международного паралимпийского комитета (МПК) в Сеуле полностью восстановлено членство национальных паралимпийских комитетов России и Беларуси.

Автор: 

Беларусь (8025) МИД (7113) Министерство молодежи и спорта (129) Паралимпиада (270) россия (97412) спорт (2453)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
рашисти занесли керівництву МКП криваві гроші...
показать весь комментарий
27.09.2025 17:27 Ответить
+1
А то, что овечкин, путлеровец, выступает в нхл это нормально? То, что выступают в большом теннисе рублёв, медведев и другие рос. спортсмены - как с этим? Их надо банить было ещё в 2022 году. И паралельно перекрывать все поставки газа и нефти в ЕС. И не надо никаких санкций! Это вот так вот бы и работало!
показать весь комментарий
27.09.2025 17:30 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
рашисти занесли керівництву МКП криваві гроші...
показать весь комментарий
27.09.2025 17:27 Ответить
А то, что овечкин, путлеровец, выступает в нхл это нормально? То, что выступают в большом теннисе рублёв, медведев и другие рос. спортсмены - как с этим? Их надо банить было ещё в 2022 году. И паралельно перекрывать все поставки газа и нефти в ЕС. И не надо никаких санкций! Это вот так вот бы и работало!
показать весь комментарий
27.09.2025 17:30 Ответить
Українці, доламайте цим тваринам ноги, а краще голову.
показать весь комментарий
27.09.2025 17:33 Ответить
Цікаво ,в тому міжнародному параолімпійському комітеті всі інваліди? Чи такі ж як у нас в ТЦК? Тоді це все пояснює.
показать весь комментарий
27.09.2025 17:35 Ответить
Чому в ТЦК?

Бери вище: всім керує адміністраія дермака, керує навіть зеленським...
показать весь комментарий
27.09.2025 17:53 Ответить
І вони усі ще щось сміють тявкати нам про корупцію! Самі наскрізь прошиті кац@...ми грошима!!
показать весь комментарий
27.09.2025 17:44 Ответить
МЗС, Мінммолспорт та ОПА винними себе в цьому факапі не вважають...
показать весь комментарий
27.09.2025 17:51 Ответить
На жаль, наша димпломатія з мажорів та кротів в основному не робить ніхера, крім гольфу та тенісу. В світ немає чіткої аналогії РФ=фашизм. Ми досі унтерменші.
показать весь комментарий
27.09.2025 17:54 Ответить
це тільки початок
показать весь комментарий
27.09.2025 18:13 Ответить
Керівництво Міжнародного паралімпійського комітету - це федерація з обмеженими розумовими можливостями і необмеженою любов'ю до грошей.

Бригинець
показать весь комментарий
27.09.2025 18:19 Ответить
...під час олімпійських ігор припинялись війни, але пу не тільки клав на це, але й започаткував нову традыцыю - на закінчення ігр фейверк - початок агрессії ...
Як можуть змагатися і тиснути друг другу руки агрессор і жертва агрессії і коли ця кривава війна продовжує забирати життя ні в чому невінних людей... які за пу винні в тому, що пручаються знищенню і поневоленню.
показать весь комментарий
27.09.2025 18:21 Ответить
 
 